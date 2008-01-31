Полковник СВР написал мемуары

ОПЕРАТИВНАЯ должность С. Третьякова в Нью-Йорке – заместитель резидента СВР по линии ПР (политическая разведка). На постоянное местожительство в США он остался в октябре 2000 года. Решение принял после того, как из Москвы в нью-йоркскую резидентуру прибыла с проверкой группа инспекторов, которую возглавлял руководитель управления кадров разведки. Насторожился.

Завербованный в Канаде С. Третьяков успел несколько лет поработать на ЦРУ и ФБР. За время сотрудничества передал спецслужбам США более 5 тыс. сверхсекретных шифровок и более 100 засекреченных докладов российской спецслужбы. Его материалы ЦРУ не раз использовало в своих операциях. ФБР арестовало ряд агентов СВР. Запахло жареным. Замаячила перспектива оказаться в Лефортово, затем – у «стенки».

Аналитики в Москве могли запросто «просчитать» источник утечки критической информации. Не дожидаясь вызова в столицу для «обсуждения» заключения комиссии, С. Третьяков решил бежать вместе с семьей.

Факт предательства российского разведчика цэрэушники держали в секрете почти полгода. Подозревали, что это русская «подстава». Допрашивали. Тщательно перепроверяли секреты, которые «сливал» беглец. Убедившись в достоверности, предоставили ему статус полит­эмигранта и поставили на обслуживание по спецпрограмме ЦРУ для перебежчиков. Наш материал о том, что произошло далее.



Побеги сотрудников ГРУ, КГБ и СВР



ПОБЕГИ за границу наши спецслужбы пропускали и раньше. Предателей было гораздо больше, чем мы знаем. Если считать с момента создания советской военной и политической разведки, то число офицеров, изменивших Родине и бежавших на Запад, приблизилось к 300.

Среди изменников были люди амбициозные и алчные. Одних толкали страсть к рискованной игре, торопливое желание хорошо пожить. Другие горько разочаровались в советском строе и в том, который пришел ему на смену.

Попадались мыслящие, но со слабой волей. Массу народа загубили дамы («секс фор сикретс»). Встречались «обиженные» и «мстительные»: отчаявшись, они вставали на путь открытой конфронтации с обидчиками, облеченными властью. Аналитики считали: чувство патриотизма и чести у этих людей убила советская машина подавления индивидуальности. Самое удивительное то, что и после 1991 г. список предателей от разведки не прекратил пополняться.



Какой ущерб нанес предатель?



КОГО и что сдал С. Третьяков, сказать трудно, поскольку точная дата его вербовки американцами неизвестна. Похоже, это случилось в Канаде, до 1995 года. Но с уверенностью утверждать нельзя. Во всяком случае, работая в Центре, а затем в США на посту заместителя резидента, С. Третьяков владел оперативной обстановкой не только по линии политической разведки.

Он периодически оставался в представительстве СВР за «хозяина». Резидента вызывали в Центр, да и отпуска он использовал регулярно. В это время С. Третьяков как и.о. резидента подписывал отчеты оперработников всех линий разведки. Американцы признались, что материалы С. Третьякова они использовали при подготовке примерно 400 разведдокладов, которые распространялись в высших сферах – даже в Белом доме. Перебежчик назвал имена дипломатов, ученых, госслужащих и других – шпионивших на Советы в Манхэттене, в ООН и Канаде. По количеству шпионов, выданных С. Третьяковым, последнего вполне можно сравнить с его аналогом в ЦРУ Эймсом. Тот, кстати, отбывает в США пожизненный срок.

Один провал работавшего на нас сотрудника ФБР Роберта Хансена чего стоит! Это была крупная рыба. Заслуженный контрразведчик, проработавший в ФБР четверть века, он имел доступ к самым секретным документам и ФБР, и ЦРУ, и Госдепартамента. Рядовые сотрудники КГБ обменивались с ним пакетами, пряча их в потайных местах, несколько раз разговаривали по телефону. Им оставалось лишь гадать – кто скрывается под псевдонимом. От личных контактов Хансен неизменно и категорически отказывался. В конце 2000 г., перед побегом С. Треть­якова, в распоряжении американцев оказался некий документ КГБ, который и помог ФБР «вычислить» Хансена.



Мемуары Третьякова – американский заказ



С. ТРЕТЬЯКОВ сбежал в октябре 2000 г. – накануне президентских выборов в США. Напомнил о себе книгой также в канун президентских выборов 2008 года. Свои мемуары агент ЦРУ и ФБР наговаривал на магнитофон 126 часов. Затем редактора в штат­ском отбирали материал для первой «бомбы» и определяли наиболее удачное время для ее взрыва.

В качестве главной сенсации политические спонсоры преподнесли информацию о главном доверительном контакте российской разведки в Госдепе США. Близкий друг экс-президента США Билла Клинтона со времен совместной учебы в Окс­форде и бывший второй человек в Госдепартаменте демократ Строуб Тэлботт – информатор и агент влияния СВР, правда, используемый втемную.

