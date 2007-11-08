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На советской кухне дезинформации

Скрытная борьба за чужие мозги

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

На советской кухне дезинформации
Виктор Луи

 Когда в застойные годы, перекрывая вой «глушилок», диктор радиостанции «Свобода» произносил: «Согласно информации, полученной от независимого московского журналиста Виктора Луи...», в эфире немедленно раздавались треск, стрекотание и грозовые разряды. Для широкой советской общественности информация Виктора Луи не предназначалась. Вот почему имя этого человека советскому народу абсолютно ни о чем не говорило.

 

 А ВОТ в кругах московской интеллигенции и колонии иностранцев официальный корреспондент лондонской газеты «Ивнинг ньюс» в Москве, журналист-международник Виталий Евгеньевич Левин был широко известен. В разгар холодной войны он считался самым агрессивным агентом КГБ в операциях по «одурманиванию западной общественности». Под именем Виктора Луи он был замешан в целом ряде громких историй, сфабрикованных советской разведкой с целью выгодного влияния на западное общественное мнение. Это он сделал все, чтобы снизить политический ущерб, который мог быть нанесен СССР книгами А. Синявcкого и Ю. Даниэля, мемуарами Н. Хрущева, С. Аллилуевой, «Раковым корпусом» А. Солженицына и выступлениями академика А. Сахарова.

 В годы, когда не было постоянно действующих пресс-служб и пресс-центров, был необходим неформальный канал общения Кремля с Западом. Де-факто Виктор Луи стал официальным рупором Кремля, направленным в уши иностранных корреспондентов в Москве. Информация доводилась в неофициальных манере и форме. При этом практически каждый раз Виктор Луи оперировал достоверной информацией. Это способствовало укреплению доверия к нему со стороны потребителей. Между тем о его сотрудничестве с КГБ было широко известно на Западе. Там знали и о том, что всеми его дейст­виями управляли Отдел международной информации ЦК КПСС и 7-й отдел Второго главного управления КГБ СССР. У многих в те годы создавалось впечатление, что куратором Виктора Луи является лично Юрий Андропов. Неспроста же ценная политическая информация «утекала» непосредственно из Кремля. Об этом сегодня наш материал.

Дача Виктора Луи

 ВИКТОР Луи жил в Советском Союзе как настоящий барин. В отличие от остальных советских богачей, которым приходилось вести образ жизни подпольных миллионеров, Виктор Луи не только не скрывал своего богатст­ва, но и мог его открыто демонстрировать. В его распоряжении были четырехкомнатная квартира в высотке на Котельнической набережной и огромная дача в подмосковном Переделкино, которую Луи превратил в корпункт иностранных изданий. Легенды о его резиденции в Переделкино передавались из уст в уста. Мало кто из советской элиты мог позволить себе иметь дачу с бассейном в подвале, теннисным кортом, скульптурами Эрнста Неизвестного в парке, огромной коллекцией вин и коньяков, собранием древних икон, картин и бронзы. В меню: виски, икра и немного конфиденциальной информации о тайнах Кремля. Время от времени КГБ сообщал ему маленькие секреты, которые он затем торопился пересказать своим иностранным коллегам, тем самым поднимая свой авторитет и значимость в их глазах. Напольные часы в гостиной отбивали время каждые четверть часа таким же звучанием, каким Биг-Бен извещал лондонцев о прошест­вии еще пятнадцати минут, а пылающий в камине огонь подсвечивал эту игру времени. О вечности и бренности в доме напоминали не только часы и камин.

 На этой даче в 60-е, 70-е и 80-е перебывали многие представители совет­ской богемы. Писатели, журналисты, художники, композиторы, втайне приезжавшие к нему за помощью, но знакомства с ним никто особо не афишировал. Наведывались «творцы» со своими ходатайствами преимущественно ночью. Луи помогал всем просителям, так как имел обширные и влиятельные связи «на самом верху». Крутились вокруг одиозного советского журналиста и людишки помельче, которых за глаза называли «луята»: кто-то из них промышлял фарцовкой, кто-то – перепродажей антиквариата, валютными операциями... Этот контингент просматривали на предмет использования в интересах КГБ.

Отделы пропаганды ЦК КПСС и его инструменты

 ЗА ЗАРУБЕЖНУЮ пропаганду и дезинформацию отвечал Международный отдел ЦК КПСС. Это он стремился убедить мировое общественное мнение в том, что главные причины всех конфликтов на планете – это происки Соединенных Штатов, ЦРУ и НАТО.
Од­новременно необходимо было скрыть истинную природу советских амбиций в мире и создать благоприятную атмосферу для проведения международной политики СССР.

