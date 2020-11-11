Его разыскивали все контрразведки мира. Пришлось изменить внешность

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

11 ноября 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

6 ноября на 82-м году жизни скончался Герой России полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко. Всего полтора месяца он не дожил до столетнего юбилея Службы внешней разведки России.



Он умер не от ковида, его сгубила куда более страшная хроническая болезнь. После сложной операции была реанимация, появились шансы на выздоровление. Но, когда тебе за восемьдесят, смерть караулит за плечом.



Он был Пабло Пикассо, Сальвадором Дали нелегальной разведки. Богемное окружение помогало Шевченко заводить нужные связи и выполнять рискованные задания Центра. Вот цитата из интервью полковника Шевченко: «За рубежом меня почти всегда окружала богема. А к богеме тянутся политики, государственные служащие, бизнесмены, осведомлённые журналисты. И я входил в такие клубы. Вот был период, когда какого-то срочного задания пару месяцев у меня не было. А мне без дела сидеть скучно. Решил завести знакомства среди журналистов, пришёл в одно из солидных изданий, сослался на связи с местными художниками, показал свои карикатуры и дружеские шаржи. У нас с главным редактором нашлись общие знакомые. Он и говорит: «У меня есть журналистка, которая написала политический памфлет об одной из национальных партий, ей нужен иллюстратор. Ты подойдёшь». А партия эта тогда крайне интересовала Москву. Меня познакомили с этой женщиной, она оказалась близка к партийному руководству, рассказала всю тамошнюю кухню, что лидеры заигрывают с Советами, но на самом деле настроены так-то и так-то. Я подумал – информация конфиденциальная, изнутри партии. Не могу с Центром не поделиться. Эти сведения обсуждались на заседании Политбюро и

получили очень высокую оценку руководства страны».



Шевченко благодаря своим связям сумел добыть множество документов с грифом «Космик» – это значит не просто с грифом «Секретно» или «Совершенно секретно», а ещё куда более ценная информация. Не зря же 28 июня 2017 года, в день его рождения, Шевченко была вручена Золотая Звезда Героя России.



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