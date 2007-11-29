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Успех английской контрразведки

Объявлено о поимке российского шпиона-террориста

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Успех английской контрразведки

Гибрид ужа и ежа

 СЛОВА своего шефа ловцы шпионов из МИ‑5 моментально подкрепили делом. Отделение МИ-5 города Лидс (граф­ство Уэст-Йоркшир) арестовало «российского шпиона». Это 23-летний помощник шерифа из провинциального городка Скиптауна, аналитик рисков Питер Стивен Хилл.

 Бывший пехотинец 1-го класса королевского бронетанкового корпуса Хилл собирался поехать в Лидс для передачи секретных документов резиденту российской разведки. В роли последнего выступал сотрудник МИ-5.

Крыша МИ-5

 ИЗВЕСТНО, что коммерческие охранные предприятия в ходе перестройки работы британских спецслужб стали прикрытием для кадров национальной разведки и контрразведки. С этих коммерческих позиций гораздо сподручнее решать проб­лемы национальной экономической безопасности. В эти част­ные конторы МИ-5 уже успела насовать своих людей. Вполне вероятно, что бывший танкист Хилл был «подкрышником» МИ-5. Прикрытие – должность риск-менеджера (прогнозирует и устраняет угрозы безопасности). В этом случае «управляемость» агента возрастает многократно. Значит, утечки не будет. Так англичане обеспечили секретность этой деликатной операции политического влияния.

Арест и обыск

 НА КВАРТИРЕ задержанного провели обыск. Искали план баз, где хранилось ядерное оружие, а наш­ли взрывчатку. Нет, не атомную. Было обнаружено «определенное количество» хлората натрия, гексамина, ацетона, сахара, спичек (соль-то где, сухари?). Господин Хилл оказался лопухом: хранил у себя дома одновременно похищенную гостайну и взрывчатку. Видимо, ждал, кто первым заметет – управление контрразведки МИ‑5 или Управление по борьбе с терроризмом той же организации. Таких всегда ловят.

 Взрывчатка оказалась для МИ-5 весьма кстати: стала основой для ареста молодого британца.

 Для эмоциональной окраски действий шпиона была обнаружена личная страничка Питера Хилла. Там сказано, что Хилл (во – гад!) мечтает найти работу, которая позволила бы заработать хорошие деньги. При этом среди любимых книг он упоминает антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» (см. «АН» №37 от 13 сентября 2007 г.). А в качестве любимого фильма указывает экранизацию романа Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрем». По старым меркам – «антисоветчина», а по сегодняшним годится, чтобы таким образом продемонстрировать общественности пророссийские симпатии злоумышленника.

 Экономные англичане отказались от ведения оперативной игры с лондонской резидентурой ГРУ. Не стали подставлять ей своего агента для выявления российских разведчиков и захвата их с поличным на тайнике. Получится накладно. Да и «актер» на эту роль не годится. Слишком молод и ненадежен.

Что в сухом остатке?

 Чего добились?

 Во-первых, в очередной раз продемонстрировали угрозу, исходящую от агрессивной российской разведки. С помощью шпиона-взрывника поставили эту угрозу в один ряд с терроризмом.

 Во-вторых, подкрепили конкретным примером тезис доклада директора МИ-5 Д. Эванса о российской разведке, «своей активностью мешающей борьбе с терроризмом».

 В-третьих, с необыкновенной ловкостью показали, что и они на пустом месте и из ничего умеют делать «шпионские конфетки».

Вместо заключения

 «КОЛЬЦО врагов» в лице русских и китайских шпионов – удобная и культивируемая придумка власти для ее сохранения. С помощью подставного агента, которого несомненно затем достойно отблагодарят, руководители МИ-5 решили целый круг актуальных для британской политики вопросов. А ведь известны страны, где в ходе подобных операций для большей убедительности подставных агентов ликвидируют.

Китайская разведка в Англии

 ПО ДАННЫМ МИ-5, в последние годы отмечена активизация агентов китайской разведки, что вызывает серьезную озабоченность британских властей. Агенты китайской разведки пытаются добывать современные военные технологии и оборудование. Любопытна тактика «массированного натиска», которую используют китайские спецслужбы: в разведываемую страну приезжает множество китайцев, «охотящихся» за тем или иным компонентом вооружения. Интерес этот вызван желанием Китая «нарастить свою военную мощь с тем, чтобы она была сопоставима с американской». Известно, что недавно китайцы предоставили талибам средства слежения за ракетами и ряд электронных средств ПВО, разработанных в Великобритании.

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