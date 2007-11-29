//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Читатели раскрывают тайны разведки Адмиралтейства Великобритании

Тайный визит генералов КГБ в Лондон

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Читатели раскрывают тайны разведки Адмиралтейства Великобритании
Голова подводного диверсанта МИ-6 Лайонеля Крэбба, которую так и не нашли

 НА ПУБЛИКАЦИИ «АН» откликнулся наш читатель Эдуард Кольцов. Он сообщил, что был в составе спецназа ВМФ, обеспечивавшего безопасность крейсера. Это он при попытке британского водолаза установить на корпусе «Орджоникидзе» магнитную мину ликвидировал злоумышленника. По материалам «АН» творческая группа телеканала РЕН-ТВ сняла телесюжет, который был показан 15  ноября с.г. под названием «Откровения морского дьявола». В нем заснято интервью с Э. Кольцовым, который в подробностях рассказал телезрителям о последних минутах коммандера Л. Крэбба. Капитан спецназа сказал, что, убив британского водолаза, он спас от смерти сотни людей.

 Фильм получил большое количество отзывов. Но в Лондоне  категорически опровергли саму возможность планирования установки мины на корабле с правительственной делегацией СССР. Считается, что это могло спровоцировать военный конфликт с применением ядерного оружия.

 Любопытным оказалось письмо нашего читателя Н. Баунса, который проживает в Лондоне. Являясь историком спецслужб, он провел самостоятельное расследование гибели Л. Крэбба. Мнение нашего английского читателя приводится без изменений:

 «Операция разведки Адмиралтейства не была для КГБ неожиданностью. Русские заранее знали о том, что морская разведка англичан попытается обследовать днище советского корабля. В штаб-квартире на Лубянке имелись данные об интересе Адмиралтейства к неизвест­ным техническим усовершенствованиям ходовой части крейсера. Подтверждением этому является тот факт, что за три месяца до визита Н. Хрущева в Анг­лию Лондон инкогнито посетили бывшие агентуристы – председатель КГБ генерал И. Серов и начальник совет­ской контрразведки генерал О. Грибанов. Этот беспрецедентный визит был прикрыт рядовыми должностями сотрудников  «Аэрофлота».  
 По договоренности сторон, представители авиакомпаний при прилете в Лондон и Москву в те годы проходили упрощенный пограничный контроль. О тайном визите двух генералов в МИ-5 узнали только после того, как оба высокопоставленных «нелегала» уже покинули Альбион. Предполагается, что командировка в Лондон имела целью обеспечение безопасности предстоящего визита Н. Хрущева. Такие рискованные поездки руководителей спецслужб предпринимаются для демонстрации служебного рвения. А еще в случае проведения конспиративной встречи с высокопоставленным источником информации в правительстве или же в спецслужбе. А как еще можно узнать секретные планы Адмиралтейства? Конечно, Л. Крэбб не собирался минировать советский крейсер. Видимо, он попался на ловушку в виде мины направленного действия, которая была закамуфлирована под неизвестное навигационное устройство».

 Власти Великобритании засекретили досье Адмиралтейства на Л. Крэбба до 2057 года. Чью тайну так берегут англичане? Свою или чужую?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Экономика

Чубайс рассказал, что тормозит российскую экономику

Чубайс рассказал, что тормозит российскую экономику

Анатолий Чубайс сравнил экономическую ситуацию в России с управлением автомобилем, где, по словам главы «Роснано», педалью тормоза является правоохранительная система.

//В мире

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что некоторые тенденции в стране можно рассматривать как «сворачивание демократии». На такие мысли его натолкнуло предложение отстранить от нескольких заседаний парламента одного из депутатов Рады.

