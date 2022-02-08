В Приморье предприниматель осуждён за шпионаж

Компания приморского предпринимателя Виктора Королёва занималась в Китае внедрением современных технологий. Правоохранителям удалось доказать, что он собирал важные данные для иностранного государства, представляющие государственную тайну.
Речь идёт о современных российских гидроакустических системах, способных обнаруживать подводные лодки. Бизнесмена уже признали виновным в государственной измене. Он не согласен с обвинением. Слушание по его делу проходило в закрытом режиме. Приморский краевой суд не разглашает никаких данных.
Обвиняемому 71 год. Ему дали 12 лет строго режима, а также обязали выплатить денежный штраф в размере 300 тысяч рублей. Известно, что Королёв положительно относится к офицеру Владимиру Квачкову, которого осудили несколько лет назад за терроризм и попытку организацию мятежа.
Сторона защиты бизнесмена считает, что его деятельность заключалась в выполнении государственных задач. Он не нарушал закон и не работал в пользу другого государства. В его обязанности входило выявление представителей других разведсообществ на территории нашей страны. Адвокат Королёва пока не сообщал о планах по обжалованию приговора. Из-за закрытого характера уголовного дела до конца не ясно, с кем именно сотрудничал осуждённый и какую информацию он успел передать за рубеж.
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