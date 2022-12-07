Заменит ли Эдвард Сноуден тысячи уехавших программистов

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

7 декабря 2022, 18:28

Недавно экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал полноправным гражданином России. Он принял присягу и получил российский паспорт.



Что же заставило Эдварда Сноудена бросить роскошную жизнь в Америке с доходом в 200 тыс. долларов и дать клятву верности России? Многие считают, что это жажда всемирной славы. Другие говорят о вербовке на некоем компромате, что подвигло экс-агента на предательство и дезертирство. Сам Сноуден категорически отвергает утверждения, что раскрытие им секретных данных о деятельности АНБ является предательством и дезертирством. «Пусть заявляют что хотят. Если я от кого-нибудь и переметнулся, так это от правительства, и перешёл на сторону рядовых граждан... Нет никаких доказательств того, что я работаю на Россию, Китай или любую другую страну», – настаивает на своём знаменитый перебежчик.



Говоря о своей жизни в Москве, Сноуден называет её «аскетической». Главными увлечениями бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ являются книги и Интернет. В интервью The Washington Post он назвал себя домоседом, который довольствуется лапшой быстрого приготовления и чипсами. Впрочем, по словам адвоката Сноудена Анатолия Кучерены, «он спокойно гуляет, ему интересны страна и культура, и его посещение музеев Кремля, других городов – свидетельство того, что он любит Россию и хочет больше узнать о ней. Он живёт в России, и он свободен в своих передвижениях, это его личное дело».



Сноуден занимается вопросами компьютерной безопасности и консультирует солидные российские и зарубежные компании. Имеет от этого неплохой доход. По его заверениям, он никак не связан со спецслужбами России.



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