Американцы шпионят даже за своими ближайшими союзниками

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

2 июня 2021, 18:03

Из расследования в службе военной разведки Дании стало известно, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Норвегии, Швеции, Франции и Германии.



В Германии объектами шпионажа американцев стали многие политики, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. Агентство национальной безопасности США давно держит под электронным колпаком Германию. Это было ясно ещё из документов, которые опубликовал известный перебежчик Эдвард Сноуден. Но только теперь выяснилось, что американцам в этом помогали датчане. А это настоящая мина под северо-атлантическое сотрудничество.



В 2008 г. АНБ США и датская военная разведка FE заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. В рамках этого договора вблизи аэропорта Копенгагена была построена сверхсекретная станция перехвата и снятия информации с подводных интернет-кабелей. В этом шпионском центре следили не только за иностранными государствами, такими как Германия, Нидерланды, Швеция, но и самой Данией.



Эхо датского скандала затронуло 35 мировых лидеров, которых прослушивало американское АНБ. Особенно пристальное внимание американская разведка уделяла канцлеру Германии и папе римскому. Как пишет со ссылкой на источники в спецслужбах газета Bild am Sonntag, Обама знал о прослушивании телефона Меркель и не собирался это прекращать. Знал об этом и нынешний президент США Джо Байден.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости