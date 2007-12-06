Янтарный плацдарм

Латвия: потомки стрелков



РАЗВЕДКА и контрразведка в Латвии отданы на откуп Государственной полиции безопасности (ГПБ). Идеологической контрразведкой занимается аналог 5‑го Управления КГБ – Бюро по защите конституции (САБ). Особняком стоит военная разведка. Она числится при Ген­штабе. Начальник Бюро по защите кон­ституции Апелис и руководитель Военной разведки Добелис со дня основания действовали как агенты ЦРУ и МИ-6. Обеспечивали операции западных коллег против России.

Особое внимание уделялось россий­ским морякам торгового флота. За вербовочную работу на морской линии отвечали латвий­ские разведчики Битниекс, Шмитиньш и Боде. Последний «сгорел на подставе» и был разоблачен российской контрразведкой.

Потомки латышских стрелков – хорошие силовики. Спецназ Латвии («Белые береты», «Зеленые береты» и отдельная группа «Омегас») подготовлен очень неплохо. На заре независимости эти мальчики при штурме штаба компартии в 1991 г. захватили Альфреда Рубикса. На их счету покушение на командира риж­ского советского ОМОНа Млынника и захват в 1992 г. двух российских генералов. Они похитили в России и вывезли в Латвию офицера рижского ОМОНа Парфенова. Их командир Рамзикас распорядился выявить лидеров левых и русскоязычных партий и при обострении ситуации по списку арестовать и уничтожить. Шеф мобильных групп карателей – латыш с американским паспортом Павловскис.



Эстония: грубая работа



В ЭСТОНИИ функции разведки и тайной полиции принадлежат «Кайтсе-Политсе» (КАПО). У военных своя спецслужба – 2-й отдел Главного штаба сил обороны Эстонии. Называется «Кайтсетлийт». В разведсообществе Эстонии доминирует МИ-6, которая консультирует операции по аресту российских граждан, по заброске агентуры на северо-запад России, по поддержке чеченских сепаратистов. Несмотря на высококлассных учителей, «горячие парни» работают грубо. Эстонских шпионов не раз арестовывали на российской территории. Вспомним, как в 1998 г. в Пскове попался их разведчик Вилле Сонна. Он вел визуальное наблюдение за российскими воинскими частями. На допросе раскололся: выполнял задание шефа Военной разведки Юхтеги и его первого заместителя капитана Треймаа. Курировал Сонна руководитель «российского отдела» «Кайтсе-Политсе» Мяэкала. Через год в том же Пскове был захвачен при получении от российского военнослужащего секретной информации по 76-й дивизии ВДВ в Псковской обл. сотрудник эстонской военной разведки Петр Калачев, работавший под прикрытием МИДа Эстонии.

В марте 2000 г. в России провалился агент КАПО Валерий Оямяэ. Его завербовал в Таллине резидент МИ-6 Пабло Миллер. Передал на связь сотруднице разведки КАПО З. Тинт. Контрольные встречи с Оямяэ проводил лично генеральный директор КАПО Ю. Пихл.

В конце 2002 г. по обвинению в шпионаже и незаконном пересечении границы был арестован подполковник ФСБ России Игорь Вялков, который передал представителю эстонской разведки за вознаграждение ряд секретных сведений. Поддерживая конспиративную связь с КАПО, И. Вялков несколько раз незаконно пересекал границу.

В январе 2006 года в Петербурге по подозрению в государст­венной измене был задержан российский офицер, работавший на эстонские спецслужбы. Его завербовал сотрудник КАПО Александр Гончаров.

Эстонских диверсантов готовит натовский колледж в Тарту. Преподают там «Зеленые береты» из США, инструкторы из ФБР и «Дельты», британской САС. Выпускники проходят обкатку в ходе учений НАТО и в горячих точках. Экипировка американская, эмблема – серебристый череп и скрещенные кости на черном фоне. Об идеологическом настрое можно судить по такому, например, эпизоду в «пору нежной юности» эстонского спецназа: 24 июля 2001 г. эти бойцы на улицах города Палдиски избивали тех, кто не смог ответить на заданный по-эстонски вопрос: «Вы говорите по-эстонски?»

Литва: членство в НАТО надо отрабатывать



СИСТЕМА госбезопасности Литвы представлена Департаментом государственной безопасности (ДГБ) – внешняя разведка и контрразведка, Департаментом охраны края (ДОК) – тайная полиция и охрана границ, а также Департаментом разведки и контрразведки при Генштабе. Литов­ские разведчики известны своими контактами с боевиками в Чечне. В 1994 г. в руки ФСБ попал литовский инструктор боевиков Сосновскис. Он оказался сотрудником Департамента охраны края. Потом разведка Литвы засветилась в совместных операциях с боевиками в наркобизнесе. Прикрытие обеспечивал кадровый разведчик Вайтенкус. При этом его коллеги Арбачаускас и Пятронис оказались под колпаком ФСБ. Их разоблачили при вербовке русских граждан Литвы, которых собирались заслать в Россию.

В апреле 1999 г. литовский разведчик Бенас Вилас в Моск­ве был задержан при попытке приобрести чертежи истребителя Су-27М. Инженер, работавший на одном из российских авиационных заводов, был арестован.

Через год ФСБ арестовала жителя Вильнюса Павла Ильина (кличка Студент). По заданию ЦРУ и Департамента госбезопасности Литвы он с 1999 г. пытался проникнуть в компьютерную сеть ФСБ. Имел задание ДГБ вывезти в Польшу офицера ФСБ и там его завербовать.

В 2006 г. на территории Калининградской обл. был арестован курьер оперативной службы военной разведки Литвы. Пытался вывезти секретные документальные материалы по военной тематике. Ограничились его высылкой с территории РФ. Тогда же ФСБ был задержан сотрудничавший с литовской разведкой заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции по Калининградской обл. подполковник внутренней службы Василий Хитрюк. При задержании у него изъяли электронные носители, содержащие информацию, которая составляла государственную тайну.

Не дремлет на поприще борьбы с Россией и спецназ Литвы – группа «Арас» («Орел») и отряд «Железные волки» (считается антитеррористическим). Эти подразделения были созданы при ДОК еще по приказу первого директора Департамента Аудрюса Буткявичуса и работают в тесном контакте со спец­отделом тайных операций ДГБ. Спецотдел длительное время возглавлял гражданин США литовского происхождения Эйве. Именно литовский спецназ похитил на территории Беларуси бывших лидеров компартии Буракявичуса и Ермолавичуса. В Москве была попытка похитить командира отряда ОМОН в Вильнюсе Макутыновича, но милиция отбила его у литовцев.

Уроки английского на земле…



СОТРУДНИКИ московской резидентуры МИ-6 всегда предпочитали вести агентурную работу с территории Прибалтики. Личные встречи с агентами проводились в гостиницах Вильнюса и Риги. Иногда на частных квартирах. По прибытии в Прибалтику агент по телефону сообщал в Лондон о своей готовности к контакту. Место, время, пароль и псевдонимы оговаривались заранее. Сбоев почти не было. Российс­кая контрразведка вскрывала эти механизмы с помощью подставных агентов.

Именно через Прибалтику в середине 1990-х гг. англичане завербовали научного сотрудника одного из российских «почтовых ящиков». Присвоили псевдоним «Саша». Он предложил за вознаграждение передавать известные ему секреты, но потом сам обратился в ФСБ с покаянным заявлением.



…И в воздухе



РАЗВЕДКИ НАТО используют балтийский плацдарм не только для агентурной разведки. После вступления в Североатлантический союз стран Балтии в ее воздушном пространстве хозяйничают самолеты НАТО, которые базируются на территории этих бывших советских республик. Одновременно на границах с Россией начато развертывание цепи современнейших мобильных радиолокационных комплексов дальнего действия («Балт­нет»). «Скрытые возможности» этих РЛС обеспечивают обнаружение не только самолетов, вертолетов и малоразмерных крылатых ракет, но и боеголовок баллистических ракет в околоземном пространстве на наклонной дальности до 1000 км и на высоте более 20 км. Фактически – это передовой элемент единой стратегической системы дальнего радиолокационного наблюдения НАТО и часть секретной глобальной разведывательно-информационной системы вооруженных сил США «Эшелон». Она контролирует небо не только над Балтийским регионом, но и над всем северо-западом России, включая, естественно, Санкт-Петербург, а также соседнюю Беларусь.

Все данные о воздушно-космической обстановке над европейской частью России и Белорусью, получаемые с помощью балтийских AN/TPS-117, немедленно поступают в распоряжение разведаналитиков Пентагона. По официальным данным, дальность действия аппаратуры слежения – 450 км, высота – до 30 километров. По мнению экспертов, эти данные сознательно занижены американцами в три раза.

По мнению некоторых российских экспертов, развертывание американских радаров в странах Балтии хоть и неприятный факт, но прямой военной угрозы для России не представляет.