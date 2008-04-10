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На троянском коне – всадник без головы

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

На троянском коне – всадник без головы

Использование усопших коллег в интересах общего дела

 ИСТОРИКИ КГБ, изучая прошлое, нашли описание того, как в Древнем Риме предводитель восстания рабов Спартак ввел в заблуждение армию римлян. Когда последние готовились напасть на лагерь восставших, их визуальные разведчики обнаружили у ворот усиленную охрану и по всему лагерю множество огней. Это Спартак велел перед воротами своего лагеря вбить столбы и привязать к ним трупы воинов в полном вооружении. Для смотрящих издали они представляли вид многочисленной военной стражи. Перехитрив римлян, под покровом ночи гладиатор увел свои войска.

 В начале 60-х гг. прошлого столетия в главные резидентуры КГБ (Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Бонн, Париж и Токио) пришло указание: направлять в Центр публикуемые в местных газетах некрологи на умерших секретоносителей. Предпочтение отдавать бывшим сотрудникам спецслужб, особенно сотрудникам ФБР, вербовок среди которых у КГБ почти не было. Работа строилась на изучении посмертных биографий. В них, как правило, указывались периоды работы ушедшего из жизни в различных структурах разведки и контрразведки. Упоминались страны, в которых ему пришлось тайно трудиться, и даты получения наград.

 Все эти данные проверялись по имеющимся в КГБ архивам. Восстанавливались подробности жизни человека. По дате получения усопшим того или иного ордена можно было вычислить операцию разведки, за которую была получена такая награда. Уточнялось, когда и где этот человек попадал или мог попасть в поле зрения КГБ. Важно было проверить, кто был резидентом ЦРУ или, к примеру, МИ-6 в тот или иной период в какой-либо стране. Знание команды, участником которой являлся бывший разведчик, имело немаловажное значение. Затем изучались источники конкретной секретной информации о деятельности противника, полученной советской разведкой в те годы.

 Если подлинную биографию наложить на имевшиеся факты, то не нужно обладать большой фантазией, чтобы восстановить некоторые подробности, вытекающие из элементарной логики. В результате на такого человека, как «псевдоагент» КГБ, можно с выгодой списать имеющуюся информацию, полученную от действующего агента советской разведки. Это удобно, чтобы отвести подозрения от истинных источников информации. К тому же такие возможности обычно рассматривались в качестве основы для завязывания с противником оперативной игры. Особенно не кощунствовали, но иногда это проходило.

 На такой крючок, в частности, в свое время посадили шефа внешней контрразведки ЦРУ Джизуса Энглтона. Он прославился тем, что подозревал всех и вся как агентов КГБ. Работа у него была такая.

Приписки чужих грехов

УБЕДИВШИСЬ в правдоподобности такой легенды, в ход пускали все возможные «доказательства» связи покойного с КГБ. Демонстративно присылались на похороны венки от влиятельных «почитателей». Бывали вознаграждения и другие неожиданные услуги семье покойного. Иногда в прессе инспирировались публикации статей с прозрачными намеками на связи покойного с Лубянкой.

 В штаб-квартире «оклеветанной» спецслужбы начиналось тщательное расследование подброшенного «сигнала». В результате, как правило, «до выяснения истины» замораживаются текущие операции разведки. Выяснялся круг вопросов, который мог стать известен противнику из-за «предательства». Проводился анализ текущих операций на предмет выявления «проколов». Просыпалась взаимная подозрительность. В общем, все, что требовалось инициатору.

Подброшенные трупы

 ЗАМЕТАЯ свои следы, преступники подбрасывают трупы двойников, снабженные копиями зубных протезов. Вспомним игры немецкой разведки в 1945 г. с телами двойников Гитлера, Бормана и Мюллера. Когда это не сработало, шефа гестапо Генриха Мюллера и Мартина Бормана пытались представить в роли псевдоагентов советская и английская разведки.

 Автор статьи являлся сотрудником лондонской резидентуры КГБ в конце 60-х – начале 70-х годов. Когда в августе 1968 г. в Боулдере (штат Колорадо, США) скончался русский эмигрант, физик Георгий Гамов, его смерть была использована в целях доказательства, что это он снабжал Сталина американскими атомными секретами.

 В ноябре 1973 г. в Лондоне от апоплексического удара скоропостижно скончался бывший директор МИ-5 (контрразведка Великобритании) Роджер Холлис. Тут же в лондонских кулуарах с подачи Москвы «неожиданно» заговорили и о его связи с КГБ.

 В этот же период в Центр ушли сообщения о появившихся в прессе некрологах на ушедших из жизни сотрудников ЦРУ и ФБР: Дуглас М. Прайс (25.04.1968 г., Южный Вьетнам), Энтони Пальмизано (8.01.1969 г., Ливан), Грегор В. Спинелли (15.03.1973 г., Саудовская Аравия), Джек Р. Колер (26.06.1975 г., Чили), Рональд А. Вильямс (26.06.1975 г., Чили), Александр Григорьевич Копацкий­Орлов (2.05.1982 г., США). И это не осталось без внимания на Лубянке. Руководству докладывались варианты «реализации» этих покойников как возможных каналов утечки оперативной информации.

 В сентябре 1987 г. боннская резидентура КГБ информировала Москву о смерти депутата бундестага Вильяма Борма. Вскоре выяснилось, что и он «работал» на советскую разведку, являясь одним из крупнейших «агентов политического влияния». Этим трупом прикрывали весьма ценный реальный источник в правительстве ФРГ.

 На следующий год прошла информация о смерти начальника штаба военной контрразведки ФРГ полковника Иоахима Краузе. После его смерти «выяснилось», что и он «сотрудничал» с Москвой, передавая Берлину информацию о совместных операциях германской разведки с ЦРУ и ФБР.

Кривые зеркала

 В МИРЕ кривых зеркал разведки умеют пользоваться ситуацией. Возможности ввести противника в заблуждение с помощью маскировки и бутафории не упустят. Это искусство именуется «оперативным использованием фальшивок». Вот только при «ловле рыбы в мутной воде» таким способом вряд ли кто задумывается о том, как смотрят на такие манипуляции со своей оболочкой души умерших. Во всяком случае, данные о последствиях не регистрируются.
 
Британский покойник изменил ход войны

 Будет неправильным приписывать монополию в манипулировании мертвецами исключительно советской разведке. Непревзойденными мастерами в этой области остаются англичане.

 Весной 1943 г. британская разведка провела дезинформационную операцию, повлиявшую на ход Второй мировой войны. В Средиземном море в районе испанского порта Уэльва субмарина королевского флота «Сераф» спустила на воду резиновую лодку с одним веслом. В лодке находился труп эксперта по десантам «майора Уильяма Мартина». В его карманах находились секретные бумаги. Когда через 14 дней тело прибило к испанскому берегу, в военном журнале германского морского штаба появилась запись, что найденные документы подлинные и, что главную высадку союзники произведут не на Сицилии, а на Сардинии с вспомогательным десантом в Греции. Фельдмаршал Кейтель тут же подписал приказ о переброске из Франции в Грецию танковой дивизии. Ее разместили на мысе Араксос и у Каламаты, упоминавшихся в документах «майора Мартина».

 При проверке версии начальник абвера Канарис заверил командование в подлинности сообщения британской разведки. А в это время американская и итальянская мафии договаривались о поддержке высадки американских войск на Сицилию.

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