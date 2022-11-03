Георгий Иванович, он же секретный Джордж Блейк

Сотруднику отечественной разведки Георгию Ивановичу, он же Джордж Блейк, исполнилось в этом году 90 лет. Полковнику секретной службы пришлось решать многие государственные задачи. Он вербовал британских агентов, рассказывая при этом им о коварных планах русских.
Разведчик много раз рисковал своей жизнью ради Родины. Однажды он попал в лондонскую тюрьму. Его сдал польский предатель. Суд назначил разведчику 42 года тюрьмы, из которой ему удалось бежать. Несмотря на жёсткий режим и осведомлённость заключённых, о побеге не узнали надзиратели. После побега Иванович смог из Британии перебраться в Восточный Берлин. Обаяние, внешность позволяли ему везде находить хороших людей. Супружеская пара перевезла его в своём фургоне в специально созданном днище. Машина на пароме была переправлена через пролив в Германию.
Семейная жизнь разведчика удалась. В Советском союзе родился сын. Из Англии также приезжали дети от другого брака, которые нашли взаимопонимание между собой. В свободное время разведчик любил путешествовать по стране.
Георгий Иванович рад, что ему присвоили звание полковника того управления, где приходилось работать на нелегальных условиях. Он останется в летописи разведки как профессионал своего дела.
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