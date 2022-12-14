Российские спецслужбы переиграли американцев в обмене Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

14 декабря 2022, 18:19

На днях гражданина России Виктора Бута, который провёл 14 лет и 10 месяцев в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер. Это стало сенсационной новостью последнего времени.



На деловые переговоры в Таиланд американские агенты выманили Виктора якобы для покупки двух самолётов. Затем уже в Бангкоке в отеле «Софитель» отрекомендовались представителями колумбийских повстанцев. Они предложили Буту перевезти и продать им крупную партию оружия. Тот ответил, что поддерживает борьбу народов за свою свободу, но ничего конкретного не обещал. Известно, что Виктор не получил от них ни цента. Он не подписал никаких договоров и деловых бумаг. Но на основании только записанных на тайно спрятанный диктофон разговоров американцы впоследствии засудили его на двадцать пять лет самой строгой тюрьмы.



Гуманные американцы Бута пытались сломить нечеловеческими пытками: лишали сна, морили голодом, всячески запугивали. Им надо было получить козыри в игре против высших должностных лиц России. В обмен на компромат Буту обещали небольшой тюремный срок и жизнь в США для всей семьи.



Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил о своём разочаровании действиями администрации президента США Джо Байдена из-за обмена заключёнными. А другие представители американских СМИ и общественности, уверены, что спецслужбы США получили мощную оплеуху от России.



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