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Опасный мед - 2

Спецшколы подготовки агентов сексуального влияния

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Опасный мед - 2

В СОСТАВЕ рассекреченного за давностью лет славянского батальона имени Мата Хари полную опасностей непосильную службу несли уникальные с­пецагенты, обладающие несомненной красотой, умом, талантом и склонностью к авантюрам. Это были сплошь женщины-легенды, королевы шпионажа, дипломатки подушек, в общем - воплощенные тайны... Среди них можно было встретить любовниц великих ученых, резидентов, принцев и премьер-министров. Они не раз успешно выполняли задания в особо сложных условиях, выведывая сверхсекреты мировых держав... В тайных битвах холодной войны многие юные героини, жертвуя собой, бесстрашно бросались под гусеницы тяжелых танков натовской дивизии «Секретная голова» и крупнокалиберно подбивали их по первому приказу партии на радость командирам.

«Сладкая западня» или «медовая ловушка» - так на профессиональном жаргоне называется игра на основном инстинкте. Истории о шпи­он­ских школах, где молодые люди постигают не только премудрости расшифровки, но и тонкости соблазнения - не сказка. Хотя многое (например, рассказы об оргиях, которые снимаются на пленку, а затем анализируются всей группой) преувеличено.

Техника проста как все гениальное. С нужным человеком «случайно» знакомят девушку (или мужчину, если речь идет о даме), мистическим образом соответствующую его представлениям об идеале (эти представления третьи лица узнают заранее). В зависимости от целей, романтическую связь используют для шантажа, или же вытягивание информации происходит постепенно. Более распространен все-таки первый вариант. Вряд ли можно представить себе мужчину, который после первой и даже второй ночи с женщиной начнет чертить на салфетке схему проезда в Форт Нокс. Впрочем, если «объект» очень важен, связь длится несколько лет, и доверие приносит богатый урожай сотрудникам спецслужб.

Залог успеха «медовой ловушки» - естественность. В разведке ГДР был популярен «вариант Ромео», когда мужчина с роскошным букетом «по ошибке» звонил в дверь одинокой дамы. Цветы он оставлял в качестве извинения за беспокойство, а через некоторое время появлялся снова. Естественно, «Ромео» не всегда выглядел красавцем и героем.

К женщинам-разведчицам («ласточкам», как их называют) требования были гораздо строже - не каждый конкурс красоты отбирает претенденток так тщательно. И так было всегда...

В спецотделе, который готовил агентуру сексуального влияния, подготовкой кадров занимались опытные сексологи, знающие механизмы «совращения» и правила ухаживания за объектом разработки. Девушек старались избавить от какой-либо застенчивости и стыда, обучали приемам секса. Им внушалось, что они солдаты, находящиеся на передовой линии борьбы, но их оружие - их тела. И что это не профессия, а образ жизни - весьма специфический, требующий полной самоотдачи и жесткой дисциплины.

В процессе обучения на спецкурсе будущая выпускница должна была усвоить ряд основных правил, которых следует придерживаться при сборе информации. Изложены они были в специальном документе, который, видимо, для убедительности, приписывался Мата Хари, оставившей своеобразную инструкцию-завещание последующим поколениям шпионов.

Агенту, выходящему «на охоту» за секретными головами, внушались выработанные практикой принципиальные пути достижения успеха.

Наблюдай за объектом. Отметь, чего он стесняется больше всего, и восхищайся этим качеством особенно сильно (таким сексуальным пивным животом, пением в ванной, любовью к оловянным солдатикам...)

Заранее продумай, чем именно ты можешь быть полезна, чтобы предложить это без раздумий (спонтанно!) в первый подходящий момент. Но не становись навязчивой. Ты просто предложила.

Не пренебрегай исчезновениями. В противном случае он слишком быстро привыкнет к хорошему и перестанет ценить тебя.

