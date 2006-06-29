Cемьи казненных в Ираке наших заложников получат выплаты

ОФИЦИАЛЬНО пока не признано, что погибшие в Ираке сотрудники российского посольства имели отношение к спецслужбам России. Впрочем, большого секрета из этого теперь уже делать не будут, утверждают источники нашей газеты в одном из разведывательных ведомств.

Застреленный 3 июня в момент захвата наших людей Виталий Титов был вооружен. Хоронили его на московском кладбище с воинскими почестями. Над гробом убитого охранника посольства спецназовцы поклялись отомстить за погибшего товарища.

Казненный террористами Олег Федосеев тоже числился в комендантской службе посольства. Он прошел переподготовку в специальном Центре в Подмосковье и работал в российском посольстве в Багдаде охранником.

Спецподготовку имел даже повар посольства Ринат Аглиулин. До командировки в Ирак он четыре года прослужил по контракту в секретной воинской части.

Федор Зайцев - третий секретарь посольства, официально отвечающий за протокол, также являлся помощником посла России в Багдаде Владимира Чанова по особым поручениям. Он окончил московское Суворовское училище. С детства мечтал об офицерских погонах. После МГИМО работал только в горячих точках: сначала в Руанде, потом в Ираке.

Анатолий Смирнов числился водителем посольства. Это традиционное прикрытие для младших офицеров посольской резидентуры. Впрочем, когда-то в советском посольстве в Вашингтоне водителем работал сам резидент в чине генерала.

В российских спецслужбах возмущены появившимися сообщениями в прессе, что погибшие сотрудники нашего посольства в Багдаде грубо нарушили должностную инструкцию по безопасности и ездили в ближайший магазин за дешевой водкой - араком. Наши собеседники уверены, что их коллеги стали жертвой интриг и провокаций зарубежных спецслужб. Они погибли на боевом посту, как герои, и должны быть посмертно награждены. А их родственники - получить материальную компенсацию.

Сейчас для этого есть закон-ная основа: недавнее постановление правительства России, принятое по инициативе президента Путина. Этот документ не имеет грифа «Совершенно секретно». Постановление правительства РФ называется «О порядке предоставления сотрудникам кадрового состава органов внешней разведки Российской Федерации и членам их семей единовременных выплат, предусмотренных статьей 22 Федерального закона «О внешней разведке» в связи с осуществлением разведывательной деятельности».

По этому постановлению, жизнь разведчика оценена в 180 окладов. В зависимости от должности и воинского звания офицеры разведки получают от 10 до 15 тыс. руб. в месяц. Поэтому в случае гибели «рыцаря плаща и кинжала» его семье могут выплатить компенсацию от 1 млн. 800 тыс. руб. до 2 млн. 700 тыс. рублей.

Редакция газеты «Аргументы i время» выражает сочувст­вие родственникам и друзьям погибших в Ираке российских дипломатов. Надеемся, что убийцы и их покровители будут скоро найдены и понесут заслуженное наказание.