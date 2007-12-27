Новогодние подарки спецслужб

РАПОРТЫ о том, кто и сколько наработал (аресты, вербовки, охота на эмигрантов и др. силовые акции), сопровождаются проектами реляций о том, что служба и опасна, и трудна, но делается все так, чтобы она не была видна. Хоть на первый, хоть на какой взгляд. Цель у начальства одна – получить «слона» (указ о награждении, решение о назначении). Рядовые мечтают «хапнуть» юбилейную медаль, грамоту, а лучше в размере оклада.

Очень важно не забыть конкурентов по «злому бизнесу». Им под елку кладут антиподарки мгновенного или замедленного действия (ловят с поличным, публикуют подробности провалов, с треском выдворяют дипломатов-разведчиков, разоблачают махинации, обличают). Под новогодние хлопушки «данайцы» совершают самые неприглядные поступки! Злословят не стыдясь, забивают оппонентов. Снегурочки в штатском дарят жертвам знойные поцелуи. Если надо – дарят продуктовые наборы с соответствующей начинкой, и не обязательно с полонием. Умеют подлить в соседскую кастрюлю жидкость со специфическим запахом. Аналогичные «подарки», в порядке обмена любезностями, пострадавшие преподносят в ответ. Такие соревнования, как правило, добром не кончаются.

Сегодня мы даем беглый анализ «подарочной» практики современных спецслужб в предновогодний период.



Приколы спецслужб



СЕЗОННАЯ активность спецслужб имеет свои закономерности. Конец года у бюрократов считается самым жарким периодом и точкой отсчета («от забора и до обеда»). Праздник должен быть ознаменован конкретным результатом. Начальство желает отправить «наверх» победную реляцию. За что деньги платят? Себя надо оправдывать! И вожди пусть порадуются. Вот и стараются опера. Реализуют разработки кто как умеет. Самыми популярными подарками у спецслужб всегда были и будут аресты и вербовки. Хотя этим подарочная лихорадка не ограничивается. Корпоративные новогодние подарки в спецслужбах бывают разные. В зависимости от размера начальника. Большому боссу волокут большой штоф. Промахнуться нельзя. Удар должен быть точечный. Парфюмерией не обойдешься. Вот где нужна разведка, чтобы учесть личные вкусы и увлечения. В общем, правило одно: подарок пусть лучше будет неприличным до безобразия, чем безобразным до неприличия. Какому дарителю хочется портить отношения с адресатом?! Я как-то раз, по неопытности, попытался в присутствии посторонних «передать посылку из Москвы» одному начальнику. Тот завернул с отповедью. Видимо, битый.

Малоэффективные подразделения отчитываются многословно. Стараются раздуть скрытый смысл «проделанного». Получаются многостраничные документы, содержащие повторения прошлогодних формулировок. Придумать что-то новое бывает лень. Профессионалам из боевого подразделения в этом отношении проще. Им достаточно полстраницы: завербовано…, арестовано…, выдворено…, ликвидировано…, руководство страны информировано…, награждено…, повышено в должности… Факты говорят сами за себя. Шпионы не обязаны соблюдать моральный кодекс строителя коммунизма или христианские заповеди – профессия такая. Отличился на службе и получил из ее рук награду.



Ответные подарки



В СТРАНАХ Северной Америки и Евросоюза в период рожде­ственских праздников тоже регистрируется наибольшее число операций спецслужб. Эдакий агитпроп ЦРУ и партнеров по НАТО. В декабрьский период разоблачения российского шпионажа сменяются демон­страцией «московской угрозы». Объясняется это просто. Во-первых, способствует оправданию своего существования, во-вторых, содействует увеличению финансирования. В периоды рождественских праздников пресса с особым рвением подхватывает такие сенсации.

В 1974 г. к рождественским праздникам в ФРГ приурочили скандал с разоблачением агента Гюнтера Гийома, внедренного в окружение канцлера Германии Вилли Брандта. В 1979 г. в Швеции состоялся шумный процесс над агентом ГРУ Стигом Берглингом. Он в де­кабре получил пожизненное заключение. Такой же приговор был вынесен 31 декабря 1983 г. в ЮАР агенту ГРУ командору ВМФ Дитеру Герхардту. В декабре 1986 г. морская контрразведка США арестовала завербованного КГБ морского пехотинца Клейтона Лоунтри. Он охранял посольство США в Москве. А в 1987 г. перед Новым годом в Нью-Йорке за шпионаж был арестован и выдворен из страны 2-й секретарь советской миссии при ООН Михаил Катков. В декабре 1988 г. в США с использованием подставы ФБР арестован сержант разведотдела 24-й пехотной дивизии Джеймс Холл. В декабре 1994 г. немецкой контрразведкой были арестованы агенты КГБ: отставной полковник армии США Джордж Трофимов и Игорь Владимирович Зуземиль – он же архиепископ Бадена и Баварии Ириней. В конце декабря 1996 г. в США арестован сотрудник ФБР Эрл Эдвин Питтс, сотрудничавший с советской разведкой с 1987 по 1992 год. Список не продолжаем за неимением места.

Новый год с точки зрения спецслужб – время отчетов и ожидания заслуженных и незаслуженных поощрений. Кроме того, если требуется «замылить» нежелательный резонанс от непопулярных акций, праздник можно использовать в качестве «дымовой завесы». Имеется своя подарочная статистика (кто, что, кому, когда и сколько). Шпионы эту статистику изучают – авось да пригодится. Пожелаем всем благополучно пережить «новогоднюю лихорадку», красиво отчитаться и получить свои подарки. Их Дед Мороз приносит не всем. В Новый год сбывается даже то, что в другое время Деду Морозу сбыть не удается.

С Новым годом, рыцари плаща и кинжала!

АРГУМЕНТ СТАТИСТИКИ



Декабрьские аресты

ИСТОРИЯ декабрьских арестов и судов в органах достаточно объемна. Только в 1999 г. в декабре:

– судили за шпионскую деятельность замруководителя первого азиатского департамента МИД России Валентина Моисеева. Он в течение ряда лет сотрудничал с южнокорейской разведкой;

– состоялся второй суд над обвиняемым в шпионаже капитаном 1 ранга Александром Никитиным. Завершился он оправдательным приговором;

– в 2000 г. американский бизнесмен Эдмонд Поуп признан виновным в ведении разведывательной деятельности в пользу США на территории России. Его приговорили к 20 годам лишения свободы (в вину Поупу вменено тайное приобретение чертежей советской торпеды «Гранит» для атомных подводных лодок). Позднее Поуп помилован указом президента России В. Путина и выдворен в США;

– в декабре 2002 г. за шпионаж выдворена из России 3-й секретарь консульского отдела посольства США в Москве Юнжа Кессинджер и арестованы двое российских граждан. Им предъявлено обвинение в государственной измене.

Одновременно сотрудники ФСБ изъяли у официального представителя Азербайджана в штабе по координации военного сотрудничества СНГ генерал-майора Вагифа Расулова документы, содержащие гостайну.

Тогда же судили профессора А. Бабкина. Тот в ходе суда свою вину не признал и отверг обвинения в передаче американской разведке секретной информации, касающейся топлива для скоростных подводных ракет.

А в декабре 2003 г. Московский окружной военный суд вынес приговор бывшему подполковнику СВР Сергею Мягких. Он более 10 лет проработал под прикрытием «Аэрофлота» в зарубежных представительствах авиакомпании в странах Латинской Америки и в Словакии.

СПРАВКА «АН»

Ликвидации «под новогодний шумок»

ТАКТИКА технологического умерщвления врагов режима «под шумок» практиковалась с 30-х гг. прошлого века.

В декабре 1934 г. выстрелом в затылок был убит С. Киров. В декабре же, но 1936 г., в Тбилиси отравлен возглавлявший оппозицию Берии председатель ЦИК Абхазии Н. Лакоба. Через год ликвидировали религиозного философа П. Флоренского. Еще спустя год в пересыльной тюрьме погиб О. Мандельштам, писавший антисталинские стихи. В этом же году при испытании самолета разбился В. Чкалов, отказавшийся накануне от предложения И. Сталина возглавить НКВД. Прямые исполнители этих злодейств Абакумов, Леонов, Броверман, Чернов, Комаров, Лихачев были расстреляны тоже в декабре, но 1954 года. И поделом, на их совести половина Ваганьковского кладбища. Под Новый год в 1977 г. в Париже от удара электротоком погиб поэт А. Галич. В декабре 1984 г. застрелился бывший министр МВД Н. Щелоков и расстрелян директор Елисеевского магазина Ю. Соколов. В 1986 г. в Чистопольской тюрьме погиб диссидент А. Марченко.

На этом фоне невольно возникает нехорошее чувство в связи с декабрьским уходом из жизни академика А. Сахарова (1989 г.) и предавшего огласке преступления КПСС генерал-полковника Д. Волкогонова (1995 г.).