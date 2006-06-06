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Плохие парни в Америке монументально грабанули Пентагон

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Плохие парни в Америке монументально грабанули Пентагон
Пентагон не так неприступен, как кажется

Мировой черный рынок секретной информации

В Америке инициативным шпионам, желающим сделать деньги на незаконно добытых закрытых сведениях, далеко ходить не надо. Из открытой печати хорошо известно, какой информацией интересовались арестованные и осужденные агенты иностранных разведок. Другими словами, какая информация пользуется на «черном рынке» наибольшим спросом. В первую очередь это коммерческая и военная тайны, сведения о новейших военных технологиях.

Об этом свидетельствуют следующие примеры:

23.06.1997 г. - на закрытом судебном процессе в окружном суде г. Александрия (Вирджиния) приговорен к 27 годам тюрьмы агент советской разведки, бывший сотрудник отделения ФБР в Нью-Йорке Эрл Эдвин Питтс. Агенты ФБР от имени «российской разведки» провели с ним 22 тайниковых операции. Следствие установило, что Питтс за время сотрудничества еще с российской разведкой передал ФСБ списки агентов ЦРУ в России и других странах. В том числе имена сотрудников, которых планировалось направить в Москву под дипломатическим прикрытием, сведения о подрывных операциях ЦРУ в Югославии, Чечне и других горячих точках.

18.09.2001 г. - в США в штате Массачусетс начался процесс над арестованным в декабре 2000 г. гражданином США инженером-программистом Субраноямом Котой. В свое время он был завербован КГБ и передавал советской (а потом и российской) разведке секретную информацию об американских разработках в области биотехнологий и данные о сверхсекретном бомбардировщике Стеллс.

4.04.2002 г. - в Москве органами ФСБ в момент передачи секретных материалов представителю иностранной разведки арестован полковник ГРУ Александр Сыпачев. По заданию ЦРУ он подготовил информацию о кадровом составе органов российской военной разведки.

12.10.2005 г. - на Гавайях арестован 60-летний американский инженер Ношир Джовадия, индиец по происхождению. Он участвовал в разработке технологии самолета «Стеллс». Джовадия, на одном из компьютеров которого были найдены 14 тыс. файлов с материалами, касающимися ВВС США, подозревается в передаче доступной ему информации представителям восьми неназванных государств.

Стоимость опасного ремесла

Шпионаж представляет собой добывание и похищение секретной информации, а это, как правило, услуга платная. Загвоздка только в том, что утвержденной тарифной сетки в этом секторе рынка не сущест­вует. При установлении расценок составляется смета, в которой учитываются профессиональная квалификация шпиона, характер запрашиваемой информации и, конечно, накладные расходы, необходимые для ее получения, в частности, на покупку специальной техники.

Конечно, размер гонорара зависит и от запросов самого шпиона - каждый вкладывает свой смысл в понятие «тридцать сребреников». Так, вышедший по собственной инициативе в 1983 г. на контакт с ЦРУ военный атташе СССР в Лиссабоне полковник ГРУ Геннадий Сметанин запросил за свои услуги миллион долларов. За что и получил от вербовщиков оперативный псевдоним «Миллион».

Но главным критерием определения стоимости услуг, которая скрупулезно оценивается на протяжении всего периода агентурных отношений, является ценность и достоверность предоставляемой агентом информации. Видимо, не напрасно отнюдь не самая богатая советская разведка сделала миллионерами Олдрича Эймса и Роберта Ханссена. Завербованный в 1984 г. начальник «русского» отдела управления внешней контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс предоставил сведения о 45 операциях, проведенных американскими спецслужбами. Список раскрытых им агентов ЦРУ, большинство из которых являлись сотрудниками советских спецслужб, включает более 20 фамилий, и каких! Чего стоит лишь разоблачение генерала ГРУ Дмитрия Полякова, он же «Бурбон» и «Цилиндр», четверть века работавшего на заокеанскую разведку. После ареста Эймса, произведенного американской контрразведкой 21 февраля 1994 г., на его банковском счету было обнаружено полтора миллиона долларов.

Ровно через семь лет, 18 февраля 2001 г., сотрудники ФБР арестовали работника центрального аппарата своего ведомства Роберта Ханссена. По данным следст­вия, он предложил свои услуги КГБ в 1985 г., и за 15 лет сотрудничества в качестве вознаграждения получил около двух миллионов долларов. Какие конкретно сведения передал Ханссен, широкая общественность доподлинно узнает не скоро. О многом говорит тот факт, что по делу Ханссена допрашивались даже директор ЦРУ Джордж Тенет и шеф ФБР Луис Фри. Это был третий за всю историю секретного противоборст­ва сотрудник американской контрразведки, завербованный нашей стороной. По крайней мере, сообщалось, что он раскрыл 6 американских агентов - сотрудников советских спецслужб.

Подполковник КГБ Пигу­зов был завербован в 1979 г. в Индонезии, где выдал американцам сотрудника резидентуры ЦРУ в Джакарте Дэвида Барнетта, впоследст­вии приговоренного к 18 годам тюрьмы. Получив после возвращения в СССР назначение на работу в учебное заведение для советских разведчиков, агент «Джоггер» и там сумел принести пользу американцам.

Интересно, как высчитывались гонорары агента ЦРУ Владимира Пигузова, выдававшего американцам сведения о слушателях института внешней разведки, - в розницу («по числу голов») или оптом (за целые списки курсов)?

Условия сбыта

Мировой «черный рынок», на котором осуществляется сбыт данных, подобных похищенным сведениям об американских военнослужащих, имеет свои правила и требования к предлагаемому товару. В связи с массовым присутст­вием американских солдат в горячих точках по всему миру спрос на подобную информацию растет. Но для того чтобы за нее получить большой куш, она должна быть обработана и для удобства потребителей предложена в пакетных вариантах. Для этого требуется время. Так что ожидать появления на рынке украденной информации можно не ранее конца года.

Владельцам этого массива необходимо вычленить из огромной массы данных сведения на сотрудников военной разведки, авиационной и космической разведки, разведки ВМС, сотрудников подразделений, выполнявших карательные функции в горячих точках, и сотрудников радиоэлектронной разведки. Особая статья - уволенные при компрометирующих обстоятельствах, а также военнослужащие из числа обслуживающего персонала информационно-аналитических подразделений армии США.

Заманчивая наживка - кто клюнет (операция контрразведки)

Нельзя исключать, что все это игра. В структуре Пентагона несколько лет назад был создан Отдел стратегического влияния (ОСВ). В его функции вошли «черные» методы информационной войны (дезинформация противника) с целью обработки зарубежных аудиторий. В частности, путем подбрасывания заведомо ложных сведений иностранным журналистам, в том числе союзных США государств.

Если кража базы данных является операцией ОСВ, то перед американцами открываются широкие возможности с целью профилактики расследования шпионских дел. Может быть и прикрытие агентуры, стимулирование интереса иностранных разведок, организация «подстав», в том числе для выхода на структуры террористов или иных потенциальных потребителей (Китай, Иран, ГРУ, СВР, Корея, исламские государства, «Аль-Каида», МОССАД). Да и любая разведка не откажется получить доступ к такой информации многообразного использования.

Так что не следует недооценивать бывшего противника. С ним все еще существуют разногласия по различным вопросам глобальной политики.

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