США и Россия обвиняют друг друга в создании погодных аномалий

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

28 июля 2021, 19:30

Фото: photosgrams.com

В этом году в разных странах мира произошли сильнейшие погодные аномалии. Проблемы климата всерьёз заботят мировых лидеров, а спецслужбы пытаются установить их причины.



В то время, когда на борьбу с глобальным потеплением государства собираются тратить триллионы долларов, Байден поставил задачу перед разведкой своей страны – найти виноватых в разгуле стихий. Известно, что Россию неоднократно обвиняли в применении климатического оружия против США. И все ураганы, тайфуны и наводнения последних лет якобы были спровоцированы российской станцией «Сура».



«Я подполковник запаса, и я возглавлял в Генштабе отдел, который занимался непосредственно климатическим оружием. Оно сопоставимо с влиянием ядерного оружия. Российскими войсками оно никогда не использовалось, но оно есть»,- заявлял ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



Российские эксперты, в свою очередь, утверждают, что над созданием климатического оружия работают спецслужбы США. И приводят в пример разработку плазменного оружия на базе HAARP.



Подробнее об этом читайте на нашем сайте в материале «Спецслужбы разных стран занимаются изучением климатических аномалий»





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