 Заведующим Международным отделом тогда был Борис Пономарев. А заместителями в разные годы – Вадим Загладин, Георгий Корниенко и Карен Брутенц. За работу по странам отвечали начальники секторов Дмитрий Лисоволик (США), Джавад Шариф (Англия), Дмитрий Мочалин (ФРГ, Австрия), Борис Пышков (Франция, Португалия), Алексей Сенаторов (Япония, Дальний Восток).

 В 1978 г. для оказания помощи Международному отделу в ЦК КПСС был создан Отдел международной информации, которым руководил Леонид Замятин. Этот отдел контролировал подготовку радиопередач на зарубежные страны, работу важнейших газет, таких как «Правда». Контроль велся и за двумя агентствами печати. Это был ТАСС – официальный рупор советского правительства, имевший свои представительства в 83 странах мира, и «Новости». Его создали в 60-е годы для пропаганды советского общественного мнения.

Отдел «Д» КГБ и его дочь Служба «А»

 ВЫПОЛНЕНИЕ активных мероприятий пропаганды было возложено на агентурную сеть КГБ за рубежом, местные компартии, «массовые организации», которые курировал Международный отдел ЦК и, конечно, советских журналистов. Более 500 человек работали за границей. Многие из них действительно были разведчиками КГБ, одна из служб которого занималась исключительно «активными мерами». Для этого в КГБ существовал специальный отдел «Д» (дезинформация).

 За рубежом в качестве исполнителя решений Политбюро выступал Отдел активных мероприятий («Д»), созданный в структуре внешней разведки КГБ решением бюро Президиума ЦК КПСС 5 января 1953 года. Позднее, при Ю. Андропове, отдел был реорганизован в Службу №1 («А») Первого главного управления КГБ, которая контролировала работу аналогичных отделов разведывательных служб стран Восточной Европы.

 В Службу принимали офицеров КГБ с журналистским образованием и опытом аналитической работы. Они инструктировали находившихся «на связи» агентов влияния. А также завербованных в среде иностранных политических деятелей, научных обозревателей, преподавателей, профлидеров, священнослужителей и журналистов.

 Директивы и указания поступали через советников КГБ, работавших на всех руководящих уровнях в спецслужбах «друзей». От них требовалась выработка совместных программ дискредитации Соединенныx Штатов и стран Западной Европы, акций по разжиганию противоречий между членами НАТО и созданию трудностей во взаимоотношениях США с развивающимися странами. Прежде чем перейти к практическому осуществлению акций, «друзья» должны были получить одобрение прикрепленного офицера КГБ. Контакты с ним носили строго профессиональный характер. Он мог внести изменения или дать свои рекомендации, а мог и запретить любой из проектов «друзей».

Инструкция КГБ по дезинформации

 МЕТОД дезинформации основывался на распространении ложных сведений с помощью агентов влияния. Они должны были создавать положительный образ стран социализма и дискредитировать капитализм.

 В специальной инструкции КГБ того периода значилось: «дезинформация является средством, полезным при выполнении разного рода заданий в интересах государства, и имеет целью ввести противника в заблуждение по следующим вопросам:

1) основные направления национальной политики;
2) экономическая и военная обстановка;
3) достижения СССР в области науки и техники;
4) политика, проводимая некоторыми империалистическими государст­вами в отношениях между собой, а также в отношении других стран;
5) специфическая контрразведывательная деятельность органов госбезопасности».

 Инструкция содержала пояснение: «Клевета – столь же опасное оружие, как и огнестрельное. Ложный слух быстро глохнет. Ему всегда необходим авторитетный резонатор. Заблуждение становится заразительным, если оно поддерживается громким именем».

7-й отдел контрразведки СССР

 В СССР вербовку этой категории агентов осуществлял 7-й отдел ВГУ КГБ. Ему в 70-е гг. прошлого века было поручено наблюдение за аккредитованными при МИД СССР иност­ранными журналистами. Они считались самыми желанными целями КГБ. Иностранные журналисты могли быть идеальными распространителями советской пропаганды, как официальной, так и тайной. В СССР они жили компактными группами в строго охраняемых жилых кварталах. От степени их понятливости – или, скорее, услужливости – зависело, как быстро, например, им предоставят разрешение на поездку по стране для подготовки необходимых репортажей. «Опекали» иностранных журналистов, по словам самих иностранцев, специальные «гувернантки» (офицеры контрразведки). При этом одним из направлений деятельности КГБ было создание условий для знакомст­ва иностранных журналистов с обладателями «достоверной» информации. Так, через прессу оказывали давление на западные правительства, чтобы те становились более покладистыми в отношении СССР.

 В одном из следующих номеров «АН» ознакомят читателей с «операциями одурманивания», осуществленными непревзойденным асом дезинформации Виктором Луи.

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