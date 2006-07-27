Суперсолдаты выходят из тени

Спецназ гру не заржавел

ПО СЛОВАМ министра обороны Сергея Иванова, приказы давно отданы и вся система работает в направлении розыска не только тех подонков, которые убили пятерых наших дипломатов в Ираке. Точно так же это касается любых террористов независимо от того, совершили они свои преступления на территории России или за ее пределами.

Понятно, кого и что имел в виду министр. Спецпод­разделения в Вооруженных силах России имеет только Главное разведуправление Генштаба. И бойцы «невидимого фронта» на самом деле давно и успешно воюют в Чечне. Это, пожалуй, единственная часть нашей армии, которая не выходила из Кавказской войны с 1994 года. Спецназ ГРУ и сегодня ловит бородачей по кавказским горам. Но одно дело «мочить» бандюг на своей территории и совершенно иное - решать контртеррористические задачи в чужом государстве. Такому ни в одном военном училище не учат.

После заявления Иванова стало очевидным, что для реализации задуманного в силовых ведомствах понадобятся новые структурные подразделения для суперсолдат будущего «иностранного легиона» России. Им и будет поручено вершить самосуд на чужой территории по законам военного времени.

По окончании Второй мировой войны спецподразделения почти во всех странах были расформированы за ненадобностью. Пожалуй, самыми дальновидными в послевоенные годы оказались британцы, которые смогли сохранить, хоть и не в полном составе, подразделения своей знаменитой службы Special Air Service (SAS). Если считать только непрерывную историю подразделения, то SAS на настоящий момент является старейшим.

В связи с войной в Корее американцы воссоздали пятнадцать рот рейнджеров. ГРУ ГШ Советского Союза развернуло в составе армий сорок шесть отдельных рот специального назначения.

«Альфа» и «Вымпел» были лучшими

В 1974 г. в СССР, где угроза террористических актов была крайне мала, дальновидный Ю.В. Андропов создал в составе 7-го управления КГБ СССР (охрана дипломатического корпуса) подразделение А. В 1981 г. в ПГУ КГБ СССР создается еще один отряд спецназа - «Вымпел». Задачи его - не борьба с терроризмом, а ведение разведки и проведение специальных мероприятий в интересах внешней разведки.

Случались и откаты. В 1981 г. ЦРУ было запрещено уча­ствовать в подготовке убийств за рубежом. Президент Рональд Рейган издал указ №12333, запретивший ЦРУ прямо или косвенно участвовать в убийствах. В 2002 г. президент США Джордж Буш оставил этот указ в силе. Однако одно исключение было сделано: агентам ЦРУ было разрешено уничтожать лидеров террористических организаций за рубежом, следствием чего и стала ракетная атака в Йемене в конце 2002 года. Тогда американский беспилотный самолет обстрелял ракетами автомобиль, в котором находились руководители местной ячейки «Аль-Каиды». Все они были убиты.

Ныне приказ ЦРУ о проведении тайной операции (к подобным акциям относятся убийства, подготовка государст­венных переворотов, помощь в создании и обучении вооруженных формирований из числа иностранных граждан и т.д.) может отдать лишь президент США. Тайная операция совершается на основе рекомендаций Национального совета по разведке. Кроме того, ЦРУ может быть задействовано для проведения специальных операций за рубежом для поддерж­ки действий американских дипломатов в том случае, если администрация США желает, чтобы ее роль в этих событиях не была извест­на обществу. Директор ЦРУ обязан отчитываться о проведении каждой тайной операции комитетам по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

В сущности, на настоящий момент в мире существуют спецподразделения, в задачи которых входит ведение разведки, а также проведение диверсий, развертывание партизанского движения на территории противника и борьба с партизанами на своей. Это чаще всего армейские и флотские подразделения специального назначения, с которых все и началось. Другое основное направление развития сил специальных операций - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Эти задачи лежат на спецподразделениях структур государственной безопасности, а также на полицейских спецподразделениях. Какие задачи должны выполнять спецподразделения, не попадающие ни в первую, ни во вторую группу - одному богу известно. Например, что за спецоперации должен осуществлять спецназ Президента России.

Убить и исчезнуть

ОДНИМ из методов суперсолдат всегда были похищения главарей противника. Похищения осуществлялись для перевербовки и склонения к сотрудничеству, в целях выдвижения требований в ходе переговоров, для последующего обмена или же для демонстративного возмездия и публичной казни. Определенная группа суперсолдат специализировалась на индивидуальном терроре и в диверсиях на объектах (железнодорожный и авиационный транспорт, радиостанции, военные объекты, правительственные учреждения и т.п.). При этом особое внимание уделялось камуфлированию диверсии под естественные причины и несчастные случаи. Отсюда рождаются версии о замыкании, брошенной сигарете, о не выдержавших погодных условий строительных конструкциях, о том, что кто-то упал с крыльца и свернул себе шею, повесился, утопился, застрелился или умер естественной смертью из-за обострения болезни.

Процесс обучения современных суперсолдат требует высококлассных профессионалов-преподавателей. Они должны представлять себе, что их ученикам будет противостоять боевик, прошедший аналогичную подготовку обучения солдат иностранного спецназа.

И все же следует помнить: убийство допустимо только в том случае, если это единст­венная возможность спасти большее число жизней.