//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Зеркальный обмен любезностями спецслужб США и России

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Зеркальный обмен любезностями спецслужб США и России

 Первыми начали американцы. В ноябре прошлого года без официальных разъяснений они попросили покинуть страну российского дипломата, который работал в Нью-Йорке. На ответный шаг Москва  решилась лишь 14 апреля с.г. Высылка была применена в отношении сотрудника одной из американских дипмиссий в России.

 Такая длительная пауза обычно объясняется либо отсутствием повода для ответной меры, либо затянувшимся выяснением отношений, либо простой нерасторопностью пострадавших. Тем не менее, недолго думая  американцы уже 22 апреля с.г. выдворили из США еще одного российского дипломата. На это раз на Смоленской площади не дремали и уже шестью днями позднее потребовали, чтобы из России уехали двое американских дипломатов. Они послушно покинули страну в течение 48 часов.

 Следует обратить внимание на то, что в обоюдных выдворениях термин «персона нон грата» ни Москвой, ни Вашингтоном не был использован.

 Единственная подсказка к разгадке этой тайны заключается в том, что покинувшие Россию американские дипломаты оказались военными атташе. Это значит, если следовать принципу «око за око, голова за голову», и россияне, ранее покинувшие США, были военными. Это похоже на правду. За последние несколько лет основная активность разведок США и России отмечалась на ниве обоюдного сбора секретной информации о военном потенциале и вооружениях противостоящих сторон.

 МИД России и Госдепартамент США, как и Пентагон, решили воздержаться от комментариев. Они дружно отрицали любую связь между высылкой американских дипломатов из Москвы и аналогичными действиями Вашингтона. Обе стороны подчеркнули, что не считают обмен любезностями в виде досрочного прекращения командировок дипломатов признаком ухудшения российско-американских отношений. И правильно. Пора остановиться, ведь пока неизвестно, как посмотрит на такие «визовые игрища» новая администрация США, да и новый российский президент к началу конфликта еще не приступил к исполнению.

 Видимо, исходя из данных соображений и разыграли эту «деликатную» карту, подвесив ситуацию до лучших времен. Создали, так сказать, «задел» на случай политических торгов. Ведь истинные причины размена дипломатами можно представить по-разному. Эти «козыри» пока оставлены в рукаве. А вдруг пригодятся. И все-таки представители госдепартамента Шон Маккормик, Гонсало Гальегас и Джессика Саймон не удержались от комментариев. Не сговариваясь, все они пояснили: «США не согласны с решением Смоленской площади, но выполнят просьбу российского руководства на данном этапе, оставив за собой право на принятие ответных действий».

 И вот вчера анонимные американские представители раскрыли истинные причины выдворения из Москвы своих разведчиков. Оказывается, в марте с.г. армейский подполковник и капитан 3-го ранга ВМС США пытались проникнуть на Новосибирское авиационное производственное объединение, выпускающее истребители-бомбардировщики Су-34. На проходной, куда они явились без предварительного согласования, они были остановлены бдительной охраной.

 В свое оправдание задержанные заявили, что действовали в соответствии с правилами и за три дня до поездки уведомили об этом российские власти. Однако, по сложившейся практике протокола, дипломаты, намеревающиеся посетить связанные с секретностью объекты, заранее договариваются о таких визитах и получают приглашения. В данном случае этого сделано не было. Американской стороне ничего не осталось, как заявить: «...происшествие с этими двумя парнями случилось по их собственной вине». В мире дипломатии и шпионажа такие вещи иногда происходят. Называются они эскалацией дипломатического противостояния.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили рестриктивные меры в отношении российской стороны. Об этом стало известно из пресс-релиза, который распространило некоторое время назад американское министерство финансов.

//Интервью

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

Россия – Европа: вместе не можем, порознь нельзя

На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с ней быть? Об этом читателям «Аргументы недели» расскажет Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН

//В мире

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//В мире

Неизбежность восстания Донецка и Луганска и войны с Украиной объяснили в СМИ

Неизбежность восстания Донецка и Луганска и войны с Украиной объяснили в СМИ

Восстание Донецка и Луганска и их конфликт с центральной украинской властью были неизбежны. Такая точка зрения представлена в материале, который появился некоторое время назад на страницах российских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Курильско-Сахалинский капкан

Курильско-Сахалинский капкан

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику.

//Авто

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

//Непознанное

Опубликован гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в октябре

Опубликован гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в октябре

Людей, рожденных под знаками Тельца, Девы, Скорпиона, Водолея и Близнецов, ждет удача во втором осеннем месяце. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, опубликованном в отечественном сегменте интернета.

//Общество

"Привлекательная": в Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

"Привлекательная": в Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

Идея узаконить профессию "домохозяйка" и платить таким работникам зарплату выглядит "привлекательной", заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

//Новости партнеров

//Здоровье

Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о самых эффективных мерах профилактики инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Здоровье

В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

В МЧС России подтвердили журналистам запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Он начнет действовать с 1 октября. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы министерства.

//Новости СМИ2

//В мире

Принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Хашукджи

Принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Хашукджи

Наследный принц впервые прокомментировал гибель оппозиционного журналиста в саудовском консульстве в октябре прошлого года. По его словам, он считает себя ответственным за произошедшее.

//Политика

Пушков: "Не пули надо в ООН показывать"

Пушков: "Не пули надо в ООН показывать"

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление главы Украины на Генеральной Ассамблее ООН.

//Здоровье

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

Европейские специалисты в области здавоохранения определили ночной симптом, который предупреждает о риске появления в организме злокачественной опухоли. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.

//Культура

Московский суд не станет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

Московский суд не станет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего кинокомпании "Русская Фильм Группа", снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 млн рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

//В мире

В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и представителем полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

//Экономика

СМИ: Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

СМИ: Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Банки могут начать брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой планируется к обсуждению в Госдуме уже в октябре, отмечают "Известия".

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Зарубежные исследователи заявили, что курильщикам на 10 лет раньше требуется помощь в одевании и приеме пищи, чем обычным людям, пишет издание The Sun.

//Наука

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

//Здоровье

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.

//Общество

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября сообщила о смерти 86-летнего экс-президента Жака Ширака. Его зять Фредерик Сала-Бару рассказал, что экс-президент умер спокойно, в окружении родных и близких.

//Армия

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
2

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
3

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
4

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
5

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры