Где похоронили легендарного разведчика Джорджа Блейка

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

13 января 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

В самом конце прошлого года пришла печальная весть. На 99-м году жизни не стало легендарного советского разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. О нём написаны книги, сняты фильмы. В нашей разведке его очень уважали и ценили.



Его похоронили на Троекуровском кладбище, на Аллее героев-разведчиков. Как он и хотел, под именем Георгия Ивановича Бехтера.



Его идеалы начали формироваться ещё в юности, в рядах голландского Сопротивления, где было много коммунистов.Он стал коммунистом, когда в Европе вопрос стоял ребром: или с коммунистами, или с фашистами. И он сделал свой выбор. Будучи идеалистом, он был коммунистом в истинно марксистском смысле этого слова. Против всех несправедливостей капитализма и против угнетения, нищеты, бесправия. Поэтому весной 1951 года через корейского офицера он передаёт записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. На состоявшихся встречах Блейк предложил своё сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах. После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире СИС. Был назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка в Москву поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомлённости англичан и американцев в военных секретах СССР.



Самым большим своим достижением в работе на советскую разведку сам Блейк считал переданную Москве в 1950-х годах информацию о тайном берлинском туннеле, прорытом американцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. США и Великобритания намеревались построить подземный туннель под Берлином длиной 450 метров. Они планировали напичкать его аппаратурой и прослушивать все секретные переговоры. Благодаря Блейку информация о туннеле стала известна СССР ещё до его строительства.



За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джорджа Блейка наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими.



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