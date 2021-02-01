EADaily: RT разместил видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

1 февраля 2021, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК (организация-иноагент) Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Как отметил сотрудник ФСБ, «посольская резидентура MI6 продолжает активно участвовать в работе с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты».

Федеральная служба безопасности обнародовала свежие материалы, на которых видно, как бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в РФ Джеймс Уильям Томас Форд (тайный агент MI6, женат на Элизабет Гренберг, агенте шведской разведки), заходит в ресторан в Москве. За ним заходит представитель российской оппозиции Владимир Ашурков — правая рука Алексея Навального, исполнительный директор ФБК (проживает в Великобритании). Наблюдение осуществлялось российской контрразведкой.

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь… не знаю, 10, 20 миллионов долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества», — говорит на видео Ашурков.

Ну, вы понимаете. «Проспонсируйте наш приход к власти, и мы отплатим вам миллиардами», — намекает борец с коррупцией.

У оппозиции даже есть план, который по содержанию поразительно похож на то, в чём она обвиняет правительство. От забрасывания избирателей пропагандой до закулисных сделок с элитами.

«Нам нужно играть на разных шахматных полях. Массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда. Нужно налаживать контакты с элитой и доносить до них, что мы разумные люди, которые не будут всё рушить и лишать их активов», — продолжает он.

Лишь подкрепляя слухи о том, что оппозиции помогают иностранные спецслужбы, Ашурков, по-видимому, обращается за помощью к Великобритании. За информацией властей и спецслужб для использования её в расследованиях.

«В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств, они косвенные, но я уверен, что у британской службы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объёму информации, которая нам недоступна. И если… Я уверен, что у британских служб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве… Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в её отношении», — говорит Ашурков на видео.

И Великобритания может извлечь для себя немалую выгоду. Здесь Ашурков решил не ходить вокруг да около.

«Совместно с лондонским Обществом Генри Джексона мы опубликуем отчёт о ВТБ-Банке. В нём сообщается, что ВТБ… — продолжает Ашурков (небольшая пауза из-за прихода официантки), — …что ВТБ причастен к коррупции, что система управления рисками не работает, и мы подведём к тому, что он представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности, поскольку он там является значительным игроком. И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS и Barclay’s, сложнее конкурировать».

Несмотря на намёки Ашуркова, господин Форд не даёт каких-либо обещаний относительно прямой финансовой помощи. Вместо этого он предлагает Ашуркову сотрудничать с Transparency International (организация-иноагент в РФ), которую уже финансирует Великобритания.

«Законодательство об иноагентах, конечно, будет важным пунктом этой осенью. Мы оказываем поддержку различным НКО. Когда новое законодательство вступит в силу, думаю, этому будет уделяться много внимания, — отвечает Форд. — Им придётся доказывать, что они не политические и не иностранные агенты. Мы финансируем проект, которым они занимаются… главным образом на Украине, но ещё и в других странах… Он касается открытого правительства… партнёрства по открытому правительству. Создаётся план действий для России».

«Мы готовы к сотрудничеству с ними. Мы просто не думаем, что это будет эффективно», — отвечает Ашурков.

Как пояснили в ФСБ, посольская резидентура MI6, решая свою главную задачу по получению секретных сведений о военном, экономическом потенциале России, продолжает активно участвовать в работе посольства с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты:

«Помимо информационной и финансовой поддержки оппозиции и НКО, сотрудники британского посольства активно участвуют непосредственно в формировании оппозиционных сил».

«Посмотрим, что из этого выйдет. Вот чем я займусь», — комментирует Ашурков.

«Это непростая задача», — отвечает Форд, смеясь.