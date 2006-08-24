Российские ракеты защитят небо Лондона от террористов

10 августа лондонский Скотленд-Ярд задержал 24 человека по подозрению в подготовке взрывов более десятка пассажирских самолетов в Англии и США. Арестованные собирались пронести на борт самолетов взрывчатые вещества в ручной клади, чтобы взорвать лайнеры примерно в середине полета – над Атлантикой. Готовились взрывы до 20 пассажирских самолетов в США и Великобритании. По схеме террористов на каждый борт самолета должны были проникнуть два смертника, у которых в бутылке под видом напитка – жидкие компоненты взрывчатки. Во время полета компоненты смешиваются. Мощность бомбы небольшая, но ее хватает, чтобы пробить обшивку самолета на высоте 10 000 метров.



Cпецслужбы назвали имена 19 из 24 арестованных. В основном это мужчины пакистанского происхождения, но с британским паспортом, родившиеся в Соединенном Королевстве. Есть среди них и одна женщина, причем с 6-месячным ребенком. Самому младшему смертнику 17 лет, старшему – 35. Средний возраст – чуть-чуть за 20. Все это – точная копия террористической группы, взорвавшей год назад лондонское метро.

Весь ужас в том, что для организации взрывов бомб современные террористы вовсе не должны обладать особыми организационными способностями и значительными ресурсами. До 80% всех бомб, применявшихся террористами на протяжении последних десятилетий, были изготовлены в домашних условиях или в примитивных лабораториях. Одна из серьезных проблем заключается в том, что взрывчатку можно изготовить из ряда химикатов, используемых, например, при производстве удобрений. Только в США потребителям продают более 1,5 млн. тонн аммиачной селитры, которую без особого труда можно использовать для производства взрывных устройств.



Меч антитеррора



Согласно плану операции террористы должны были пронести на борт оружие и взрывчатку, захватить пассажирские самолеты в аэропорту «Хитроу» или «Гэтвик» и направить их на заранее намеченные цели – здания в цент­ре Лондона (башни Canary Wharf, где находятся представительства крупных финансовых компаний, парламент, рядом с которым расположен знаменитый Биг-Бен).

Огромное количество международных рейсов плюс масса пересадок – именно эти факторы должны были стать определяющими для террористов. Ведь при пересадках пассажиры уже не проходят столь тщательный контроль, как на прямых рейсах.

В случае успеха первой части операции – беспрепятст­венного проникновения на борт самолета – террористы должны были объявить пассажирам и экипажу, что их цель – получение выкупа. О своих истинных намерениях они не собирались сообщать заложникам до самого последнего момента с тем, чтобы не допустить повторения событий на борту «Боинга», который 11 сентября 2001 года должен был врезаться в Белый дом. Рухнув в штате Пенсильвания, самолет не долетел до своей цели в Вашингтоне из-за того, что пассажиры оказали террористам сопротивление.



Взорвать собственной грудью



По данным Скотленд-Ярда, чтобы пронести взрывчатку в 10 самолетов, которые злоумышленники собирались взорвать над Атлантическим океаном во время перелета в США, последние смогли проникнуть с бомбой в здание аэропорта, потому что та была спрятана в самом укромном, если не сказать интимном, месте. Они умудрились пронести взрывчатку через систему охраны потому, что она была имплантирована в женскую грудь.

Как именно были устроены механизмы, которые могли привести в действие «грудные» бомбы, полиция не уточняет. Известно только, что на борт должны были быть пронесены зап­части, соединить которые террористы собирались непосред­ственно в самолете. По другой версии, смертники имели при себе детонаторы, замаскированные под коммуникаторы, мобильные телефоны или

пле­еры. Все эти предметы подвергались особо пристальному вниманию при проходе пассажиров через охранную систему.



Кто и как ловил?



Что предприняли многоопытные англичане в связи с сигналом об угрозе терактов?

Для обеспечения безопасности аэропортов были привлечены около 500 военнослужащих вместе с бронетехникой и около 2 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб. Причем в Хитроу постоянно находятся 1700 полицейских и 450 солдат, которые патрулируют аэропорт, охраняют важнейшие объекты и проверяют подъезжающие автомобили. Дополнительные наряды полиции также привлечены к охране некоторых других британских аэропортов. Власти рассматривали возможность закрытия «Хитроу», однако отказались от такого решения. Правительство посчитало, что прекращение работы аэропорта станет серьезной победой террористов и нанесет значительный экономический ущерб Великобритании.

Два истребителя ВВС Вели­кобритании «Торнадо» поставлены на круглосуточную боевую вахту на случай захвата террористами самолетов в воздушном пространстве Лондона.

В дополнение к этим мерам в воздух над столицей Великобритании был поднят лучший самолет радиолокационного дозора и разведки ВВС страны Nimrod. Nimrod получил приказ барражировать над Лондоном, действуя как воздушная ретрансляционная система обеспечения радиопереговоров полиции, во­оруженных сил и сил безопасности, работающих на земле.

Национальные Ассоциации пилотов ряда стран (в том числе США и Великобритании) уже рассматривают новые правила поведения экипажа в случае попытки захвата самолета террористами. Отныне летчики должны будут оказывать активное сопротивление террористам.

Для профилактики захвата самолетов террористами специальные вооруженные полицейские в штат­ском, возможно, будут сопровождать вскоре пассажирские рейсы основных британских авиакомпаний. Идея введения института «небесных шерифов» представлена Министерством внутренних дел Вели­кобритании кабинету министров.

В дополнение ко всему вышеизложенному в Англии предложены новые меры по борьбе с терроризмом. В частности – создание антитеррористического суда с судьями, а не присяжными заседателями, и возможности использования там записей, сделанных при помощи подслушивающих устройств. Кроме того, по мнению министра внутренних дел, в связи с создавшейся обстановкой необходимо ввести новую систему наказания для людей, которые готовили акт терроризма, даже если он осуществлен так и не был.



Считается, что на данный момент британцам удалось помешать реализации программы по подготовке пилотов-самоубийц, которые должны были сидеть за штурвалами угнанных самолетов. Позволяет ли это снизить уровень угрозы национальной безопасности, судить членам парламента Великобритании.

Недавно Лондон был выбран столицей проведения Олимпийских игр 2012 года. Такое решение было принято на 117-й сессии Международного олимпийского комитета в Сингапуре. Время для подготовки к этому событию у обеих противоборствующих сторон имеется, но надо еще дожить.

Нельзя также исключать, что «предотвращенные акции террористов» являются результатом «очковтирательства». В интересах обмана налогоплательщиков им занимаются спецслужбы, создавая видимость реальности планов террористов и ареста лиц, подозреваемых в совершении иных аналогичных преступлений. В этой связи немаловажным представляется такой факт. О планах террористов обрушить угнанные самолеты на здания финансового центра Лондона Сити и самый многолюдный аэропорт мира «Хитроу» стало известно незадолго до рассмотрения законопроектов по ужесточению режима безопасности в стране. Эксперты также полагают, что это заявление спецслужб было приурочено к назначенной на ближайшее будущее тронной речи английской королевы Елизаветы Второй. Как ожидается, она будет частично посвящена проблеме международного терроризма. В этой связи проекты эти вызывают вполне понятные сомнения у британцев, озабоченных сохранением демократических свобод.