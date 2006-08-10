Опасный мед - 3

В НАЧАЛЕ 70-х, когда к руководству органами КГБ пришли новые люди, работу с секс-клиентами поставили на широкую ногу. В недрах службы внешней разведки официально появилась группа под именем «Кларисса», где работали самые красивые и обаятельные мужчины и женщины, а также множество психологов, аналитиков, не обошлось и без сексопатологов. Учение дедушки Фрейда там использовалось на полную катушку. Даже по Москве отлавливали самых популярных проституток и заставляли их обучать специалистов КГБ премудростям любви.

Специальной инструкцией подразделения сексуальной разведки рекомендовалось определять тип мужчины по его поведению в период ухаживаний, когда особенно ярко проявляется мужской характер. Согласно этой типологии мужчины делятся на следующие категории.

1. «Дамский угодник» беззаветно любит только себя, ухаживание для него является самоцелью, он любит заигрывать и кокетничать, владея огромным арсеналом разнообразных необходимых для этого приемов флирта. Среди женщин чувст­вует себя гораздо комфортнее, чем среди настоящих мужчин, сексу предпочитает эротику, поскольку потенция, как правило, невысокая, что он умело маскирует своим бахвальством.

2. «Нудный ухажер» скучен и малоинициативен, считает преданность и терпение вершиной добродетели, готов годами терпеливо переносить истерики и душеизлияния, любит держать за руку и сентиментально вздыхать, сексуально вял, потенция низкая.

3. «Ухажер-коллекционер» считает любовь и ухаживания азартным процессом, в котором чем сложнее задачи - тем интереснее. Получив желаемое, теряет интерес и тут же начинает отлов следующего экземпляра для своей коллекции, которую составляет по расовому, профессиональному, возрастному или аномальному принципам.

4. «Вечный мальчик» - воспитанный и деликатный, ухаживает вяло, предоставляя инициативу даме, при появлении соперника готов уступить объект устремлений без боя. Любит сильных женщин, руководящих робким влюбленным.

5. «Серьезный ухажер», как правило, добр, романтичен и талантлив, ухаживает последовательно и основательно. В интимные отношения вступает, лишь основательно «выгуляв» девушку, в сексе обстоятелен - без излишеств, но регулярно и с настроением.

6. «Телепат» затягивает в атмосферу проницательности и предупредительности, которой он окружает, читая мысли парт­нера и постоянно задавая каверзные вопросы, что создает впечатление, будто вы попали «под колпак». Держит в памяти все мелочи и детали, касающиеся дамы, ввести его в заблуждение практически невозможно. Обычно такому человеку для удовлетворения собственных амбиций нужно подтверждение его домыслов, поэтому ему следует подыгрывать, повторяя что-нибудь в таком духе: «До чего вы проницательны!» или «Как тонко вы смотрите на вещи!» Вся его загадочность - это маскировка довольно инфантильной сути. Его основным желанием является служение женщине, от которой в ответ он ждет только материнского тепла. Завладеть им очень просто - станьте ему «мамой».

7. «Безумный ревнивец» щедр и элегантен, заботлив и предупредителен, но ярый собст­венник. Он не позволяет своей избраннице улыбаться, принимать цветы от других, а также ходить одной (даже в туалет). Его трясет при виде лиц муж­ского пола, пусть это будет хоть ваш дедушка. У этого типа мужчин, как правило, подрагивают руки и глаза постоянно налиты кровью.

8. «Тщеславный самец» пахнет дорогим мужским одеколоном и выраженной похотью, не пропускает ни одной юбки, может протянуть руки куда не надо. За его бесцеремонностью, непосредственностью и непреодолимой настойчивостью прячется инфантильное упрямство и детское нетерпение к обладанию понравившейся игрушкой. При знакомстве этот павиан, как правило, представляется генеральным директором, президентом и т.п. Очень быст­ро норовит упасть в кровать.

Удовлетворившись, бросает избранницу не раздумывая. В инструкции феминисток записано: «при встрече с подобными экземплярами стрелять без предупреждения».

9. «Плаксивый зануда» всегда печален и постоянно бьет на сострадание, чем-то недоволен. Мастер кислой мины, любит рассуждать по поводу несостоявшегося в прошлом счастья, жалуется на испорченный желудок или бессонницу. Лицо безжизненно или перекошено «гримасой боли». Нужно постараться убедить его, что он еще жив и что вы вместе в силах преодолеть тяготеющую над ним мрачную тайну. Если, общаясь с подобным субъектом, будете выглядеть внешне бодрой и довольной, это может привести его в настоящую ярость.

