Участь быть предателем. Глаголя истину журналисты становятся мишенью и для шпионов, и для властей

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

5 августа 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Журналисты во все времена – превосходная «крыша» для разведчиков. Легендарный Рихард Зорге, работавший журналистом, собирал ценную информацию о планах германской и японской военщины. Швейцарский журналист Рудольф Рёсслер, имевший контакты в высшем германском командовании, передавал ценнейшую информацию советской и английской разведкам. Немцам удалось частично запеленговать его сообщения, они требовали у Швейцарии выдать журналиста и даже намеревались вторгнуться и арестовать его.



На днях известный журналист П. Фельгенгауэр поведал, как с ним работала английская разведка МИ-6. Он был связан с тогдашним министром обороны Павлом Грачёвым, беседовал с ним и полученной информацией делился с англичанами, за что получал небольшое вознаграждение в фунтах. Вопрос не праздный: какие секреты вылетали из уст Грачёва и кого следует, заломив руки, упекать в тюрягу – разговорчивого министра или исполнявшего свои профессиональные функции журналиста? Какие секреты мог знать пресс-секретарь «Роскосмоса», журналист по образованию, несведущий в технических вопросах?



И ныне это главная проблема для всех спецслужб мира, особенно это актуально во времена фейков и информационной войны. Воевать с прессой тяжко даже президенту Трампу, далеко не всякий суд осудит журналиста, контактировавшего с секретоносителем. Полковник КГБ предатель Гордиевский сдал властям всех наших агентов-журналистов в Дании и Англии, однако мудрый английский суд никого не посмел тронуть, ибо не смог найти состава преступления.



Вообще большое заблуждение, что разведка снабжает своё правительство только секретами. Нас, например, всегда интересовало истинное положение вещей, а секретности там могло быть с гулькин нос. Почти все лица, облечённые властью, с удовольствием раскрывают рот и вещают свои гениальные мысли журналистам и разведчикам, разумеется, это интересно всем. Но где там страшные секреты, а где отсебятина?



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