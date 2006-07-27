Опасный мед

В XX ВЕКЕ сексуальные методы в шпионаже - явление само собой разумеющееся и удивления не вызывающее. Уже Первая мировая война дала яркие, можно сказать, легендарные, овеянные романтикой фигуры.

Знаменитая танцовщица Мата Хари работала сразу на две разведки - немецкую и французскую. «Физиология немецких и французских генералов и банкиров одна и та же», - как-то отшутилась она в ответ на упрек очередного любовника. Но шутки шутками, а посмеяться последней ей не удалось. В 1914 г. французы казнили ее как немецкую шпионку.

Не менее скандальна и личность полковника австрийского Генштаба Альфреда Редля, который был завербован русской контрразведкой. Царское правительство сыграло на гомосексуальных склонностях полковника и щедро оплачивало его расходы на очаровательного «юного друга». В обмен на такую любезность полковник Редль выдал России всю секретную информацию Генштаба Австрии. Жизнь «голубого» шпиона оборвалась в роковом 1914 году. Австрийцы разоблачили предателя, но выполнили последнюю просьбу: вместо позорной казни разрешили покончить с собой, «как подобает офицеру».

Само собой разумеется, что в фашистской Германии не было недостатка в проститутках-шпионках, которые провоцировали на рискованные разговоры посетителей публичных домов, находившихся под неусыпным надзором гестапо.

Наибольших успехов и высот в секс-шпионаже добился отдел разведки министерства госбезопасности ГДР «Штази», иронично названный «Ромео». Это они разработали план по соблазнению одиноких секретарш, которые работали в важных государственных учреждениях Западного Берлина и ФРГ.

Во время войны в Северной Ирландии больше десятка английских солдат были уничтожены обольстительницами, которые встречали их в барах, вели заниматься сексом к себе домой и там жестоко убивали. Ирландцы использовали миловидных дам, чтобы отвлекать солдат на постах и возле полицейских участков во время проведения боевых операций. Британская разведка ответила противнику тем же, создав свою женскую агентуру. В Белфасте МИ-6 открыла 2 публичных дома - в католическом и протестантском районах, чтобы шантажировать лидеров местных политических движений и получать разведывательную информацию.

Надо отметить, что и наша «контора» была не лыком шита. Сексуальный шпионаж активно практиковался системой бывшего КГБ. В специальных учебных центрах готовились так называемые «ласточки» и «вороны» - молодые женщины и мужчины-гомосексуалисты. Сексуальные шпионы не только выуживали нужные сведения у иностранцев, но и устраивали провокации - толкали граждан на совершение «антисоветских» поступков.

Правда, на первом этапе «медовые ловушки» не всегда приводили к успеху. В отличие от советских граждан, приезжие иностранцы зачастую не поддавались шантажу и при первой возможности информировали свои спецслужбы. Случались и забавные происшествия. Так произошло в знаменитом деле совращения индонезийского президента Ахмеда Сукарно. Он был известен своей любовью к постельным играм. Поэтому в конце 50-х годов во время его визита в Москву КГБ подослало группу юных соблазнительниц, которые сначала познакомились с президентом под видом стюардесс «Аэрофлота» в самолете, на котором Сукарно летел из Джакарты. Позднее он пригласил девушек в свой московский номер люкс и устроил грандиозную оргию. Ее снимали во всех ракурсах 2 кинокамеры, установленные за зеркалами, на лучшую в то время цветную американскую пленку. Перед тем как начать шантажировать, Сукарно пригласили в кинозал для частных просмотров и преподнесли «подарок», показав порнофильм с его участием. Агенты КГБ ожидали, что объект испугается и сразу согласится на сотрудничество. Но все произошло с точностью до наоборот. Сукарно наивно решил, что советское правительство действительно сделало ему подарок, и попросил отпечатать еще полдюжины копий фильма, чтобы он мог отвезти их домой и показывать в кинотеатрах. Он сказал опешившим советским агентам: «Мой народ почувствует гордость за своего президента, когда увидит меня таким».

В середине 60-х сотрудник ГРУ в Лондоне, помощник военно-морского атташе Иванов с известными намерениями вступил в близкие отношения с любовницей министра обороны Великобритании Джона Профьюмо юной красоткой Кристиной Киллер. Ей было всего 16 лет, и погубил ее третий любовник - араб по национальности. Этот «Отелло» приревновал подругу и в качестве предупреждения стал обстреливать ее окна из личного оружия. Вызванная возмущенными соседями полиция быстро установила, что у дома Киллер регулярно появляется машина министра обороны. В результате Профьюмо подал в отставку, лишив тем самым военную разведку СССР канала информации. Засветившегося в результате расследования полиции Иванова выдворили из страны. Хотя нельзя полностью исключать и вполне правдоподобную версию о том, что вся эта история с арабом была придумана английской контрразведкой, решившей таким образом легализовать полученные агентурой материалы разработки сотрудника ГРУ и его связей.

В коридорах ФСБ до сих пор вспоминают одну высокопоставленную даму из МИДа ФРГ, которую завербовал один из «выпускников» этой группы. Она не могла выйти замуж, потому как в детстве стала свидетельницей жестокого насилия ее отца над горничной. Советские разведчики подсунули ей в качестве будущего супруга невоздержанного жестокого мужлана, который бил ее, обзывал и буквально насиловал. С ним женщина смогла полностью расслабиться и удовлетворить наконец все копившиеся долгие годы воздержания сексуальные порывы. Рассказывают, что во время секса она представляла, что спит со своим папашей, и даже нашего шпиона в постели называла не иначе как «фатер». Даме дали имя «Пациентка», и секретные материалы она передавала исправно.

В 1981 г. совмест­но с восточногерман­ской разведкой «Шта­зи» была начата операция «Нас­тупление на секретарш». Цель: вербовка незамужних и немолодых сотрудниц министерств. Несколько красивых и обаятельных спортивно сложенных молодых людей переехали в ФРГ, чтобы начать атаку на сердца старых дев - женщин в возрасте под сорок и более, уже не надеявшихся встретить своих партнеров и прозябающих в одиночестве. Разумеется, красавцы не осчастливливали кого попало. Все дамы такого типа должны были работать в правительственных ведомст­вах, обороне или разведке ФРГ. Причем среди наших разведчиков участие в этой операции считалось самой сложной работой. Дамы, как в анекдоте, думали, что это у них в последний раз, и выделывали такое, что бедные шпионы буквально выползали от них на четвереньках. Программа была рассчитана на десять лет и поначалу приносила ошеломляющие результаты - как оказалось, даже шантажируемые люди давали меньше информации, чем «престарелые девицы». Однако довести операцию до конца было не суждено - воссоединение двух Германий положило конец столь успешному сотрудничеству со «Штази».

Далеко не всегда секс-атаки заканчивались победой. Так, КГБ много лет безрезультатно пытался купить советника президента США Джимми Картера по вопросам национальной безопасности профессора Бжезинского. Среди агентов, подсылаемых к профессору, было немало обаятельных и суперсексапильных женщин. К Бжезинскому подкатывали и голубые, и малолетки - все безрезультатно. Единственное, что удалось советской разведке, так это по­трепать профессору нервы, распуская слухи о якобы имевшейся у него тайной связи с некой красоткой - сторонницей неформального секса.

В начале 80-х годов охранник посольства США в Москве Лоунтри не знал заповедь об игнорировании женщин. Однажды, гуляя по Москве, он случайно встретил в метро одну из миловидных советских сотрудниц посольства США Виолетту Сеину. Встреча плавно перешла в нежную дружбу, которая вылилась в потребность оказывать деликатную помощь ее дяде из КГБ. Последний главным образом интересовался сотрудниками ЦРУ в составе дипломатов США и возможностью слушать, о чем они беседуют между собой. За явку с повинной испугавшегося последствий таких отношений и раскаявшегося Лоунтри американский суд отправил за решетку на 20 лет. Это был период противостояния козням «империи зла», и суровое решение было принято без учета смягчающих дело обстоятельств.

О том, как в спецшколах готовят агентов сексуального влияния, - в следующем номере.