Читатели раскрывают тайны разведки Адмиралтейства Великобритании
Тайный визит генералов КГБ в Лондон
№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]
НА ПУБЛИКАЦИИ «АН» откликнулся наш читатель Эдуард Кольцов. Он сообщил, что был в составе спецназа ВМФ, обеспечивавшего безопасность крейсера. Это он при попытке британского водолаза установить на корпусе «Орджоникидзе» магнитную мину ликвидировал злоумышленника. По материалам «АН» творческая группа телеканала РЕН-ТВ сняла телесюжет, который был показан 15 ноября с.г. под названием «Откровения морского дьявола». В нем заснято интервью с Э. Кольцовым, который в подробностях рассказал телезрителям о последних минутах коммандера Л. Крэбба. Капитан спецназа сказал, что, убив британского водолаза, он спас от смерти сотни людей.
Фильм получил большое количество отзывов. Но в Лондоне категорически опровергли саму возможность планирования установки мины на корабле с правительственной делегацией СССР. Считается, что это могло спровоцировать военный конфликт с применением ядерного оружия.
Любопытным оказалось письмо нашего читателя Н. Баунса, который проживает в Лондоне. Являясь историком спецслужб, он провел самостоятельное расследование гибели Л. Крэбба. Мнение нашего английского читателя приводится без изменений:
«Операция разведки Адмиралтейства не была для КГБ неожиданностью. Русские заранее знали о том, что морская разведка англичан попытается обследовать днище советского корабля. В штаб-квартире на Лубянке имелись данные об интересе Адмиралтейства к неизвестным техническим усовершенствованиям ходовой части крейсера. Подтверждением этому является тот факт, что за три месяца до визита Н. Хрущева в Англию Лондон инкогнито посетили бывшие агентуристы – председатель КГБ генерал И. Серов и начальник советской контрразведки генерал О. Грибанов. Этот беспрецедентный визит был прикрыт рядовыми должностями сотрудников «Аэрофлота».
По договоренности сторон, представители авиакомпаний при прилете в Лондон и Москву в те годы проходили упрощенный пограничный контроль. О тайном визите двух генералов в МИ-5 узнали только после того, как оба высокопоставленных «нелегала» уже покинули Альбион. Предполагается, что командировка в Лондон имела целью обеспечение безопасности предстоящего визита Н. Хрущева. Такие рискованные поездки руководителей спецслужб предпринимаются для демонстрации служебного рвения. А еще в случае проведения конспиративной встречи с высокопоставленным источником информации в правительстве или же в спецслужбе. А как еще можно узнать секретные планы Адмиралтейства? Конечно, Л. Крэбб не собирался минировать советский крейсер. Видимо, он попался на ловушку в виде мины направленного действия, которая была закамуфлирована под неизвестное навигационное устройство».
Власти Великобритании засекретили досье Адмиралтейства на Л. Крэбба до 2057 года. Чью тайну так берегут англичане? Свою или чужую?
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