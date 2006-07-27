Суперсолдаты выходят из тени
№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Валерий ДАНЧЕНКО ]
Спецназ гру не заржавел
ПО СЛОВАМ министра обороны Сергея Иванова, приказы давно отданы и вся система работает в направлении розыска не только тех подонков, которые убили пятерых наших дипломатов в Ираке. Точно так же это касается любых террористов независимо от того, совершили они свои преступления на территории России или за ее пределами.
Понятно, кого и что имел в виду министр. Спецподразделения в Вооруженных силах России имеет только Главное разведуправление Генштаба. И бойцы «невидимого фронта» на самом деле давно и успешно воюют в Чечне. Это, пожалуй, единственная часть нашей армии, которая не выходила из Кавказской войны с 1994 года. Спецназ ГРУ и сегодня ловит бородачей по кавказским горам. Но одно дело «мочить» бандюг на своей территории и совершенно иное - решать контртеррористические задачи в чужом государстве. Такому ни в одном военном училище не учат.
После заявления Иванова стало очевидным, что для реализации задуманного в силовых ведомствах понадобятся новые структурные подразделения для суперсолдат будущего «иностранного легиона» России. Им и будет поручено вершить самосуд на чужой территории по законам военного времени.
По окончании Второй мировой войны спецподразделения почти во всех странах были расформированы за ненадобностью. Пожалуй, самыми дальновидными в послевоенные годы оказались британцы, которые смогли сохранить, хоть и не в полном составе, подразделения своей знаменитой службы Special Air Service (SAS). Если считать только непрерывную историю подразделения, то SAS на настоящий момент является старейшим.
В связи с войной в Корее американцы воссоздали пятнадцать рот рейнджеров. ГРУ ГШ Советского Союза развернуло в составе армий сорок шесть отдельных рот специального назначения.
«Альфа» и «Вымпел» были лучшими
В 1974 г. в СССР, где угроза террористических актов была крайне мала, дальновидный Ю.В. Андропов создал в составе 7-го управления КГБ СССР (охрана дипломатического корпуса) подразделение А. В 1981 г. в ПГУ КГБ СССР создается еще один отряд спецназа - «Вымпел». Задачи его - не борьба с терроризмом, а ведение разведки и проведение специальных мероприятий в интересах внешней разведки.
Случались и откаты. В 1981 г. ЦРУ было запрещено участвовать в подготовке убийств за рубежом. Президент Рональд Рейган издал указ №12333, запретивший ЦРУ прямо или косвенно участвовать в убийствах. В 2002 г. президент США Джордж Буш оставил этот указ в силе. Однако одно исключение было сделано: агентам ЦРУ было разрешено уничтожать лидеров террористических организаций за рубежом, следствием чего и стала ракетная атака в Йемене в конце 2002 года. Тогда американский беспилотный самолет обстрелял ракетами автомобиль, в котором находились руководители местной ячейки «Аль-Каиды». Все они были убиты.
Ныне приказ ЦРУ о проведении тайной операции (к подобным акциям относятся убийства, подготовка государственных переворотов, помощь в создании и обучении вооруженных формирований из числа иностранных граждан и т.д.) может отдать лишь президент США. Тайная операция совершается на основе рекомендаций Национального совета по разведке. Кроме того, ЦРУ может быть задействовано для проведения специальных операций за рубежом для поддержки действий американских дипломатов в том случае, если администрация США желает, чтобы ее роль в этих событиях не была известна обществу. Директор ЦРУ обязан отчитываться о проведении каждой тайной операции комитетам по разведке сената и палаты представителей конгресса США.
В сущности, на настоящий момент в мире существуют спецподразделения, в задачи которых входит ведение разведки, а также проведение диверсий, развертывание партизанского движения на территории противника и борьба с партизанами на своей. Это чаще всего армейские и флотские подразделения специального назначения, с которых все и началось. Другое основное направление развития сил специальных операций - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Эти задачи лежат на спецподразделениях структур государственной безопасности, а также на полицейских спецподразделениях. Какие задачи должны выполнять спецподразделения, не попадающие ни в первую, ни во вторую группу - одному богу известно. Например, что за спецоперации должен осуществлять спецназ Президента России.
Убить и исчезнуть
ОДНИМ из методов суперсолдат всегда были похищения главарей противника. Похищения осуществлялись для перевербовки и склонения к сотрудничеству, в целях выдвижения требований в ходе переговоров, для последующего обмена или же для демонстративного возмездия и публичной казни. Определенная группа суперсолдат специализировалась на индивидуальном терроре и в диверсиях на объектах (железнодорожный и авиационный транспорт, радиостанции, военные объекты, правительственные учреждения и т.п.). При этом особое внимание уделялось камуфлированию диверсии под естественные причины и несчастные случаи. Отсюда рождаются версии о замыкании, брошенной сигарете, о не выдержавших погодных условий строительных конструкциях, о том, что кто-то упал с крыльца и свернул себе шею, повесился, утопился, застрелился или умер естественной смертью из-за обострения болезни.
Процесс обучения современных суперсолдат требует высококлассных профессионалов-преподавателей. Они должны представлять себе, что их ученикам будет противостоять боевик, прошедший аналогичную подготовку обучения солдат иностранного спецназа.
И все же следует помнить: убийство допустимо только в том случае, если это единственная возможность спасти большее число жизней.
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