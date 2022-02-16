Из жизни Кима Филби, разведчика и человека

Известный шпион Ким Филби определённое время проживал в Советском Союзе. Его внучка Шарлотта рассказала «Известиям», что после бегства в СССР он вёл себя довольно скромно. Ким поддерживал отношения с детьми посредством переписки. Многие поклонники Филби писали ему, чтобы получить автограф. Иногда на конверте писалось: «Москва, Красная площадь, Филби». И такие письма возвращались отправителям с удовлетворённой просьбой.
Филби был женат несколько раз. От последней, русской жены, потомства не было. Но на родине в Англии остались дети от предыдущих браков. Разоблачение отца стало для них ударом, который они смогли пережить. Сыну удалось даже приехать на похороны отца в 1988 году.
В СССР Ким обучал на конспиративной квартире разведчиков для работы за границей. Он рассказывал о ситуациях, которые могут возникнуть в деятельности шпионов. Уже из резидентуры они отправляли своему учителю сладости, которые Филби очень любил.
Некоторые вещи шпиона были распроданы в 90-е годы на аукционе в Англии. На продажу их выставила вдова - Руфина Ивановна. У неё была очень маленькая пенсия. Торги прошли с большим успехом. Часть вещей известного агента хранится в зале истории внешней разведки России.
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