Не части с просьбами. Не начинай с того, что тебе действительно нужно. Должно произойти не меньше 3-4 ситуаций (за 1,5-2 месяца), чтобы он, как говорят психологи, сел на «положительный якорь» и выработал убеждение: то, о чем ты просишь, - просто, а за это он получает дозу приятных ощущений и чувствует себя суперменом и благодетелем. Только после этого можно очень осторожно и постепенно переходить к сути.

Сохраняй в нем иллюзию, что «он может бросить в любой момент, как только захочет». Тогда он не будет бояться заходить все дальше.

В числе классических правил, которые и по сей день используются агентами сексуального влияния, числятся следующие.

Если вербовка - это соблазнение, то соблазнение мужчины - своего рода вербовка. Практика показывает: мы быстрее всего достигаем успеха в областях, к которым относимся играючи. Так что, если ты смущаешься подойти первой и терпеливо ждешь, когда же на тебя обратят внимание, попробуй представить, будто ты не флиртуешь, а выполняешь важное поручение. Следуй классической схеме контрразведчиков, и ты убедишься: женщина может сделать с мужчиной все что угодно.

Шаг первый - восхищение. Искреннее и глубокое. «Какой ты замечательный, как виртуозно играешь на скрипке и ездишь верхом, как изящно водишь машину (вскакиваешь на подножку троллейбуса)!» Мужчины еще тщеславнее женщин. Он быстро проникнется симпатией к такой понимающей девушке и будет искать ее общества, хотя бы для того, чтобы еще искупаться в потоке лести.

Симпатия завоевана, но у объекта есть некоторые сомнения: вдруг ты чего-то добиваешься? На втором этапе нужно развеять эти сомнения. Докажи: тебе ничего от него не нужно, кроме факта, что он есть на этом свете. Напротив, это ты можешь быть ему полезной - по мелочи, но всегда очень кстати.

Теперь пусть убедится: ты интересна. Это очень важный момент, иначе он решит, что ты вьешься вокруг него потому, что ничего из себя не представляешь. Будь инициатором совместных светских вылазок, рассуждай об искусстве, спорте и политике (предварительно выяснив, какие темы гарантированно не вызовут у него зевоту), постоянно экспериментируй с имиджем. И не выставляй тело напоказ (разве что изредка и сообразно случаю). Струящиеся одежды будят воображение. Старо как мир, но справедливо.

Он уже привык, что ты - маленький праздник его суровых будней? Самое время «перекрыть кислород». Исчезни без объяснений. На неделю или больше (если вы встречаетесь не так часто). «Разрабатываемый» начнет искать: чего-то не хватает, что-то ушло, что именно? Довольно скоро придет ответ - ушла ты. Через какое-то время появись как ни в чем не бывало, с готовым объяснением или с загадочной улыбкой и верни в его жизнь праздник.

Настало время для первой незначительной просьбы. Очень простой, выполнить которую (ты точно знаешь) не будет стоить ему никакого напряжения. И - несоразмерная, бурная благодарность. Через какое-то время - вторая просьба: «Мне очень неудобно просить тебя, но только ты можешь меня выручить», - и снова что-то очень незначительное. И снова - слезы счастья на глазах.

Напоследок - главный прин­цип сексуальной разведки (впрочем, его полностью разделял римский поэт Овидий, автор тонкого психологического труда «Наука Любви») - обещай на словах и уклоняйся от выполнения обещаний. Достигнутая цель списывается в архив. Загадка манит, пока она не разгадана. Если решила уступить в одном, знай заранее, чем будешь его манить и интриговать после. Никогда не позволяй думать, что ты прочитанная книга, будь романом с продолжением. Погружаясь в тебя все глубже, он сам не заметит, что затерялся в твоем лабиринте.

Ко времени завершения тренировок у всех очаровательных «агентесс» появлялось одно общее: они становились искушенными в сексе женщинами - ловушками, «хватающими» намертво и готовыми по приказу лечь в постель с любым мужчиной и сделать его самым счастливым человеком на свете.

В следующем номере - классификация мужчин, которую используют спецслужбы для получения ценной информации.

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