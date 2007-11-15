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Нейтрализация дочери И. Сталина

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Нейтрализация дочери И. Сталина
С. Аллилуева после побега

 Операции КГБ по одурманиванию западной общественности постоянно совершенствовались. Когда возникала потребность, «дезу» в КГБ разрабатывали самым тщательным образом. Еще бы. Все «активные мероприятия» контролировал Ю. Андропов. А в амплуа «центрального нападающего» неизменно выступал московский корреспондент нескольких английских газет Виктор Луи.

 Являясь агентом КГБ, он на протяжении 30 лет выполнял самые деликатные и провокационные поручения. Этот мастер дезинформации вошел в мировую историю спецслужб за счет изощренной манипуляции эксклюзивной информацией, получаемой в Кремле, МИДе и в КГБ.

 Иностранная пресса пристально следила за тем, что происходит за «железным занавесом», и оплачивала статьи Виктора Луи баснословными гонорарами.

 Сегодня мы рассказываем о ряде операций, проведенных с участием «Луя», как его с уважением называли в коридорах Лубянки.

Виктор Луи «гасит» мемуары Н. Хрущева

 ОТСТАВКА Хрущева произошла в полной тиши 13 октября 1964 года. В Кремле информацию задержали на двое суток. Пока советский народ, как всегда, ничего не знал, спецгонец по имени Виктор Луи повез информацию о падении Хрущева на Запад и продал ее за очень большие деньги. Но история на этом не кончилась.

 На Лубянке знали, что пенсионер Н. Хрущев, поселившийся в Усово на даче Молотова, пишет мемуары и намерен опубликовать их на Западе. Брежнева крайне беспокоило, как бы Хрущев не написал что-нибудь плохое о нем. Проконтролировать «работу над мемуарами» было поручено Виктору Луи. Ему удалось установить с Хрущевым контакт через его сына. Автора убедили в том, что издание книги на Западе надо поручить Виктору. Последний лично переправил на Запад мемуары Хрущева, наговоренные на магнитофонную пленку.

 Все «сомнительные», с точки зрения ЦК КПСС и КГБ, места из текста были вырезаны. Особенно упоминания, способные вызвать раздражение у Брежнева или у других членов Политбюро.

 Интересно, что с американ­ской стороны Виктору Луи в этой операции помогал представитель журнала «Тайм» в Москве Джеральд Шехтер. А подготовку рукописи к изданию осуществлял никому тогда не известный студент Оксфордского университета Строуб Тэлботт, будущий помощник госсекретаря США. В те горячие дни у Строуба не оставалось времени ни на приготовление пищи, ни на поддер­жание порядка в общежитии. На его счастье, все заботы о быте взял на себя его сосед по комнате, будущий президент США Билл Клинтон.

 В результате американцами были опубликованы мемуары Н. Хру­­щева, прошедшие цензуру. После этого карьера Дже­раль­да Шех­­тера и Стро­уба Тэл­бот­та пошла в гору. Так в КГБ обычно расширяли разведыватель­ные возможности своих агентов влияния. Впо­след­ствии, в 1990 г., Луи и Шехтер на базе этих изъятых кусков издали в США отдель­ную тоненькую третью книжку воспоминаний Н. Хрущева под названием «Магнитофонные ленты гласности». Гонорары поделили между собой.

Операция по разоблачению Светланы Аллилуевой

 ПОБЕГ Светланы Аллилуевой в США (весна 1967 г.) был воспринят в Кремле весьма болезненно. Опасались скандальных разоблачений верхушки партийной иерархии. Распорядились – принять меры. В КГБ утвердили план агентурных меро­приятий. Подключили Виктора Луи. Он тут же опубликовал в западной печати материал, ком­прометирующий дочь вождя. Оказывается, это она разоблачила в свое время ставшего популярным на Западе либерального писателя Анд­рея Синявского. Показалось маловато. Тогда Виктор Луи с помощью КГБ взял интервью у детей Светланы Аллилуевой. В результате эмоционального давления он сумел убедить сына осудить мамин поступок.

 Тем временем С. Аллилуева торопилась закончить подготовку к изданию своей книги. Обещала описать некоторые закулисные стороны жизни своего отца. Выход книги в свет намечался на октябрь, в канун празднования 50-летия советской власти.

 Агентура КГБ пыталась по­влиять на издателей и правительства западных стран с целью переноса даты выхода книги на несколько месяцев. Не помогло. Тогда Виктор Луи предложил сделать в книге купюры, изъять моменты, вызывающие наибольшее беспокойство Кремля, и издать фальсифицированный вариант мемуаров С. Аллилуевой в западногерманском журнале «Штерн».

 Предполагалось сделать это на несколько месяцев раньше издания подлиника. Условия: купюры не должны искажать смысл книги и должны остаться незаметными для читателя, доходы от издания наравне с неизбежными неприятностями отдаются на откуп исключительно Луи.

 Условия приняли. Виктору Луи предоставили копию рукописи, хранившуюся у детей Светланы, и комплект фотографий из личного архива И. Сталина. Издательство, согласное на пиратскую акцию, нашлось без труда. Книга выш­ла летом 1967 г. и до какой-то степени сбила нараставший ажиотаж вокруг С. Аллилуевой.

