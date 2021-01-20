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КГБ СССР не помогало Джорджу Блейку с побегом из английской тюрьмы

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

КГБ СССР не помогало Джорджу Блейку с побегом из английской тюрьмы

Сенсация о дерзком бегстве из лондонской тюрьмы советского агента, сотрудника английской разведки Джорджа Блейка сотрясала весь мир. В кабинете начальника разведки генерала А. Сахаровского не умолкала «вертушка», звонили сановники из ЦК и важных министерств и поздравляли с блестящей операцией. Александр Михайлович благодарил, но деликатно отнекивался, что, впрочем, никого не убеждало: конспирация превыше всего! На самом деле к побегу заключённого Блейка советская разведка никакого отношения не имела.

Нынешние «историки разведки» по странной причине умалчивают о деталях побега, по-видимому, считая неприличным писать о том, что вся операция была тщательно спланирована и проведена выпивохой-уголовником и пацифистами, критически относившимися к Советскому Союзу. Причём абсолютно бескорыстно! Это никоим образом не умаляет героизм Блейка. Как пишет он сам в мемуарной книге «Иного выбора нет», «именно Шон организовал мой побег из Уормуд-Скрабс. Но Пэт, Майкл и Энн нашли деньги для всей операции, прятали меня и в итоге сумели тайно вывезти из Англии». Джордж Блейк был арестован в начале 1961 года за шпионаж в пользу СССР. Во время войны в Корее английский разведчик работал в Сеуле под прикрытием вице-консула и был захвачен в плен после взятия Сеула северокорейцами. Блейк с юных лет много читал, увлекался книгами Маркса и Энгельса и весьма критически относился к английской действительности.

Пэт и Майкл избежали суда и прибыли в Москву в 1990 году, получив возможность на широкую ногу отпраздновать общую победу вместе с узником Уормуд-Скрабс. Блейк был очень высокого мнения о Шоне и других участниках операции, называл их настоящими героями и бессребрениками. Он и сам был таким.

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ПВ

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