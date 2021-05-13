На Параде Победы в Москве иностранных военных атташе интересовало, чем уже оснащена или будет вооружена завтра Российская армия

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

13 мая 2021, 16:47

Для военных атташе и их помощников военный парад – подарок. Это один из основных способов легальной разведки. Для опытных специалистов в военном деле здесь важна каждая мелочь. С особым вниманием они следят за новинками боевой техники и вооружения.



Для агентов, работающих под дипломатическим прикрытием, техника, показанная на параде, – объект пристального профессионального внимания. Их особенно интересует: что нового появилось? Для чего предназначены после модернизации те или иные устройства? Почему изменилась динамическая и активная защита танка? Осталось ли на пусковой установке межконтинентальной ракеты прежнее количество датчиков? Не увеличен ли калибр пушки у самоходки? Куда спрятана система спутникового наведения ракеты? Какую боевую технику показывают на параде впервые? Легальные военные разведчики работают не покладая рук и фотокамер, готовя материал для подробных докладов в свои разведцентры. Стоит ли им помогать в этом, выставляя секреты напоказ?



На нынешнем параде военных атташе больше всего интересовало, чем уже оснащена сегодня или будет вооружена завтра Российская армия. Они увидели не только боевые машины БМП-3 и БМП‑2, но и новые, перспективные БМП «Курганец-25», боевые машины десанта БМД‑4М и БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные тяжёлые огнемётные системы залпового огня ТОС-1А. В состав парадной мехколонны были включены и 5 типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун». Причём образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади прошёл впервые. Эта небольшая боевая машина – грозная единица на поле боя и надёжный щит для прикрытия сухопутных подразделений от ударов с воздуха. На её борту сразу… 9 зенитных ракетных комплексов. В том числе и «Верба», которая обеспечивает перехват средств воздушного нападения на дальности от 500 до 6 тысяч метров и на высоте до 3, 2 км. Отличное средство от низколетящих ракет и беспилотников.



Особый интерес у дипломатов с фотоаппаратами вызвал, конечно, воздушный показ. Над Красной площадью пролетел стратегический бомбардировщик Ту-160 («Белый лебедь») в сопровождении истребителей Су‑35С. Эксперты ждали, что это будет новый Ту‑160М, который совершил свой первый полёт в 2020 году. Следующая разработка – модернизированный Ту-160М2, который, как ожидается, будет принят на вооружение ВВС России в 2023 году.



Истребитель-бомбардировщик пятого поколения Су-57, позволяющий обеспечивать превосходство в воздухе, наряду с такими опорами российской военной авиации, как Су‑35С и Су-34, появился ближе к концу воздушного парада. Этот один из самых современных самолётов в мире может управлять в воздухе роем из 10 беспилотников.



Неподдельный интерес у военных атташе различных стран вызвали самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и другие артсистемы. По-прежнему внимание разведчиков на Параде 9 Мая привлекли танк и БМП на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата».



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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