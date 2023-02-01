Арестованные в Швеции за шпионаж братья Киа могли работать на Россию, Иран или Турцию, но свалят на Россию

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

1 февраля 2023, 17:54

В Швеции грянул громкий шпионский скандал. В январе этого года завершился суд по делу о государственной измене. Один из обвиняемых в шпионаже в пользу России получил пожизненное заключение. Другой – десять лет тюрьмы.



Как утверждает шведская пресса, расследование утечек сверхсекретных документов из Службы безопасности (SAPO) и военной разведки (Must) велось более пяти лет. Но «кротов» долгое время не могли обнаружить. Два года назад по обвинению в шпионаже в пользу России арестовали двух граждан северного королевства. И вот 19 января 2023 г. окружной суд Стокгольма осудил братьев Киа, этнических персов. Младшему – Пайаму – 35 лет, он получил десятилетний тюремный срок. Старшему – Пейману – 42 года, он осуждён на пожизненное заключение.



По мнению Стокгольмского суда, скромный служащий Шведского продовольственного агентства (ШПА), расположенного в Уппсале, нанёс безопасности страны колоссальный ущерб. Ведь его официальная работа в скандинавском аналоге российского Роспотребнадзора была лишь прикрытием разведывательной деятельности. На самом деле Пейман Киа был профессиональным шпионом, отвечавшим за нелегальную агентуру шведской разведки за рубежом. Его должность в ШПА была лишь «крышей», которая позволяла ему ездить с командировками по всему миру.



Говорят, что братья Киа по линии продовольственного агентства посещали даже Москву. Но основные усилия Пеймана были направлены на Ближний Восток, в частности на Турцию и Иран. Ведь он в совершенстве владеет персидским языком.



Старший из братьев Киа официально служил сначала в контрразведке – Службе безопасности Швеции, а затем в Must – в военной разведке. Мол, поэтому он имел доступ к сверхсекретным документам этих спецслужб. И при этом Пейман якобы десять лет работал на российское ГРУ. А младший брат выполнял при нём роль связного.



Братьев Киа без весомых доказательств посчитали продолжателями дела самого известного шпиона в истории Швеции Стига Берглинга, работавшего на советскую разведку в 1970-е годы. Он первым получил в Швеции за шпионаж как раз пожизненное заключение.



У части шведских экспертов есть подозрение, что на самом деле этнические персы работали на Иран или на Турцию. Теперь же ради быстрейшего вхождения в НАТО шведские спецслужбы решили всё свалить на Россию.



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