Дискредитация А. Солженицына

 ВЕСНОЙ 1968 г. с целью дискредитации А. Сол­женицына до издания «Ракового корпуса», Виктор Луи предложил продать европей­ским издателям копию рукописи. Если бы эта операция удалась, у КГБ появился бы предлог для ареста писателя «за антисоветскую пропаганду за рубежом» и запрещения его книги. Но в русском эмигрантском издательстве «Грани» вовремя разгадали этот маневр. Направили в «Новый мир» телеграмму, в которой говорилось, что КГБ через Виктора Луи переслал на Запад экземпляр «Ракового корпуса», чтобы заблокировать его советскую публикацию.

 В ответ Виктор Луи опубликовал в газете «Вашингтон пост» подложное интервью А. Солженицына, в котором писатель жаловался на свою судьбу и с одобрением отзывался о нападении немцев на Советский Союз. Утверждал, что только Берия был виноват в существовании концентрационных лагерей. Попутно пытался оправдать дейст­вия Сталина. После выхода в свет за рубежом романа «В круге первом» (1968) и повести «Раковый корпус» (1968–69) А. Солженицын получил Нобелевскую премию (1970). Преследование писателя усилилось. На долгие годы его перестали публиковать. Некоторые читатели «Литературной газеты» в ответ на критическую статью о Солженицыне отказались от подписки на газету.

Тайваньский вояж и ядерный шантаж

 В КОНЦЕ 1960-х гг. участились конфликты между Советским Союзом и Китаем. Были по­граничные столкновения (знаменитая история с островом Даманский). Москва решила разыграть «тайваньскую карту». В октябре 1968 г., когда отношения с Пекином достигли крайнего обострения, на Тайвань был командирован Виктор Луи. Прибыл под китайским псевдонимом Ван Пин.
 Приглашающим лицом был сын Чан Кайши – Цзян Цзинго, куратор спецслужб острова. В ходе бесед с ним Виктор Луи заверил, что Советский Союз не будет поддерживать Мао Цзэдуна в случае войны между Тайванем и КНР.

 На следующей встрече, которая состоялась в Вене в октябре 1970 г., Виктор Луи сообщил Цзян Цзинго, что при возникновении конфликта Советский Союз рассматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по Китаю, прежде чем у КНР появятся ракеты, представляющие угрозу Советскому Союзу. Попутно Луи выразил надежду на то, что Тайвань в случае захвата власти в Пекине будет проводить дружественный Советскому Союзу курс.

 Одновременно те же самые слухи в Европе и Северной Америке стали распространять резидентуры КГБ. Эти меры помогли заставить Пекин, который к тому времени уже начал выходить из хаоса культурной революции, возобновить переговоры по урегулированию пограничного конфликта.

 Но страх, что Советский Союз может нанести упреждающий удар, у китайских коммунистов был, видимо, настолько силен, что заставил их начать тайные переговоры с США. Этот флирт закончился в 1972 г. визитом в Пекин президента США Ричарда Никсона. В результате началось сближение между Китаем и США. После этого в официальной терминологии КГБ Китай стал именоваться «основным противником», а привычное для советских стратегов понятие «главный противник» сохранилось только за США.

Луи блокирует А. Сахарова

 В КОНЦЕ лета 1984 г. весь мир с беспокойством следил за состоянием здоровья академика А. Сахарова. Нобелев­ский лауреат, сосланный в г. Горький, объявил голодовку, добиваясь, чтобы его жене Е. Боннэр позволили выехать за границу на лечение. Западная пресса выставила Кремль как источник угрозы жизни академика. Виктор Луи взялся затормозить развернутую на Западе кампанию в поддерж­ку академика. В этих целях ему организовали интервью с А. Сахаровым в горьковской ссылке. Виктор Луи продал интервью западногерманской газете «Бильд» за баснословную цену. Ценность интервью возросла за счет нескольких снимков и фильма КГБ, показывавшего «ежедневную жизнь» Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр в ссылке. Западные СМИ растиражировали кадры, где Сахаров выглядел очень похудевшим, но вполне здоровым. В результате общественность успокоилась. Кампания в поддерж­ку Сахарова пошла на убыль. Цель КГБ была достигнута.

Уход корифея дезинформации

 С ПРИХОДОМ М. Горбачева политическая ситуация в стране стала быстро меняться. Звезда Виктора Луи начинала меркнуть. Понемногу он стал терять вес и влияние в Москве. К этому добавились проблемы со здоровьем. В 1989 г. ему одному из первых была трансплантирована печень. Операцию проводили в английской клинике. Но печень Виктору Луи оказалась не впрок. Через какое-то время после пересадки образовалась опухоль, и потребовалась еще одна операция. Пациента не удалось вывести из наркоза. Он умер прямо на операционном столе.

 Виктор Луи оставил оперативное наследие. По настоящее время оно используется в закрытых учебных заведениях российских спецслужб в качестве иллюстрации высочайшего исполнительского класса при проведении наиболее хитроумных тайных комбинаций.

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