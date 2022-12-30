Секс-патриотки на службе ВСУ

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

30 декабря 2022, 14:26

Фото: pixabay.com

Украинские девушки становятся агентами разведки и устраивают «медовые ловушки» российским чиновникам. По словам исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка, со своими задачами они справляются прекрасно.



«Хочу отметить женскую составляющую в агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж. Это настоящие амазонки контрразведовательной деятельности (…) Они работают в тылу врага, отдельные из них уже прошли даже через пластическую хирургию из-за изменения их анкетных данных. И они продолжают выполнять данные задачи», - заявил Малюк в интервью одному из украинских телеканалов.



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