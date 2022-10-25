Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Шпионаж 13+

В благодарность за своё спасение бывший немецкий пленный сообщил СССР о вражеском шпионе

, 14:49

В благодарность за своё спасение бывший немецкий пленный сообщил СССР о вражеском шпионе
Олег Пеньковский

После ВОВ по воле случая был пойман полковник ГРУ Олег Пеньковский, являвшийся английским и американским шпионом.

В 1944 году в Белоруссии работал партизанский отряд «Смерть фашизму». Его комиссаром был Иван Прохорович Дедюля. После войны он стал сотрудником МИДа, а в 1954 году перешёл в штаб внешней разведки в Австрии, где был заместителем резидента КГБ.

История поимки Пеньковского началась 9 мая засекреченного года. Дедюля вместе с коллегами возлагали венки к монументу воинам-освободителям. Там к нему подошёл незнакомец лет 50, с благодарностью за освобождение и с намёком, что знает секретную информацию.

При личной встрече выяснилось, что в 1944 году этот мужчина попал в плен к Дедюле, который отогрел и накормил пойманных врагов. Спасение жизни сложно забыть, поэтому господин, работавший в высших австрийских ведомствах, узнал фамилию своего спасителя и решил донести до него важную информацию.

Он рассказал, что английская компания «Гревилл Винн лимитед» торгует с СССР и в скором времени отправит в Москву фургон с двойным дном. В нём должен находиться агент вражеской разведки с целью встретиться с одним из своих шпионов, работающим в советской власти. Австрийский гражданин не знал точной фамилии, но передал, что она заканчивается на «ский».

Дедюля моментально сообщил Москве полученную информацию, и в 1963 году полковника военной разведки Олега Пеньковского приговорили к расстрелу.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей