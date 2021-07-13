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В Германии арестовали китайского агента

, 12:49

В Германии арестовали китайского агента

В Мюнхене задержали экс-сотрудника фонда Ганса Зайделя. Прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в пользу зарубежного государства.

В немецких СМИ указывают, что шпиону 75 лет. Клаус Л. работал политологом и имеет множество связей в политических кругах страны. Китай получал от своего агента информацию о главных политических событиях в Германии: конференции, визиты государственных лиц. Клауса завербовали одиннадцать лет назад, когда он выступал с докладом в Шанхае.

Шпион на протяжении полувека работал на Федеральную разведывательную службу Германии. Он отлично знал основы оперативных мероприятий и сбора информации. Журналисты предполагают, что мужчина был двойным агентом.

Предположительно, китайцы его разоблачили при проведении агентурной операции на своей территории. В дальнейшем КНР использовал его в своих целях. Контрразведчики ФРГ уверены в наличии в своей стране разветвлённой сети иностранных агентов, работающих на Пекин. Вербовка чаще всего происходит на китайской территории или в третьих странах. Китай больше всего интересуют экономические секреты и технологии. Арест Клауса показал, что интерес китайской разведки появился и к политике.

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