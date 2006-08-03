Краткий курс истории отравлений на почве политики

ПОД «крышу» НКВД «Спе­циальный кабинет» перешел в 1937 г. и подчинялся непосредственно начальнику спецотдела оперативной техники при комендатуре НКВД. Вся работа «кабинета», привлечение его сотрудников к операциям спецслужб, а также доступ в лабораторию были строго ограниченными даже для руководящего состава НКВД. В официальных документах «кабинет» именовался «Лабораторией-Х».

Известно, что первые заказы на устранение неугодных советскому руководству лиц с применением ядов появились в конце 20-х. Среди довоенных жертв отравлений с помощью спецтоксинов числятся: Фрунзе, Блюхер, Бехтерев, Врангель, Менжинский, Горь­кий, Крупская, Лакоба.

Особенного размаха деятельность алхимиков из «Специального кабинета» достигла в послевоенные годы - вот когда недругов рабоче-крестьянского государства травили, что называется, направо и налево. В практику внедрялись все новые и новые разновидности ядов. Курарин, действие которого прекращает работу сердечной мышцы и мышц, участвующих в сокращении легких. Высокотоксичные лектины, диоксины, вызывающие целый ряд серьезных заболеваний, среди которых образование злокачественных опухолей, психические расстройст­ва, диабет. А также фентанил и рицин, считающийся одним из самых опасных для человека химических веществ, противоядия которому нет. 1 г рицина может убить 36 тыс. человек.

После бегства на Запад Богдана Сташинского, ликвидировавшего в Мюнхене знаменитого украинского националиста Степана Бандеру выстрелом яда из специального пистолета, Хрущев приказал засекретить деятельность «Специального кабинета» еще сильнее.

В 1978 г. рицином был убит в Лондоне болгарский диссидент Георгий Марков. Исполнили эту акцию болгарские чекисты. Прежде чем отправиться на дело, они решили опробовать действие яда. В качестве подопытного «кролика» был выбран один из узников, приговоренных к смерти. Ему и ввели яд рицин с использованием пистолета зонтикового типа, стреляющего на короткое расстояние и пробивающего одежду и кожный покров человека. Пуля в течение нескольких часов растворяется, и через сутки - никаких следов, кроме крошечного входного отверстия. Через сутки-двое человек должен погибнуть от остановки сердца. Так и произошло, после чего болгары отбросили прочь всякие сомнения. Убийство Маркова состоялось 7 сентября 1978 г. в Лондоне.

В структуре каждой спецслужбы, занимающейся охраной высокопоставленных деятелей, существуют специальные подразделения, которые тщательно следят за тем, чтобы их подопечных, не дай бог, не отравили. Самыми лучшими специалистами в этой области всегда считались наши, российские, специалисты, американ­ские, израильские. Наши, еще в 30-е годы, создали надежный заслон вокруг Сталина, а в 50-е уже натаскивали коллег из других дружественных спецслужб. Именно сотрудники «девятки» (9-е управление КГБ) учили египетских охранников, как защитить их президента Насера от покушений, в том числе и со стороны американских «алхимиков» из ОСО.

Западный опыт использования ядов

ЕСТЬ свои «алхимики» и в спецслужбах других государств, в частности, в США. Первая такая «лаборатория» появилась в Управлении стратегических служб (УСС) в 40-е годы, но особенного расцвета она достигла после 47-го года, когда на смену УСС появилось ЦРУ.

В 60-е годы в структуре ЦРУ числился психофармакологический отдел, разрабатывавший варианты убийств, которые совершаются так, чтобы это выглядело как естественная смерть. Существует целый ряд методов, в основном связанных с применением токсинов. Каким-то образом в организм жертвы в разное время вводятся два отдельных вещест­ва, каждое из которых само по себе безвредно, но которое становится опасным, когда смешивается с другим. Можно ввести определенное вещество в письмо, которое по почте попадет в руки жертвы. Объект убийства можно сделать аллергиком чуть ли не ко всему - к алкоголю, аспирину, даже к кофе и чаю - настолько, что, если он выпьет или съест некоторое количество этих веществ, он тут же умрет.

