ФБР охотится на «русских» ведьм в Германии

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

27 января 2023, 13:48

Генеральная прокуратура Германии сообщила об аресте гражданина Артура Е., подозреваемого в госизмене. Это произошло благодаря помощи коллег из ФБР.



Артур Е. считается сообщником Карстена Л., высокопоставленного сотрудника разведывательного управления Германии, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Министр юстиции Германии уже назвал арест Артура Е. сильным ударом по разведке РФ.



Следствию пока не известно, как происходила передача информации, на территории какой страны, сколько лиц задействовано в цепочке. Известно только, что Артур Е. был курьером и передавал информацию от Карстена Л. российскому агенту. Сам же Карстен Л. по статусу не имел доступа к той информации, в разглашении которой его обвиняют. Артур Е. жил в Мюнхене и долгое время был тренером одной из футбольных команд.



Это уже не первый случай поимки предполагаемого разведчика в Германии за последнее время, и ещё ни разу следствие не обошлось без помощи ФБР.



Немецкие СМИ обратили внимание, что, по данным следствия, за Карстеном Л. наблюдали уже давно, но почему-то ему позволили получить доступ к спискам немецких агентов за рубежом. Он должен был заниматься их безопасностью.