Басаева помогли уничтожить украинские братья

ЭТУ сцену видели по телевизору все:

- Сегодня ночью в Ингу­шетии была проведена спецоперация, о подготовке которой я вам докладывал ранее, - говорил директор ФСБ Николай Патрушев президенту. - В результате уничтожены Шамиль Басаев, а также ряд бандитов, которые осуществляли подготовку и совершение терактов в Ингушетии. Вот это меро­приятие стало возможным благодаря тому, что были созданы оперативные позиции за рубежом. Прежде всего в тех странах, в которых собиралось оружие и впоследствии доставлялось к нам в Россию для совершения терактов. Некоторые подробности этой операции только для газеты «Аргументы i время» сообщили наши источники в спецслужбах России.

Последний раз Шамиль Басаев публично заявил о себе 9 июля. Один из сайтов чеченских сепаратистов разместил его обращение, в котором российский террорист номер один поблагодарил убийц российских дипломатов в Ираке: «Вице-президент Ичкерии, военный эмир Абдаллах Шамиль Абу-Идрис (так именовал себя Басаев) официально поблагодарил иракских моджахедов за уничтожение группы русских шпионов-дипломатов в Багдаде».

В ФСБ, ГРУ и СВР, по рассказам наших собеседников, офицеры сжимали кулаки в бессильной ярости. И лишь крайне ограниченный круг людей знал, что жить «одноногому шакалу» оставалось лишь совсем немного.

Одна из резидентур службы внешней разведки на Ближнем Востоке через агентуру в крупном ливанском банке отследила движение денег из исламистского благотворительного фонда на счета доверенных лиц Басаева. Валюта явно предназначалась для закупки крупной партии оружия.

И тогда российские разведчики вывели чеченских боевиков на торговцев оружием с Украины. Те предложили посланцам Басаева купить более ста неуправляемых реактивных снарядов, предназначенных для пусков с вертолетов. Понятное дело, террористам НУРСы нужны были не для атаки с воздуха, а для организации взрывов на земле. Но эмиссары Басаева не подозревали, что в один из реактивных снарядов заранее был вмонтирован специальный радиовзрыватель.

Партию нелегального оружия, как обычно, переправили морем в Грузию. Оттуда сначала в Панкисское ущелье, а потом через чеченские Видучи уже на КамАЗе к ингушской границе. Здесь смертельно опасный груз уже встречал лично Басаев.

В этот момент и прошла радиокоманда на взрыватель. Реактивный снаряд рванул так, что сдетонировали и остальные НУРСы. Все разнесло в клочья.

Сначала идентифицировать на месте происшествия удалось только четыре трупа - Тархана Ганижева (1986 г.р.), Иссу Куштова (1963 г.р.), Мустафу Тагирова и Саламбека Умадова.

По информации спецслужб, Ганижев (позывной «Тарелла») выполнял функ­ции связного между бандгруппами, базирующимися в лесном массиве в районе поселка Али-Юрт, снабжал их продовольствием, медикаментами и боеприпасами. Он также принимал участие в нападении на Ингушетию в июне 2004 года. Куштов (позывные «Мустафа», «Таргим»), по данным спецслужб, был причастен к похищению депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чахкиева в феврале этого года. Кроме того, Куштов считался подручным нынешнего президента Ичкерии Доки Умарова и занимался вопросами приобретения, хранения и распределения оружия. Его боевики сейчас считают главным виновником гибели Басаева, Магаса и еще девяти террористов.