Кто в Америке «самый-самый» по России? Всегда был Строуб Тэлботт. При президенте Клинтоне бывший первый заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт на протяжении восьми лет занимался российской политикой Соединенных Штатов. Из них семь лет – с Ельциным, с которым встречался 20 раз, с Путиным – лишь несколько раз. Но в Россию теперь чаще других наведывается Кондолиза Райс, и никто лучше нее не может знать эту страну. При чем тут какой-то Тэлботт? Однокашник мужа кандидата на предстоящих президентских выборах.

Но, видно, достал матерый политик с огромным стажем Кондолизу Райс. Вот его и

«заказали». Вспомнили учебу в Окс­форде с мужем Хиллари. Ведь это Тэлботт еще в 60-е годы был замешан в комбинациях с КГБ. Это при его участии КГБ удалось издать в США отредактированные на Лубянке мемуары Хрущева. Тогда с американ­ской стороны известному «полковнику КГБ» Виктору Луи в этой операции помогали американские журналисты в Москве Джеральд Шехтер и Строуб Тэлботт. В результате отредактированные на Лубянке мемуары Н. Хрущева были опубликованы американцами «без купюр».

После этого карьера Джеральда Шехтера и Строуба Тэлботта пошла в гору (см. «АН» №45 и №46, 2007). Считалось, что в КГБ таким образом обычно расширяли разведывательные возможности своих агентов влияния.

Все это пригодилось для компрометации лучшего в Госдепе эксперта по России. Заодно бросили тень на супругу ельцинского «друга Билла», которая нынче претендует на выс­ший государст­венный пост. Мол, пусть ближайшее окружение Билла Клинтона не надеется вернуться в администрацию Хиллари Клинтон. Особенно – Тэлботт, назвавший недавно американ­скую систему ПРО в Европе сомнительным и ненадежным проектом. И пусть он не претендует на пост секретаря Госдепартамента. Республиканская партия этого не допустит!

Другим заказчиком книжки перебежчика выступило ФБР. Во-первых, в весьма неподходящий для Москвы момент «обрубили» контакты россий­ских дипломатов с Тэлботтом. Во-вторых, использовали публикацию в профилактических целях. Настояли, чтобы в «мемуарах» нашлось место не только для политических разоблачений, но и для баек о пьянстве и распутстве в КГБ и СВР. Видите ли, российским разведчикам не до конспирации – поскольку женщины и вино важнее. ФБР как бы предупредило потенциальных агентов: хорошенько подумайте, прежде чем вверять свои тайны ненадежным людям!

Можно ожидать, что и далее интрига будет развиваться по тем же канонам этого жанра.

Справка «АН»

ЗА ПЕРИОД секретного сотрудничества С. Третьякова с ЦРУ и ФБР американская контрразведка арестовала целый ряд агентов российской разведки. Все они либо находились в свое время на связи у нью-йоркской и вашингтонской резидентур СВР, либо были известны С. Третьякову по работе в центральном аппарате разведки. Среди попавших в сети ФБР были следующие секретоносители:

1993 г. – С. Лалас (офицер связи Госдепартамента США), в поле зрения ФБР попал агент СВР Эймс (ЦРУ);

1994 г. – Г. Никольсон (ЦРУ);

1996 г. – К. Лессентьен (инструктор ВМС США), Э. Питс (ФБР), Р. Липка (клерк АНБ), Дмитрий и Елена Ольшанские (сотрудники нелегальной разведки СВР), В. Галкин (бывший офицер советской и российской разведки);

1997 г. – К. Уоррен (клерк армии США);

1998 г. – Д. Грот (ЦРУ), Д. Бун (АНБ);

1999 г. – Д. Уиспелир (военная разведка Австралии), С. Гусев (ГРУ);

2000 г. – С. Кото (инженер-программист в области биотехнологий и один из разработчиков бомбардировщика «Стеллс»);

2001 г. – Р. Хансен (ФБР).

На сегодняшний день перечень предателей от российских спецслужб составляет почти 30 человек. Среди них:

1991 г. – В. Фоменко (ФРГ), С. Илларионов (Италия), А. Крапива (Австрия), С. Двырник (США), М. Бутков (Норвегия), С. Папушин (США), В. Коноплев (Бельгия), В. Потапов (США);

1992 г. – С. Лунев (США), В. Ощенко (Франция), В. Митрохин (Англия), А. Выхрустюк (Финляндия), Р. Джейкия (США), неустановленный сотрудник резидентуры СВР (Норвегия);

1993 г. – Ю. Швец (США), В. Аксиленко (США);

1994 г. – И. Макеев (Таиланд);

1995 г. – В. Антонов (Финляндия), Ф. Джабозов (Англия), О. Морозов (Швейцария);

2000 г. – Е. Торопов (Канада), С. Третьяков (США);

2001 г. – В. Платонов (США), А. Литвиненко (Англия), О. Туманов (Италия).

Большинство из бежавших нашли прибежище в США и Великобритании. Как ни странно, в своем большинстве они руководствовались теми же мотивами, что и до них, – хотя между Вашингтоном и Москвой уже не было видимого противостояния.

Можно сказать, на этом фоне С. Третьяков – не такой редкий случай. Если, конечно, не считать, что он являлся сотрудником КГБ в трех поколениях и в качестве нью-йоркского резидента руководил примерно 60 агентами, действовавшими против США и их союзников в ООН.