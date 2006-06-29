Наши жертвы в Ираке

Агентурная разведка США на Ближнем Востоке

РЕГИОНАЛЬНАЯ резидентура ЦРУ в Багдаде стала самой масштабной за всю историю американской разведки. Она превосходит по численности даже миссию, размещавшуюся в годы вьетнамской войны в Сайгоне.

Главная проблема американской резидентуры в Ираке - кадровая. Для заполнения всех вакантных должностей просто не хватает специалистов. Мало арабоговорящих сотрудников и квалифицированных офицеров, готовых заниматься выполнением опасных задач в горячей точке. В ЦРУ признают: офицерам в Ираке вообще рискованно покидать территорию охраняемых объектов и проводить тайные встречи с информаторами. К операциям, ранее выполнявшимся офицерами, приходится привлекать даже солдат. Это вынудило ЦРУ вернуть в строй бывших агентов и активно прибегать к «услугам» переводчиков.

Версия - американские спецслужбы

НЕДАВНО один из арабских журналистов высказал версию: за убийством российских журналистов могут стоять американские спецслужбы. И тогда цель этой кровавой и жестокой «спецоперации» могла быть такой: показать мировой общественности, включая российскую, что «Аль-Каида» неблагодарна. И не оценила позицию Москвы, отказавшейся в свое время поддержать интервенцию США в Ирак. А происшедшее с нашими дипломатами должно было бы подтолкнуть Россию к пересмотру своего отношения к действиям коалиции.

Логика такова: если у нас нет боевых контингентов в Ираке, значит, мы не можем проводить операции по освобождению заложников из числа наших соотечественников. Даже - если у нас будут агентурные данные о месте их нахождения.

В таком случае акция с похищением дипломатов должна была бы подтолкнуть Россию к более тесному «силовому сотрудничеству» с американцами. Ведь защита собственных граждан - святое дело. И некоторой «политической принципиальностью» здесь можно было бы и пренебречь. А то граждане в собст­венной стране уважать перестанут.

Попутно, если эта версия верна, спецслужбы прозондировали: а какие вообще средства может использовать Россия в такой ситуации? Например, не попытаемся ли мы задействовать собственную агентуру в Ираке? Но для этого и агентуру еще нужно иметь.

Версия - чеченский след

НЕЛЬЗЯ не признать, что чеченские террористы на территории России действуют по всем правилам нелегальной разведки. Они активно создают на территории противника резидентуры, которые и проводят подрывную работу - военную и политическую.

Основные цели террористов известны. Их акции сопровождаются требованиями прекращения боевых действий, вывода российских войск с территории Чечни и признания ее суверенитета.

Чеченские экстремисты поддерживают тесные контакты с «Аль-Каидой». Именно она оказывает основную помощь боевикам на Северном Кавказе - в том числе и финансовую. Существует точка зрения, что иракская казнь россиян является новым этапом в тактике чеченских боевиков. Если это так, то Ирак - только первый в списке. Подобные акции могут последовать во множестве стран. Ведь для этого достаточно, чтобы в стране было хотя бы одно наше представительство.

Что можно было сделать?

ЧТОБЫ предпринимать какие-либо активные действия в Ираке, Россия, как представляется, могла бы опереться на бывших «симпатизантов» Советского Союза. И, по крайней мере, использовать их как источники необходимой оперативной информации.

Но для этого нужны соответствующим образом подготовленные сотрудники российской разведки. Есть ли они в Багдаде? Достаточно ли их там для такой работы?

В свое время в архивах службы внешней разведки Ирака англичанам удалось обнаружить информацию о том, что спецслужбы России сотрудничали с правительством Саддама Хусейна. Тогда в распоряжение британской газеты The Daily Telegraph (не без согласия МИ-6) попали секретные документы. Это были свидетельства того, что Россия и Ирак подписали соглашение об обмене разведданными и информацией о деятельности Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды». А агенты иракских спецслужб получали помощь в получении виз в страны Запада. Другими словами, СВР и ГРУ могли перевербовывать особо ценных иракских агентов, склонять их к работе на Россию. Получить такие возможности всегда считалось приоритетной задачей любой спецслужбы. Для этого все средства хороши.

Конечно, сейчас времена изменились. Но связи с этой категорией агентуры должны были остаться! Не все же они оказались за решеткой.

Американцам это хорошо известно. И для них крайне актуально спровоцировать россиян на более активное участие в борьбе с иракскими боевиками с помощью нашей агентуры. То есть ее «оживить». А для этого нужно предпринять ряд следующих мер:

- использовать имеющуюся агентуру из числа иракцев, близких к сопротивлению и находящихся на связи с ближневосточными резидентурами СВР и ГРУ;



- использовать оперативные связи СВР и ГРУ среди иракских суннитов и шиитов, имеющих отношение к сопротивлению;



- использовать официальные связи в среде могущественных нефтяных бизнесменов Ближнего Востока для решения вопроса на компенсационной основе;



- задействовать оперативные контакты полиции в криминогенной среде, контролирующей районы, где террористы могли скрывать заложников;



- задействовать в интересах спасения заложников связи в дипломатических кругах тех стран, которые поддерживают с Ираком официальные отношения.

Но заставить все это работать можно только в том случае, если в Ираке будет достаточно наших специалистов, владеющих арабским языком. И еще необходим налаженный механизм взаимодействия с оккупационными властями, которые мы изначально игнорировали.

Москве же остается (абсолютно законно) требовать от США, являющихся оккупационной державой, обеспечения мира и безопасности на контролируемой территории. Если американцы с их многотысячным контингентом не могут найти украденных, то что может сделать Россия, у которой в Ираке нет таких позиций?