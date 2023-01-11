Новый Штрилиц мог передавать Москве украинские секреты

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

11 января 2023, 20:12

В декабре прошлого года по подозрению в государственной измене, в частности, в шпионаже в пользу России арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстен Л.



Недавно немецкая контрразведка обнаружила заговор ультраправых бюргеров, которые якобы собирались напасть на парламент и похитить аж самого канцлера Шольца. Теперь в прессе раздувается скандал с российским «кротом», этаким новым Штирлицем в самом сердце БНД. Пока достоверно известно только его имя – Карстен. Все остальные данные до суда держатся в тайне. Но кое-что всё же просочилось в западные СМИ.



Говорят, что новый русский шпион – это полковник Карстен Ларсен, коренной уроженец Германии, имеющий скандинавские корни. Но по законам ФРГ во время следствия публично сообщаются только имя и первая буква фамилии.



Герр оберст Карстен Ларсен – начальник сверхсекретного подразделения БНД. Оно называется – отдел технической рекогносцировки (Technischen Aufklrung) немецкой разведки. Его шеф напрямую докладывает особо важную информацию канцлеру Германии и отвечает за мониторинг телефонной, интернет- и спутниковой связи во всём мире. Это вроде бы техническое подразделение на самом деле считается флагманом всей немецкой разведывательной службы.



Считается, что почти половина ежедневных отчётов БНД поступает из этого отдела. Более того, это подразделение отвечает за сотрудничество с другими спецслужбами, например американским АНБ или британским GCHQ. Судя по всему, Карстен имел доступ и к их секретным сведениям. Журнал Focus не исключает, что в силу высокого положения, которое занимал Карстен Л. в БНД, ему могли быть известны имена немецких разведчиков в посольстве ФРГ в Москве и даже имена их агентов из числа граждан России. Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR утверждают, что сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине.



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