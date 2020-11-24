В Китае для слежки за людьми используются американские технологии

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

24 ноября 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

New York Times сообщила, что китайские правительство полностью контролирует жизнь уйгуров в Синьцзяне посредством компьютерной системы. Она была создана благодаря аппаратуре, поставляемой американскими компаниями Intel и Nvidia.



Несколько лет назад американские фирмы начали поставлять чипы в систему облачных вычислений города Урумчи. Им не было известно о злоупотреблениях своими технологиями. Белый дом запретил поставки полупроводников китайским фирмам, имеющим отношение к национальной безопасности и нарушению прав человека. Но американские бизнесмены считают, что ограничения, введённые Трампом, слишком жёсткие. Они сократили продажи продукции, которая может использоваться и в безвредных структурах. Если так будет продолжаться и далее, то Китай создаст собственное производство полупроводников.



Журнал Fortune сообщил о наличии в Китае серьёзной системы слежки за людьми. В «Поднебесной» установлена половина всех мировых видеокамер наблюдения. Многие китайцы обеспокоены вмешательством в личную жизнь, но благодаря тотальному контролю в Синьцзяне уже много лет не совершались теракты. Технологии, применяемые в Китае, имеются и в других государствах. Однако в КНР они чаще применяются в политических целях.

