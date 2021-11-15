Израильские разведчики недовольны своим новым руководством

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

15 ноября 2021, 13:29

Разведывательное агентство Израиля МОССАД переживает раскол. По сообщениям местных журналистов, в ведомстве начались отставки офицеров, которые не согласны с политикой нового руководителя Давида Барнеа. Он недавно находится во главе ведомства и уже успел закрыть несколько отделов, считая их несвоевременными. Ветераны службы оказались недовольны такими действиями.



Некоторые разведчики считают Барнеа некомпетентным руководителем, из-за которого могут провалиться важные стратегические операции. Новый глава разведслужбы запретил сотрудникам общаться с журналистами, чтобы исключить утечки информации. Барнеа считают руководителем операции по ликвидации иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Она была проведена в прошлом году. Учёного застрелили посредством роботизированного пулемёта.



Основной упор глава МОССАД делает на современные технологии. В целом это важное направление в деятельности, но куда важнее профессиональный кадровый состав, который начал массово увольняться. Это затронуло не только качества работы ведомства, но и вопроса преемственности. Двое ушедших в отставку офицеров рассматривались в качестве потенциальных кандидатов на роль главы разведки. Это значительно повысило градус недовольства в среде израильских разведчиков.

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