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ЦРУ и МИ-6: семейные дрязги

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

ЦРУ и <nobr>МИ-6:</nobr> семейные дрязги

 КОГДА в 1947 г. зарождалось ЦРУ, американцы в качестве акушерок пригласили лучших представителей британской разведки (МИ-6). Последняя с ее 400-летним стажем слыла эталонным мастером тайных операций.

 Она и создала ЦРУ по своему образу и подобию. Между тем английская разведка всегда была сильна «идеями». Но бедна. Бюджет резидентуры МИ-6 составлял треть бюджета резидентуры ЦРУ. В совместных операциях британцы генерировали идеи, а их коллеги из ЦРУ – предоставляли деньги. Но, как говорится, горе от ума. Именно на этом британцы и погорели.

«Албанская операция», «Редсокс», «Венона» и «Берлинский туннель»

 ПЕРВОЙ совместной акцией МИ-6 и ЦРУ была «Албанская операция» (1953 г.). Их агентура сообщила, что СССР готовит на территории Албании греческих партизан и ведет на побережье строительство укреплений. Было решено свергнуть режим «сталиниста» Энвера Ходжи силами спецназа ЦРУ и СИС. Для заброски выделили самолеты и водный транспорт. Руководство по линии МИ-6 поручили Киму Филби.

 Последний, являясь агентом советской разведки, предупредил Москву. В результате погибли сотни боевиков. Попытка вторжения сорвалась. Но неудачу британцы с присущей им изощренностью превратили в успех. Оказывается, таким образом были созданы благоприятные условия для сближения Албании и Китая, чтобы превратить Албанию в «головную боль» СССР. На удивление, боль оказалась чувствительней примитивного свержения режима Ходжи.

 Позднее этот опыт МИ-6 и ЦРУ пытались не раз использовать в других ситуациях. Безуспешно. Операция «Редсокс» – послевоенная нелегальная заброска агентуры в Прибалтику, Белоруссию, на Украину и в Закавказье – как известно, успеха не принесла.

 Пытаясь понять причины провалов, американская и английская разведки приступили к операции «Венона». Цель – декодировать радиограммы разидентур НКВД, перехваченных в 1944–1945 годах.

 Когда в 1950-е гг. были получены первые результаты, выяснилось, что учителя из МИ-6 крупно подставили своих учеников. Работавшие в США сотрудники британской разведки Филби, Берджесс и Маклин были разоблачены как агенты советской разведки. Вроде разобрались.

 И тем не менее следующая совмест­ная операция МИ-6 и ЦРУ также потерпела фиаско. Ее проводили в 1954–56 гг. в Берлине. Цель – тайное подключение аппаратуры перехвата к подземным телефонным кабелям СССР в ГДР. Прокопали туннель из американского сектора Западного Берлина в восточную часть города. «Берлинский туннель» – особая гордость директора ЦРУ Аллена Даллеса. Но сотрудник МИ-6 и агент КГБ Джордж Блейк выдал операцию. Срыв перехвата советских кабельных коммуникаций стал крупнейшим провалом западных разведок.

Шерше ля фам и не троньте нашего премьера

 ШЛО время, и англичане постепенно превратились в дежурных стрелочников. Когда в 1962 г. последовал провал агента МИ-6 и ЦРУ полковника ГРУ Олега Пеньковского, в ЦРУ эту неудачу полностью записали на счет супруги разведчика МИ-6 в Москве Родерика ЧизхолмаДжанет (см. АН №41 от 11 октября 2007 года). Дальше – хуже. Когда в Лондоне воцарилось лейбористское правительство Гарольда Вильсона, отношения между ЦРУ и МИ-6 обострились с новой силой. Выяснилось, что премьер-министр Великобритании не заслуживает доверия США.

 Ребята из ЦРУ стали убеждать британских коллег в том, что Г. Вильсон связан с советской разведкой. Это вызвало их недовольство, мол, сами разберемся. Присмотрелись – оснований оказалось более чем достаточно. Еще в 1943 г. контакт с Г. Вильсоном установил К. Кукин, резидент ИНО НКВД и по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Англии.

 В 1946 г. Г. Вильсон посетил СССР. С тех пор он побывал в Совет­ском Союзе более 20 раз. Чаще, чем любой другой английский политический деятель. Выяснилось, что у Г. Вильсона давние «теплые» отношения со стажером лондонской школы экономики Н. Хлыстовым, оказавшимся сотрудником резидентуры КГБ. Позднее постоянным контактером Г. Вильсона стал советский дипломат В. Суходрев. Конечно, Г. Вильсон не был агентом КГБ. Его рассматривали с позиций сотрудничества с советским руководством на доверительной основе. Однако ЦРУ зачислило Г. Вильсона в категорию лиц, подозрительных на связь с КГБ.

Не вступай в совместные операции

 ГЛАВНЫЙ урок, который в ЦРУ извлекли из всего происшедшего, – никогда не вступай в совместную операцию с другой службой. Различия в стиле работы двух служб удваивают риск разоблачения. «Учитель» и «ученик» поменялись местами. Недовольная падением уровня своего влияния старая гвардия МИ-6 с трудом мирилась с этим. Договоренности между спецслужбами обеих держав постоянно нарушались. Обмен разведывательной информацией резко сократился. Контакты ЦРУ и МИ-6 разваливались.

 В конце 1970-х директор ЦРУ С. Тернер стал отдавать предпочтение технической разведке. Британцы с этим не согласились и оказались правы. Позднее военные неудачи в Ираке и Афганистане произошли, главным образом, из-за того, что разведка велась в основном с помощью спутников и электронной аппаратуры. Умные компьютеры не смогли заменить умных шпионов. В дальнейшем агентурную разведку в горячих точках американцы стали перепоручать англичанам. В 1999 г. возглавить наземную операцию на Балканах Вашингтон доверил начальнику британских сил быстрого реагирования Майклу Джексону. Генерал решительно взял в свои руки руководство агентурной разведкой в этой «горячей точке».

Как сохранить семью?

 НАЛАЖИВАТЬ отношения с союзниками поручили директору ЦРУ Уильяму Кейси (1981 г.). Готовясь к наступлению на Советский Союз широким фронтом, он решил мобилизовать возможности всех союзников США, и в первую очередь Великобритании.

 В период Фолклендского кризиса (1982 г.) он настоял, чтобы Вашингтон отказался от нейтралитета и запустил разведывательный спутник. Результаты слежки за аргентинскими войсками стали передавать англичанам.

 Следующим шагом стало территориальное размежевание в деятельности посольских резидентур в Москве. В 1970–80-е гг. Москва была перенасыщена операциями ЦРУ. Город и Подмосковье поделили на оперативные зоны. Москва досталась американцам, а Подмосковье – англичанам. Стало легче «растаскивать» силы КГБ и избегать столкновения с коллегами из МИ-6. Последние, оказавшись на задворках, не обиделись. Право выбора – за сильнейшим. Да и противник-то – один.

 Устраняя несогласованность, Лондон и Вашингтон задействовали проверенные механизмы личных связей. Условились проводить смену директоров ЦРУ и руководителей МИ-6 синхронно с учетом межличностных отношений последних. Заодно по традиции применили периодическое раздувание угрозы российского шпионажа. Для этого с успехом использовали «дело Литвиненко и Лугового» (см. «АН» №25 /59/ от 21 июня 2007 г.). Венцом явилось создание единого информационного центра, обслуживающего разведки стран НАТО.

Заключение

 НОВЫЙ глава МИ-6 Джон Скарлетт сказал: «Британ­ским спецслужбам неудобно и нежелательно работать отдельно от американских, и это не соответствует национальным интересам». Нелюбовь к России, как к главной угрозе, их вновь объединила. Британцы согласились действовать на подхвате. То камень достанут из-за пазухи и неуклюже подбросят (см. «АН» №3 от 25 мая 2006 г.), то «шизика» завербуют («дело П. Обухова»), то своего солдата выставят в виде русского шпиона (см. «АН» №48 от 29 ноября 2007 года), то свою прибалтийскую агентуру пошлют за русскими секретами (см. «АН» №49 от 6 декабря 2007 года). Вроде – все путем, но вызывающие беспокойство трещины остаются.

 Попытка использовать для оправдания превентивной войны в Ираке подтасованную ЦРУ и МИ-6 информацию провалилась. Намерение Лондона сократить после этого скандала штат стационара МИ-6 в Багдаде натолкнулось на возражения бывших учеников. Видно, те так и не усвоили уроки по самостоятельному ведению агентурной разведки. Вот и приходится британцам держать в форме своих боевых парашютистов и пловцов. Вдруг опять придется брать на себя тактическую разведку по выявлению целей для американских атак с воздуха.

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