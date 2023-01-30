Кто такие лохемет и что они сделали для Израиля

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

30 января 2023, 13:53

Израильская разведка Моссад является одной из самых известных и эффективных спецслужб мира. Наряду с мужчинами, бойцами невидимого фронта являются и представительницы прекрасного пола. Именно их называют лохемет. Более того, на счету женщин немало значительных и успешных операций.



Вена, 2007 год. Объектом стал глава комиссии по ядерной энергетике правительства Сирии Ибрагим Осман. Пока одна из эффектных девушек соблазняла чиновника, другая проникла в его гостиничный номер. Там Осман оставил свой мобильник со снимками реактора по изготовлению плутония. Не нужно говорить о том, что фото вскоре увидел израильский премьер. А дальше уже аккуратно, не привлекая к себе особого внимания, военные уничтожили объект.



Ещё одна удивительная история. Некий Мордехай Вануну работал техником на одном из израильских реакторов. Решив заработать, он сбежал с секретными фотографиями сначала в Австралию, а затем в Лондон. И однажды на улице британской столицы Мордехай знакомится с очаровательной блондинкой, оказавшейся агентом Синди. Под влиянием романтических чувств перебежчик раскрыл ей все карты. Итогом операции стали 18 лет тюрьмы для Вануну. Однако и Синди ждал провал, поскольку Моссад не успел обеспечить прикрытие и фотографию девушки растиражировали газеты.



Провалом закончилась и миссия Сильвии Рафаэль, которую называли израильской Матой Хари. По легенде она была канадским фотографом Патрицией Робскоро. После теракта на Олимпиаде-1972 года Израиль начал мстить. Главной мишенью стал лидер террористов Али Хасам Салам. Но по ошибке был ликвидирован другой человек, хотя Сильвия предупреждала об этом до операции. В результате группа израильских разведчиков, включая Сильвию, была арестована в Осло. Из пяти назначенных лет женщина провела за решёткой лишь 1 год 9 месяцев. После этого она вышла замуж за своего норвежского адвоката.