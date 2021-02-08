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Аргументы Недели Шпионаж 13+

Великобритания разоблачила китайских шпионов

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Великобритания разоблачила китайских шпионов

Английские спецслужбы разоблачили китайских агентов, работавших под видом журналистов в стране «туманного Альбиона».

Соединённое Королевство не стало придавать инциденту значительную огласку, чтобы не нарушить торговые отношения с КНР. Однако доподлинно известно, что журналисты работали в Министерстве государственной безопасности Китая. Ситуацию усложняет расследование в отношении бывшего сотрудника MI 6 Фрейзера Кэмерона. Его обвиняют в продаже секретной информации китайским спецслужбам.

По этой причине английский парламент намерен пересмотреть закон о секретной информации. По новым правилам иностранцы будут обязаны сообщать органам власти, что они работают на зарубежное государство. В дальнейшем английский парламент будет рассматривать заключение торговых сделок с каждой страной отдельно.

Шпионский скандал вспыхнул в не подходящий для Англии момент. После выхода из ЕС Лондон пытается найти новых торговых партнёров. Китай в этом отношении является приоритетным государством.

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