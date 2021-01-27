Во время войны радиопередачи в Москву шли из кабинета Бормана, прямо под носом Гитлера

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

27 января 2021, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Они не дают подписку при вербовке. Их имён нет в секретных картотеках спецслужб. Это не обычные шпионы или лазутчики, про которых издавна говорили на Руси – засланные казачки. Это особая каста предателей, действующая в своих личных интересах, совпадающих с целями иностранного государства.



Неужели кто-то всё ещё верит, что второй человек в нацистской иерархии, личный секретарь Гитлера Мартин Борман был шпионом Сталина? Шпионом – нет, а вот добровольным информатором – да. Именно этот высокопоставленный агент влияния первым сообщил Сталину о дате нападения Германии на Советский Союз. Но тогда в Кремле посчитали это дезой. А вот план «Цитадель», о котором поведал второй человек в рейхе, был внимательно изучен в советском Генштабе. Благодаря этой информации особо засекреченного агента «Вертера» была выиграна Курская битва и наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Начало этим слухам положил генералмайор абвера, а позднее – глава разведки ФРГ Рейнхард Гелен. Ещё в 1963 году он выступил с сенсационным заявлением, что, мол, Борман был глубоко законспирированным советским агентом влияния, и позднее подтвердил это в своих мемуарах. В ноябре 1943-го немцы точно узнали – радиопередачи в Москву идут… прямо из кабинета Бормана: то есть он установил русскую

радиостанцию под носом у Гитлера.



Когда речь заходит о современных агентах влияния, больше всего споров вызывает так называемый список Крючкова, в котором нет фамилии Горбачева. Но на Лубянке по этому поводу ходили разные слухи и версии… По одной из них, Горбачёва завербовали ещё в 1950-х годах, когда он учился в университете. В общежитии МГУ он жил в одной комнате вместе с чехом Зденеком Млынаржом, который безуспешно пытался его завербовать.



По версии, изложенной в книге А.П. Шевякина «Разгром Советской державы», Горбачёв был якобы завербован в 1974 году на Сицилии. Туда он приезжал как секретарь по сельскому хозяйству. Но есть фотографии его и Раисы Максимовны не на итальянских полях и виноградниках, а у витрин дорогих ювелирных магазинов, в сопровождении сотрудников ЦРУ. Как отмечал историк спецслужб Михаил Антонов, чету Горбачёвых отличали заискивание перед вышестоящими и в то же время грубость в общении с подчинёнными, стремление к роскоши. Впрочем, другой историк спецслужб – Геннадий Соколов уверен, что Михаил Горбачёв напрямую не работал на ЦРУ. Ни Горбачёв, ни Яковлев с Шеварднадзе, ни тем более Ельцин не были завербованы ЦРУ, но были взяты в политический оборот. Для начала им шли навстречу. Выражали восхищение. Обеспечивали пиар в мировых СМИ. Затем давали «правильные» советы. Потом рекомендовали во властные структуры «толковых» специалистов… Затем вдруг начинали настаивать на срочном принятии необходимых (по их мнению) мер.



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