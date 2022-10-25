В благодарность за своё спасение бывший немецкий пленный сообщил СССР о вражеском шпионе

После ВОВ по воле случая был пойман полковник ГРУ Олег Пеньковский, являвшийся английским и американским шпионом.
В 1944 году в Белоруссии работал партизанский отряд «Смерть фашизму». Его комиссаром был Иван Прохорович Дедюля. После войны он стал сотрудником МИДа, а в 1954 году перешёл в штаб внешней разведки в Австрии, где был заместителем резидента КГБ.
История поимки Пеньковского началась 9 мая засекреченного года. Дедюля вместе с коллегами возлагали венки к монументу воинам-освободителям. Там к нему подошёл незнакомец лет 50, с благодарностью за освобождение и с намёком, что знает секретную информацию.
При личной встрече выяснилось, что в 1944 году этот мужчина попал в плен к Дедюле, который отогрел и накормил пойманных врагов. Спасение жизни сложно забыть, поэтому господин, работавший в высших австрийских ведомствах, узнал фамилию своего спасителя и решил донести до него важную информацию.
Он рассказал, что английская компания «Гревилл Винн лимитед» торгует с СССР и в скором времени отправит в Москву фургон с двойным дном. В нём должен находиться агент вражеской разведки с целью встретиться с одним из своих шпионов, работающим в советской власти. Австрийский гражданин не знал точной фамилии, но передал, что она заканчивается на «ский».
Дедюля моментально сообщил Москве полученную информацию, и в 1963 году полковника военной разведки Олега Пеньковского приговорили к расстрелу.
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