Самым слабым отравляющим веществом в арсенале ЦРУ считался стафилококковый кишечный яд - слабый пищевой яд. Он даже не убивал человека, а только выводил его из строя на несколько часов. А самым успешным средством для умерщвления людей в ОСО считался токсин, инкубационный период которого составлял от 8 до 12 часов. Выгоден он был тем, что за это время жертва имела возможность оказаться далеко от места преступления.

Главный очередник

ПО ПРИКАЗУ из Лэнгли цэрэушник подсыпал бен Ладену смертельный яд в утреннюю чашку кофе.

Охота на террористов

САМЫЙ известный в мире международный террорист Усама бен Ладен в течение многих лет благополучно избегал встреч с агентами многочисленных спецслужб разных стран, которые гонялись за ним по всему миру, чтобы отправить на тот свет. Между этими спецслужбами даже существовала своего рода конкуренция, кому первому удастся поставить точку в карьере террориста. И вот в конце 2003 г. стало известно, что в этом споре победило американское ЦРУ. Причем расправился с Ладеном не увешанный ножами и пистолетами горилла-спецназовец, обученный с одного выстрела попадать в глаз белке, а тихий и неприметный мужичок, которого в течение года планомерно внедряли в ближайшее окружение террориста на территории Пакистана. В конце концов цэрэушнику удалось настолько сильно втереться в доверие к Ладену, что многочисленная и хорошо натренированная охрана стала относиться к нему как к своему. И «час Х» пробил.

По приказу из Лэнгли цэрэушник подсыпал бен Ладену смертельный яд в утреннюю чашку кофе. Небольшого количества этого «снадобья» было достаточно для того, чтобы почки бен Ладена навсегда прекратили свое нормальное функционирование. Однако случилось непредвиденное: Ладен сделал всего лишь глоток из чашки, после чего отставил ее в сторону. Этой дозы яда оказалось недостаточно для летального исхода. Но ситуация все равно критическая - у террориста отказали почки, и его окружение буквально сбилось с ног, доставая необходимые лекарства для своего шефа. Судя по сообщениям прессы, получается это плохо, поскольку состояние Ладена все ухудшается и ухудшается, - он уже плохо говорит и практически не может двигаться. Что касается агента ЦРУ, осуществившего покушение, то его дальнейшая судьба покрыта мраком: где он, как он - не известно.

Этика использования ядов

ВПОЛНЕ естественно возникает вопрос: оправданно ли применение наркотиков или ядов в борьбе с терроризмом? Конечно, смертный приговор или уничтожение террориста должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями закона. К сожалению, правовые аспекты действий спецслужб в боевой обстановке, например, при вынужденной ликвидации опасных террористов, не разработаны ни у нас, ни за рубежом.

Однако опасность заключается в том, что столь мощное оружие может быть использовано правящим режимом для уничтожения нежелательных людей, политических противников и соперников, как уже было в нашей истории. Разумеется, токсикологическая служба обязана подчиняться строгим правилам и контролироваться. Но, повторяю, дело не только в контроле - важен статус персонала.

Специалисты считают, что сотрудники токсикологических подразделений спецслужб не должны находиться на дейст­вительной военной службе. Это позволит контролировать их действия в рамках реального прокурорского надзора. Не являясь военнослужащими, они не должны будут подчиняться в своих действиях требованиям дисциплинарного Устава Вооруженных сил. В этом случае приказ начальника является законом для подчиненного, а уголовную ответственность за незаконно отданный воинский приказ несет высшее должност­ное лицо, его отдавшее. Может быть, это станет какой-то гарантией против злоупотреблений в использовании токсикологических служб в политической борьбе.

В то же время, когда речь идет о борьбе с терроризмом, ясно одно: защита должна быть адекватна нападению. Вот почему в современных условиях нет спецслужб, которые не имели бы в своих структурах подразделений, работающих в сфере разработки токсикологических средств и одновременно антидотов, позволяющих защитить своих подопечных от потенциальной угрозы.