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

//Шоу-бизнес

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии

Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. В Европе звезда “Моей прекрасной няни” проходила лечение

//Шоу-бизнес

Ну хоть в церковь не на катафалке. Собчак и Богомолов поехали на венчание в карете

Ну хоть в церковь не на катафалке. Собчак и Богомолов поехали на венчание в карете

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, зарегистрировавшие сегодня брак в Грибоедовском ЗАГСе, а затем пересели в карету и отправились на венчание в церковь.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: гражданина России застрелили на востоке Грузии

СМИ: гражданина России застрелили на востоке Грузии

Сегодня стало известно, что в селе Гора Дманисского района Грузии был убит 65-летний гражданин России. Согласно последней информации, смерть мужчины наступила из-за полученного огнестрельного ранения.

//Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак к венчанию сменили одежду и транспорт

Богомолов и Собчак к венчанию сменили одежду и транспорт

Ксения Собчак и Константин Богомолов оставили нашумевший катафалк на котором приехали в ЗАГС и отправились в храм Большого Вознесения на карете. Молодожены кроме транспорта сменили и наряды.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что получил от актрисы ответ на СМС о её состоянии здоровья и госпитализации. Знаменитость заявила, что с ней всё нормально.

//Шоу-бизнес

Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов поговорил с журналистами о здоровье актрисы. По словам Христова, в настоящее время он ожидает СМС-сообщение от артистки.

//Здоровье

Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики

Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие признаки свидетельствуют о сердечной недостаточности. Соответствующая информация содержится в публикации, которую выложили некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

СМИ сообщили, что Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Первый канал прямо выложил в Сеть неоднозначный анонс нового проекта Ксении Собчак. Экс-кандидат в президенты лежит в ванной и рассказывает некоему Андрею, что ей сделали предложение, которое изменит ее жизнь

//Шоу-бизнес

Художник Бартенев пришел на свадьбу Собчак и Богомолова в эпатажном костюме свидетеля и рассказал подробности торжества

Художник Бартенев пришел на свадьбу Собчак и Богомолова в эпатажном костюме свидетеля и рассказал подробности торжества

Российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, Андрей Бартенев поделился подробностями церемонии бракосочетания своих коллег по шоу-бизнесу телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.

//В мире

Зеленский обозначил единственный путь завершения войны и возвращения Донбасса

Зеленский обозначил единственный путь завершения войны и возвращения Донбасса

Владимир Зеленский рассказал, как Киев намерен завершать конфликт в Донбассе и возвращать территории, которые занимают ДНР и ЛНР. По данному вопросу украинский президент высказался на форуме в столице страны.

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский рассказал, что делает его счастливым

Зеленский рассказал, что делает его счастливым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для него является главным критерием счастья. По его мнению, человек не может быть счастлив, если несчастна его семья.

//Шоу-бизнес

Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями

Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями

Готическая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова приковала к себе внимание всего столичного бомонда. Сама Собчак опубликовала первые фото с родителями и свидетелями на свадьбе

//Политика

Песков: санкции никому ничего хорошего не принесут

Песков: санкции никому ничего хорошего не принесут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление украинского лидера о продлении антироссийских санкций. Представитель Кремля высказал своё отношение на этот счёт.

//Шоу-бизнес

Звездный стилист оценил свадебное платье Ксении Собчак

Звездный стилист оценил свадебное платье Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях фото в свадебном платье. На фотографии запечатлен только вид сзади - белое платье с большим вырезом на спине прикрыто длинной фатой до пола.

//Происшествия

Мошенники сожгли муляж дома ради 8 млн рублей, но деньги забирать не стали

Мошенники сожгли муляж дома ради 8 млн рублей, но деньги забирать не стали

В Ленинградской области полицейские задержали четверых местных жителей, которые обманом хотели получить от страховой фирмы 8 миллионов рублей. Отмечается, что правонарушители заранее проработали специальную схему.

//Шоу-бизнес

ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова

ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова

ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодожёны ездили по Москве с открытым багажником и непристёгнутыми ремнями.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
2

Мнение юриста относительно выходок пародиста
3

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры