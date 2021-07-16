50 лет как нет с нами легендарного разведчика Абеля

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16 июля 2021, 09:32

Легендарному советскому разведчику-нелегалу Абелю-Фишеру в 2021 году было бы 118 лет, если бы он не умер 50 лет назад.



Вильям Генрихович Фишер родился в Великобритании в семье высланных из России коммунистов. Фамилию и имя он позаимствовал у друга Рудольфа Абеля во время ареста. Абель стал первым разведчиком, чья деятельность была обнародована. Он прожил сложную и одновременно интересную жизнь.



В 1957 году его арестовали в США и приговорили к пожизненному заключению. Через пять лет полковник был обменен на лётчика Пауэрса. Находясь в заключении, разведчик не выдал ни одного сотрудника и не раскрыл никаких данных.



Исследователи выяснили, что он добывал важную информацию о ядерном оружии и стратегических планах Америки. На его примере воспитывалось не одно поколение советских и российских разведчиков. Ежегодно в Мытищах на даче полковника собираются родственники и знакомые. Каждый год количество близких Абелю уменьшается. В живых уже нет дочери разведчика – Эвелины, приёмной дочери – Лидии. На даче сохранились ценные фотографии. На полках стоят прочитанные разведчиком книги. На верхнем этаже хранятся личные вещи. Некоторые предметы были переданы в Службу внешней разведки.



Одна из улиц в Мытищах носит имя Абеля. Никто не сомневается, что он заслужил такой чести. В ноябре исполнится полвека с момента его смерти.





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