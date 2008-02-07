ФБР и Голливуд ведут информационную войну

ФИЛЬМ стал как бы ответом телесериалу «ТАСС уполномочен заявить». Те же профессиональные секреты механизмов разоблачения иностранного шпиона героями, взятыми из жизни. «Измена» построена по голливудским законам жанра. Без неуместного бахвальства. Герой – лучший контрразведчик США – умен и опасен. Его убедительно играет похожий на Шакурова Крис Купер. Воспитывая зрителя, он временами изрекает откровения типа: «…сотрудничество ведет к излишним проблемам», «…все награды получают только те, кто играет в политику», «…почему развалился СССР? Они были умнее нас и провалились. Безбожность. Атеизм». Нельзя не задуматься. В кино чувство доверия зрителя – большое дело.

В 2001 г. арест Хансена произвел эффект разорвавшейся бомбы. За 10 лет сотрудничества он выдал Москве полный перечень разведывательных задач США; программу двойных агентов ЦРУ и ФБР; все данные о вербовочных операциях КГБ СССР, проникавшего в ЦРУ и ядерные программы США; раскрыл способы слежения электронной разведки США за КГБ и СВР, включая туннель под советским посольством в Вашингтоне, а также выдал имена трех русских разведчиков, работавших на ЦРУ и ФБР. Цена нанесенного Хансеном ущерба до сих пор засекречена.

Вербовал и работал с Робертом Хансеном, как и с Олдричем Эймсом (ЦРУ), непревзойденный ас советской внешней контрразведки полковник Виктор Иванович Черкашин. Благодаря его мастерству 10 лет они срывали операции ЦРУ и ФБР. Вот уж кто заслужил Героя России и лампасы. Не дали. Он не считал начальника разведки В. Крючкова компетентным лицом. А тот, стремясь стать председателем КГБ, арестовал и расстрелял тех, кого сдали действующие агенты Хансен и Эймс. В результате оба источника провалились. Причина их ареста остается загадкой до настоящего времени. Автор сценария, правда, намекает об истинной причине провала Хансена. Один из персонажей ФБР проговаривается: «…мы узнали о нем у наших российских коллег… ФБР заплатило за это 7 миллионов долларов». Это был период русского флирта с американцами. В Москве «слили» спецтехнику КГБ в здании посольства США, на продажу шли рассекреченные архивы советской разведки. Денег на развитие спецслужб явно не хватало.

Художественные произведения о разведке часто используются в информационных войнах между разведками. Шпионские игры – дело тонкое. В ФБР считают, что номинация «Измены» на «Оскара» будет способствовать «изоляции» России.