10. «Деловой ударник» считает себя сильным и всемогущим. Может, что называется, достать Луну с неба. Во время встречи он постоянно напоминает, что у него нет времени спокойно побеседовать с вами, что ему пора на работу, что он спешит и т.д. Поэтому принимайте любой предложенный им вариант отношений: лучше не будет. Его подход к женщинам: или ты меня принимаешь таким, каков я есть, или ты пожалеешь, когда мы расстанемся.

11. «Эстетствующий педант» - большой ребенок, плохо разбирающийся в жизненных вопросах. Своей даме сердца он может без особой доброжелательности указать на изъяны в ее фигуре, прическе, макияже - это его манера подавлять женщину. Этот Пигмалион, как только он доведет свою Галатею до совершенства, начинает искать иной предмет для обожания. Не бойтесь ему противоречить - чем больше вы его озадачите, тем больше заинтересуете собой. Если вы хотите его удержать, противопоставьте его МХАТу свой театр на Таганке, а его изысканным французским винам - свои любимые грузинские.

12. «Хвастун» достиг чего-то такого, чего пока не удалось другим, и любит пересказывать историю своего взлета в желании научить других. Нужно терпеливо выслушивать его рассказ обо всех победах и достижениях на личном фронте и профессиональном поприще. Только когда он иссякнет, можно перейти к делу.

Объект для разработки

ПО ОСОБЕННОСТЯМ сексуальных чувств и переживаний эти 12 представителей в свою очередь делятся на три главных типа.

«Жеребцы»

Обладают ненасытным сексуальным желанием. У этих людей широкая грудь, длинные руки, крупные ноги, громкий голос, длинные волосы и сверкающие глаза. Предпочитают толстых и здоровых женщин, не гнушаются кровосмешением и прелюбодеянием.

«Буйволы»

Обладают крупной головой, широкой грудью и мускулистыми конечностями. Во время интимного контакта сильно сжимают женщин в своих объятиях, при этом издают гортанные звуки. Их интеллект невысок, у них красноватые глаза, толстая кожа, крутой нрав.

«Зайцы»

Обладают низкой половой потенцией, у них, как правило, небольшие половые органы, внешне они женственны. В половом контакте лидером является сильная женщина. Такие мужчины нуждаются, чтобы их любили больше, чем они могут любить сами.

Мужчина бывает кусачий

ИНСТРУКЦИЯ агентов сексуального влияния содержит научно-обоснованные разъяснения, которые необходимо учитывать при оперативном сближении с секретоносителями. Все мужчины принадлежат к одной из групп:

1. Лица со слабыми сексуальными потребностями, но вполне удовлетворенные своей половой активностью и не желающие ее улучшения. Это устойчивые интроверты (их личность направлена на явления собст­венного субъективного мира). Устойчивость и прочность делает их главной опорой морали и прочного брака.

2. Устойчивые экстраверты (их личность направлена на мир внешних объектов), у которых сильное либидо (совокупность проявлений сексуальной энергии) реализуется в высоком удовлетворении. Их половая жизнь характеризуется нестабильностью.

3. Лица с повышенным либидо с выраженными психотической структурой личности и сильной экстраверсией и невротизмом (сос­тояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, вегетативными расстройствами) испытывают постоянную сексуальную неудовлетворенность. Такие психотипы представляют угрозу для окружающих. Это потенциальные сексуальные преступники, одна из опасных форм проявления которых - выслеживание своих жертв на стороне, вне дома.

4. Неустойчивые интроверты со слабым либидо в сочетании со скованностью, запрещенностью, комплексом вины, затрудняющим общение, - результатом такого «букета» является сексуальная неудовлетворенность.

Определение принадлежности конкретного объекта к одной из перечисленных групп является задачей командиров отдела сексуальной разведки. Другими словами, объекты секс-атаки заблаговременно тщательно изучаются, определяются их сексуальные пристрастия, чтобы никто не сорвался с крючка. Знакомство с объектом обычно выглядит случайным и не должно вызывать малейших подозрений. Заканчивается оно элементарным шантажом. Жертве предъявляют кадры соитий или оргий с участием подстав местной контрразведки, и объекту вежливо и даже по-дружески объясняют, что у него нет другого выхода, кроме как согласиться на сотрудничество с разведкой.

Ну что, секретные козлы, узнаете себя? Наши козочки из отдела имени Мата Хари всегда найдут на вас управу, если сунетесь в наш огород лакомиться секретными кочанами.

И тем не менее секс-шпионаж на редкость живуч. Его используют не только секретные службы. Сейчас, когда интересы разведок сместились в сферу коммерческой тайны, «медовые ловушки» взял в свой арсенал и организованный криминал. А потому сегодня не нужно быть резидентом, чтобы угодить в «сладкую западню».