Великобритания разоблачила китайских шпионов

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

8 февраля 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Английские спецслужбы разоблачили китайских агентов, работавших под видом журналистов в стране «туманного Альбиона».



Соединённое Королевство не стало придавать инциденту значительную огласку, чтобы не нарушить торговые отношения с КНР. Однако доподлинно известно, что журналисты работали в Министерстве государственной безопасности Китая. Ситуацию усложняет расследование в отношении бывшего сотрудника MI 6 Фрейзера Кэмерона. Его обвиняют в продаже секретной информации китайским спецслужбам.



По этой причине английский парламент намерен пересмотреть закон о секретной информации. По новым правилам иностранцы будут обязаны сообщать органам власти, что они работают на зарубежное государство. В дальнейшем английский парламент будет рассматривать заключение торговых сделок с каждой страной отдельно.



Шпионский скандал вспыхнул в не подходящий для Англии момент. После выхода из ЕС Лондон пытается найти новых торговых партнёров. Китай в этом отношении является приоритетным государством.



