Чей полковник?

ПО НЕИЗВЕСТНЫМ причинам принадлежность Скрипаля к конкретной спецслужбе не раскрывается. Вряд ли он был сотрудником ФСБ. История не знает случаев вербовки англичанами сотрудников внутренних органов государственной безопасности. Это невозможно из-за ограничений для личных контактов сотрудников малочисленной резидентуры английской разведки в Москве. А также из-за высокого уровня профессиональной подготовки «контактеров» из соответствующих отделов ФСБ. Значит, завербован он был за рубежом. Кроме того, Скрипаль после увольнения из органов ездил за границу. А это возможно, если после увольнения из контрразведки, где офицер имел доступ к секретной информации, прошло как минимум 10 лет. А к 1999 г., когда он впервые выехал за рубеж, прошло только 7 лет. Итак, остается СВР (политическая разведка) или ГРУ (военная разведка).

Для того чтобы завербовать разведчика, нужна наводка, серьезный компромат или инициатива предателя. Если оглянуться назад с вопросом, а кто мог в тот период дать англичанам наводку на Скрипаля, окажется, что таких источников информации о сослуживцах в советской военной разведке было достаточно. В 1992 г. в Вашингтоне изменил родине сотрудник резидентуры ГРУ под журналистским прикрытием полковник Станислав Лунев, попросивший в США политическое убежище. Лунев, без сомнения, знал своих коллег по «английской линии» работы. В том же году работавший в Париже с 1985 г. заместителем резидента по научно-технической разведке парижской резидентуры СВР полковник Виктор Ощенко перед возвращением в Москву попросил политическое убежище во Франции и переехал с семьей в Лондон. По его наводке во Франции и Англии были арестованы несколько агентов СВР, а к ряду сотрудников советских спецслужб, без сомнения, были совершены подходы с вербовочным предложением. Англичане это всегда активно практиковали.

В январе 1995 г. все в той же Англии изменил родине полковник ГРУ Физрет Джабозов. Он обладал секретной военной информацией, касающейся ядерных подлодок своей бывшей страны, и мог дать адресную наводку. Нельзя при этом забывать и архивы советской разведки, которые вывез в Англию в этот период архивист советской разведки и подполковник КГБ Митрохин.

В ходе следствия было установлено, что Скрипаль выдавал иностранной спецслужбе сотрудников российской разведки из числа работающих за рубежом. Последние, как правило, становились «персонами нон грата».

Ну а то, что к очередному шпионскому скандалу оказались причастны именно англичане, не вызывает особого удивления. На сегодняшний день британская спецслужба является общепризнанным лидером в сфере агентурной разведки. Американцы явно уступают англичанам в этом виде разведывательной деятельности, предпочитая технические средства, позволяющие проникать к секретам с безопасного расстояния.