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Как происходит вербовка через постель

, 16:19

Как происходит вербовка через постель

Как ловили на хорошенькую Снегурочку забугорного агента во время приватизации российского имущества рассказывает АН старый разведчик.

…Это был один из иностранных консультантов по приватизации, которых в лихие девяностые Чубайс сотнями запустил на наши оборонные предприятия. Старый холостяк, как он любил представляться молоденьким секретаршам, интересовался не только женскими прелестями, но и производственными тайнами. Он совал свой нос туда, где пахло секретной информацией. Это надо было остановить.

В качестве приманки привлекли нештатную сотрудницу – валютную путану. Блондинке с роскошной косой сделали документы прикрытия на имя Снежанны Морозовой. Вечером на католическое Рождество она в костюме Снегурочки постучалась в дверь номера, где жил иностранец. Тот открыл, обрадовался поздравлению, пригласил выпить.

Дальше всё было банально. Постель. Утром наряд милиции с заявлением об изнасиловании от Снежанны Морозовой. И в придачу пикантные фотографии сексуальных утех. Дипломатической неприкосновенностью консультант по приватизации не обладал. За преступление в России ему грозил солидный срок. Поэтому он сразу согласился на сотрудничество.

Вербовкой через постель занимаются все спецслужбы мира. Особенно любят устраивать «медовые ловушки» американцы. Так, с помощью женщины был завербован разведкой США и Поташов Владимир Викторович. Он был направлен на стажировку в советское посольство в Вашингтоне. И там пустился во все тяжкие. Поташова новые американские друзья познакомили с неким Полем, являющимся сотрудником ФБР. Тот организовал «случайную» встречу русского аспиранта с привлекательной американкой Джули. Вскоре Владимир был приглашён молодой женщиной в один из вашингтонских отелей, но в самый пикантный момент их встречи в номер ворвались полицейские, которые добросовестно запротоколировали компрометирующую советского гражданина ситуацию. Вскоре появился Поль, который в обмен за неразглашение произошедшего предложил ему сотрудничество с американскими спецслужбами. Оценив сложившуюся ситуацию и понимая, что огласка интимной связи с Джули приведёт к краху его карьеры и невозможности дальнейших поездок за границу, Поташов согласился с предложением американца.

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