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«Гастарбайтеры» из ЦРУ на заработках в России

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

«Гастарбайтеры» из ЦРУ на заработках в России

Немного голой статистики

 ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ источников известно, что в 1996 г. ФСБ разоблачила 11 иностранных разведчиков и арестовала за шпионаж 26 российских граждан.

 Спустя четыре года (2000 г.) контрразведчики вновь успешно захватили 11 кадровых сотрудников и 30 агентов иностранных спецслужб, в основном Ближнего и Среднего Востока.

 В 2001 г. с поличным взяли 10 иностранных граждан и выявили 130 кадровых сотрудников иноразведок. Особо активными были разведчики Эстонии, Ирана, Ирака, Южной Кореи, Турции, Китая, Израиля и Кувейта.

 В отчетах ФСБ о работе в 2002 г. вновь фигурировал захват 10 иностранных граждан, в числе которых оказались 6 сотрудников и 1 агент разведки. Кроме того, пресекли шпионаж 50 агентов иноспецслужб. Сгорели агенты Турции, Пакистана, Ирака, Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия.

 В 2003 г. ФСБ была пресечена шпионская деятельность 14 сотрудников и 37 агентов иноразведок. Основными фигурантами были шпионы Японии, Китая и Азербайджана.

 В 2004 г. с поличным захватили 6 разведчиков и раскрыли 47 агентов. При этом к уже упоминавшимся добавилась разведка Словакии.

 В 2005 г. попались 3 сотрудника и 3 агента, разоблачили 26 разведчиков и 67 агентов (вновь из числа спецслужб третьих стран).

 В последнее время у ФСБ наметились сдвиги. В 2007 г. органы поймали меньше разведчиков и агентов, чем год назад. Вновь с поличным были захвачены 11 разведчиков. Эта цифра встречается в четвертом годовом отчете и похожа на лицензионную квоту по отстрелу зверей. Кроме того, в ушедшем году была локализована деятельность
22 разведчиков и 71 агента иноспецслужб против 27 сотрудников и 89 агентов в 2006-м. Главными фигурантами вновь были спецслужбы Литвы, Эстонии, Турции, Пакистана, Польши, Вьетнама, Швеции, Германии и Великобритании. Число провалившихся американских разведчиков резко пошло на убыль.

Куда делись американские и британские шпионы?

 «ШПИОНА поймать – не пирожное скушать. Не рюмку шампанского выпить на раз». Эксперты считают, что, если нет ощутимых результатов, причин может быть как минимум три:

 1. У страны нет секретов, которые могли бы интересовать разведку противника.

 2. Противник использует последние достижения оперативной техники и агентуру в высших сферах госуправления. Он преодолел контрразведывательный барьер и обладает полной и достоверной информацией по ключевым проблемам устремлений разведки.

 3. У российской контрразведки очень высокий уровень системы противодействия иностранному шпионажу, и противник не в состоянии его преодолеть.

 Если у страны нет секретов, которые интересуют иностранную разведку, встает неизбежный вопрос о целесообразности тех затрат, которые идут на защиту никому не нужных тайн. Но это не так. ФСБ продолжает фиксировать попытки иностранцев добраться до секретов о российских военных технологиях и технологиях двойного назначения. Шпионы интересуются ядерными секретами, космическими спутниками, подводным флотом, современными российскими танками и дальней бомбардировочной авиацией. Не один раз пытались получить закрытую информацию о критических секторах инфраструктуры России (оборонная и химическая промышленность, объекты энергетики, исследования в российском секторе Арктики).

 При такой нацеленности контрразведке придется перейти на программно-целевой метод защиты секретов. Это когда по мере возникновения секретов (открытие, программы, планы разработки конкретных изделий) создается временная система безопасности. Она действует с момента возникновения идеи, затем весь период ее научной разработки и технического воплощения в производственных структурах. Прекращает свою работу после испытания изделия в полевых условиях. Остается защищать секреты, которые скрыты от глаз космической разведки (т.н. борт). Так государству намного дешевле.  

Противостояния разведок в постсоветский период

 ПОСЛЕ развала СССР отношения разведок на постсоветском пространстве условно можно разделить на три этапа. Первый этап (1991–1994 гг.) – «Обмен любезностями». Российские власти, демонстрируя Вашингтону миролюбие и готовность дружить, объявили коммунизм утопией. Подписали Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Ожидая взаимности, сдали спецтехнику в новом здании посольства США. Позднее Москва свернула базы электронной разведки ГРУ в Лурдесе (Куба) и Камрани (Вьетнам), а затем амнистировала ряд шпионов. Генерал-полковник Л. Ивашов авторитетно заявил, что «альтернативы сотрудничеству России с НАТО нет».

 По странному совпадению, в этот же период ФБР арестовало ценных агентов КГБ-СВР сотрудников спецслужб США Эймса и Хансена. Экспертам показалось, что сделавших свое дело бедолаг превратили в политической игре в разменные монеты. Поговаривали, что якобы ставился вопрос о выдаче западному правосудию легендарного Джорджа Блейка. Спасибо ветеранам ПГУ КГБ (ныне – СВР) – отстояли.

 Встречные шаги со стороны Запада были более чем скромными. Сенат США утвердил в 1992 г. «Акт о свободе для России и возникающих евразийских демократий и поддержке открытых рынков» (сокращение ядерного потенциала республик бывшего СССР и содействие России по демонтажу ядерных установок и ликвидации ядерных отходов). В том же году было начато формальное 25%-ное сокращение личного состава разведывательных органов в министерстве обороны США. В действительности военные разведывательные органы были заменены новой организацией – Командованием военной разведки. В 1994 г. руководство НАТО приняло программу «Партнерство во имя мира», нацеленную на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы.

 Когда в Москве поняли, что «бизнес» провален, и спохватились, начался новый период возврата на тропу войны (1994–2005 гг.). Вновь начали меряться длиной отравленных кинжалов. Значительно увеличились разоблачения шпионов. Стали активно применяться ответные меры в форме взаимного выдворения дипломатов-разведчиков ЦРУ и МИ-6. Но уже в этот период в сети контрразведки стала попадаться в основном мелкая рыбешка в виде второстепенной агентуры резидентур третьих стран. Так сказать, прислуга основных заказчиков в лице испанцев, канадцев, датчан, прибалтов, кавказцев и прочей оперативной «мелюзги». Отчеты об успехах стали приобретать стыдливо обезличенный характер.

 Третий этап (2001–2007 гг.) можно назвать «Британской пропагандистской ямой». Он наступил после заметного спада активности ведущих западных разведок. Произошел плавный переход на активные пропагандистские операции. Нужно признать, что российская сторона постоянно давала поводы для «наездов». Чаще других этим пользовались англичане. Это они, стремясь повлиять на развитие внутриполитической ситуации в нашей стране, раскрутили «дела» Яндарбиева, Литвиненко и Лугового.

Выводы

 В РАБОТЕ альянса американских глобалистов от разведки произошла смена тактики. В Вашингтоне создан ряд подразделений с функциями обеспечения координации агентурной деятельности всех структур разведывательного сообщества США и союзников. Так за счет перераспределения «нагрузок» и появились «чернорабочие» в лице союзных США разведок.

 Под руководством ЦРУ проведено территориальное перераспределение сфер деятельности дружественных Вашингтону разведок. Регионы постсоветского пространства поделены следующим образом: европейская часть СНГ – разведки стран Балтии, Скандинавии, Польши; Кавказский регион – спецслужбы Турции, Ирака, Азербайджана; среднеазиатский плацдарм отдан разведкам Пакистана, Турции и Китая, а дальневосточный – спецслужбам Японии, Кореи и Китая.

 В ЦРУ посчитали, что тактическую разведку проще осуществлять руками чернорабочих с помощью дробления разведопераций. Преимущества неоспоримы. В случае провала в одном автономном звене не ставится под угрозу основная цель операции. Меньше риска да и политический резонанс не такой. Кроме того, работающим на одного хозяина резидентурам национальных разведок легко удается растащить силы российской контрразведки.

 Очевидно, что в новых условиях противостоять альянсу западных спецслужб старыми методами бесполезно. Групповой принцип борьбы, когда в качестве противника рассматривается фактически моноразведка, пока не работает. Отставать нельзя. Переставлять кровати уже недостаточно. Речь идет о смене стратегии и поиске чего-то нового в методике противодействия. Если противника не превзойти – дело труба.

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