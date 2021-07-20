Израильская шпионская программа приравняла журналистов к террористам

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

20 июля 2021, 11:57

Более двухсот журналистов по всему миру находились «под колпаком» израильской шпионской программы Pegasus. В рамках проекта Forbidden Stories было проведено расследование, позволившее определить количество потерпевших и характер работы «шпиона».



Программа Pegasus позволяет получать сведения из различных мобильных приложений, отслеживать местоположение, может удалённо включить камеру и микрофон телефона.



Эксперты Лаборатории безопасности Amnesty International сообщили, что кибер-шпион внедряется в любое программное обеспечение Андроида с полным доступом к устройству. Примечательно, но часто журналисты, в телефонах которых оказывался жучок, становились не потерпевшими, а фигурантами уголовных дел. Из-за этого они были вынуждены бежать из своих стран или отправляться в тюрьму. Через журналистов ежедневно проходит большой объём информации, что не может оставаться без внимания шпионов.



В компании NSO Group, которая разработала программу Pegasus, сообщили, что приложение используется для поиска террористов, педофилов и других опасных преступников. По официальным данным им пользуются 60 крупных клиентов. Разработчики называют себя спасителями человеческой жизни на Земле, а в итоге спасали кровавые режимы от демократической оппозиции.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости